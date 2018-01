Presidentinvaalit 2018

Alma Median tutkimus: Sauli Niinistön kannatus on pudonnut selvästi

Presidentti Sauli Niinistön kannatus on huvennut verrattuna joulukuussa julkaistuun mittaukseen, ilmenee Alma Median lehtien teettämästä kyselystä.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY