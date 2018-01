Presidentinvaalit 2018

Sauli Niinistö kommentoi ISTV:n vaaligrillissä vauvan odotusta: ”Ei minun tarvitse suurta treenikoulua käydä”

Presidentti Sauli Niinistö https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niinisto (valitsijayhdistys) aikoo suunnata jossain vaiheessa Ähtäriin tutustumaan Suomeen torstaina saapuneisiin Pyry- ja Lumi-nimisiin jättiläispandoihin.– Varmasti menen, hän lupasi hetki ennen pandojen saapumista ISTV:n studiossa.Pandojen Suomeen tulo sinetöitiin Kiinan presidentti Xi Jinpingin https://www.is.fi/haku/?query=xi+jinpingin Suomen-vierailulla. Niinistö allekirjoitti huhtikuussa Helsingissä Xin kanssa asiakirjan pandojen suojelusta. ISTV kysyi Niinistöltä, mitä pandojen Suomen tulo merkitsee.– Ne, jotka paremmin tietävät, ovat kuvanneet, että Kiina aika tarkoin katsoo, minne näitä pandoja luovutetaan ja niitä on nyt kai pitkälti toistakymmentä maata, joissa niitä on. Kai se jonkinlainen signaali on, mutta pitää muistaa, että meillä oli 100-vuotisjuhlat. Se oli tietenkin sen muistamista myös.

Eli nämä ovat meidän 100-vuotispandamme?





– Toivottavasti elävät, no ehkä eivät aivan sataa vuotta, mutta pitkään.Niinistö kommentoi myös hänen ja rouva Jenni Haukion https://www.is.fi/haku/?query=jenni+haukion valmistautumista kampanjakiireiden keskellä ensi kuussa syntyvän lapsen tuloon. Lapsen syntymän ajankohtaa presidenttipari ei ole kertonut julkisuuteen helmikuuta tarkemmin.– Ei minun nyt tarvitse mitään suurta treenikoulua käydä, kun on kaksi poikaa ennestäänkin, mutta kyllä kotona valmistauduttu on. Parhaan ymmärrykseni mukaan olen siihen osallistunut, Niinistö sanoi.

Jos vaaleissa tulee toinen kierros, niin voiko käydä niin, että olette silloin synnytyssairaalassa tervehtimässä pienokaista?

– Tähän spekulointiin en lähde ollenkaan mukaan, Niinistö naurahti.Hän toi studioon muiden presidenttiehdokkaiden tapaan itselleen tärkeän esineen. Se paljastui mustekynäksi.– Minulla on hyvin vähän fiksaatioita, mutta en mielelläni kirjoita millään muulla kuin mustekynällä. Kirjoitan aika paljon, niin tämä on minulla eniten kädessä oleva väline.Omat ongelmansa mustekynäänkin liittyvät.– Nyt ei ole mustetta sormissa, mutta yleensä tuppaa olemaan.