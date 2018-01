Presidentinvaalit 2018

Väyrysen ääni värähti – kuvaili Vuokko-vaimoaan presidentin puolisona: ”Hänestä tulisi loistava maan äiti”

Väyrynen vieraili tänään IS:n vaaligrillissä. Katso koko haastattelu alla olevalta videolta.

Väyrynen oli kieltäytymässä Kekkonen-sarjasta

Väyrynen valotti kannattajamukiensa historiaa

