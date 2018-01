Presidentinvaalit 2018

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkoi

https://www.vaalikone.fi/presidentti2018/is/

Äänestää voi muun muassa eri virastoissa, kirjastoissa ja postikonttoreissa. Mukana on oltava jokin henkilötodistus, ja äänestää voi missä tahansa ennakkopaikassa.Äänestyspisteitä on satoja eri puolilla maata. Ennakkoäänestys päättyy ensi viikon tiistaina ja varsinainen vaalipäivä on tammikuun viimeisenä sunnuntaina. Mahdollinen toinen kierros järjestetään helmikuun 11. päivänä.