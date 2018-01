Presidentinvaalit 2018

Matti Vanhanen myöntää: Keskustalaisten tuki Sauli Niinistölle sapettaa

Mitä vikaa on presidentti Sauli Niinistössä?

– Ei hänessä vikaa ole. Hän on hoitanut virkaa hyvin kuusi vuotta mennyttä vuotta, mutta nyt valitaan seuraavan kuuden vuoden presidentti uusilla vaatimuksilla.

Miksi teidät pitäisi valita presidentiksi?





– Tehtävässä pitää olla kokemusta ja osaamista. Lisäksi täytyy olla aito kiinnostus niitä haasteita vastaan, jotka globaalisti ovat meitä haastamassa. Ja myös halu toimia niissä aktiivisesti kansainvälisesti. Minulla tämä kiinnostus ja halu ovat.

Te ja istuva presidentti olette porvareita ja useimmista asioista samaa mieltä. Mikä on suurin eronne?

– Ehkä se isoin ero liittyy siihen, että palauttaisin ulkopolitiikkaa globaalimmaksi. Ilmastonmuutos, Afrikka, väestöräjähdys, peltoalan supistuminen – tällaiset maailmanlaajuiset kysymykset vaativat myös pienen Suomen rajua panosta yhdessä muiden maiden kanssa.

Olisitteko siis enemmän Tarja Halosen kaltainen maailmanparantaja?

– Tai enemmän kuin Urho Kekkonen https://www.is.fi/haku/?query=urho+kekkonen Martti Ahtisaari https://www.is.fi/haku/?query=martti+ahtisaari ja Halonen. Heillä kaikilla tämä painotus oli vahva.

Miksi valtaosa keskustan äänestäjistä on äänestämässä Niinistöä?





– Halutaanko antaa sellainen viesti, että äänestetään kokoomustaustaista ehdokasta? Tämä kummastuttaa minua. Samaan aikaan kentältä on tullut palautetta, että hallituspolitiikassa liiaksi suunnataan oikealle. Tässä on selittämätön ristiriita, ja minulla ei ole tällä hetkellä tähän vastausta.

Kyselyissä kannatuksenne on pari prosenttia, Paavo Väyrynen on edellänne gallupeissa. Miten koville teitä ja keskustaa ottaa, jos vaali-iltana asetelma on sama?

– Paljon enemmän ottaa koville se, jos keskustalaisten enemmistö äänestää kokoomustaustaista ehdokasta. Silloin poliittinen viesti on todella kova. Väyrysen kannattajista enemmistö on ei-keskustalaisia, kalastelemme nyt eri kentillä.

Saitte 12 vuotta sitten presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella 18,6 prosenttia äänistä. Mihin äänet ovat nyt kadonneet?





– Suurin osa niistä on olemassa. Toivon, että he olisivat tukenani nytkin. Nyt toisen kierroksen paikkaan saattaa riittää 12–13 prosenttia.

Oletteko ehdokasjoukon innokkain Naton vastustaja?

– En ole.

Mitä pitäisi tapahtua, jotta Suomen olisi syytä hakea Naton jäsenyyttä?

– En näe tällä hetkellä sellaista tilannetta. Pohjois-Euroopan vakaus säilytetään parhaiten sillä, että Suomi ja Ruotsi pysyvät Naton ulkopuolella. Meillä ei ole syytä järkyttää tätä perusasetelmaa.

Olette toppuutellut Suomen sotaharjoittelua Yhdysvaltain ja Naton kanssa. Miksi, pitääkö kysyä lupa Venäjältä?

– Ei missään tapauksessa Venäjältä. Olen ollut puoltamassa kaikkia harjoituksia, joita on tehty. Olen ollut tyytyväinen, että harjoitustaso on pidetty sillä tasolla, jossa se on vuosia ollut. Ei pidä antaa väärää signaalia tai viestiä harjoitustoiminnalla. Jos tiedetään, että Venäjällä on läntinen iso sotaharjoitus, meidän ei kannata järjestää samaan aikaan harjoitusta.

Viime syksynä puhuttiin vuonna 2020 järjestettävästä suursotaharjoituksesta, ja varoititte silloin näyttävästä kalistelusta. Mitä epäsoveliasta on Puolustusvoimien harjoittelussa?





– Ei siinä mitään epäsoveliasta ole. Kritiikkini lähti tästä termistä. Suursodan harjoittelu olisi täysin väärä viesti Euroopassa. Olen pääsotaharjoituksen kannalla. Ei pidä antaa viestiä, että oltaisiin valmistautumassa eurooppalaiseen suursotaan.

Teidän tekemänne ponsi 1992 kaatoi ydinvoiman lisärakentamisen, ja vastustitte EU-jäsenyyttä. Sittemmin teistä on tullut niin ydinvoiman kannattaja kuin EU:n puolestapuhuja. Onko pragmaatikko Vanhanen valmis heittämään myös muita periaatteitaan romukoppaan?

– Nämä ovat käytännön kysymyksiä, varsinkin EU-jäsenyys. Ydinvoimassa oli mukana periaatteita, mutta kyllä se on ympäristö- ja ilmastokysymys.

Teillä on ollut sydänoireita. Kestääkö terveytenne presidentinviran hoitamisen?

– Kyllä. Kymmenet tuhannet suomalaiset tietävät, minkälainen on rytmihäiriö. Se on verraten yksinkertaista korjata. Ehkä kuvaavaa on se, että hoidon jälkeen ei tullut sairauslomaa ja palasin heti töihin.

Pääministerikaudeltanne monelle mieleen jäi naisasianne. Kaduttaako tämä ja jäikö siitä arpia sieluun?

– Ei. Se on elettyä elämää. Jokaisella ihmisellä on ihmissuhteita. Pääministerin asemassa ne vaan tulevat julkisuuteen voimakkaasti. En halunnut pääministerinä, että olisin alkanut miettiä ihmissuhteita toisella tapaa.

Kävitte korkeimpaan oikeuteen asti taistelua yksityisyytenne rajoista. Kannattiko?





– Ehdottomasti. Sillä on ollut vaikutusta myös muille poliitikoille. Tuli kaikille selväksi, että myös johtavalla poliitikolla on oikeus yksityisyyteen.

Naisystävänne Heidi Huhtamaa ei ole juuri mukana kampanjassa, ja hänestä ei tiedetä oikein mitään. Jos teidät valittaisiin presidentiksi, minkälaisen maan ykkösnaisen Suomi saisi?

– Hän on opettaja, 30 vuotta toiminut opettajana, hallituksen jäsen merkittävässä yrityksessä ja yksi sen omistajista. Minulla on ajatuksena, että ei tuoda Suomeen amerikkalaista presidentinvaalia, jossa läheiset ovat kampanjassa mukana.

Minkälainen puolisonne on ihmisenä?

– Nyt mennään jo yksityisyyden puolelle. En lähde julkisuudessa arvioimaan.