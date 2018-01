Professori presidentinvaalien äänestysinnosta: ”Jotta ihmiset aktivoituisivat, se vaatisi toisen kierroksen mahdollisuuden”

Presidentinvaalit 2018

Professori presidentinvaalien äänestysinnosta: ”Jotta ihmiset aktivoituisivat, se vaatisi toisen kierroksen ma

Tasavallan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ennakkoäänestys





presidentti Sauli Niinistön https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niiniston ylivoima kannatuskyselyissä on tylsyttänyt presidentinvaalikisaa ja latistanut vaali-intoa.Presidentinvaalit on perinteisesti kiinnostanut kansaa eniten. Presidentinvaalien äänestysprosentit ovat tavanneet olla eri vaalien korkeimmat. Ja mitä tiukempi taisto presidentin paikasta, sitä korkeampi äänestysprosentti.Vaikka presidentinvaalien taisto on nyt ollut aiempaa vaisumpaa, vaalien äänestysprosentista ei voi vielä päätellä mitään.– Kun ennakkoäänestys alkaa, voidaan verrata kuuden vuoden takaisiin lukuihin. Vaikea sanoa, miten Niinistön ylivoima tulee näkymään, professori Kimmo Grönlund https://www.is.fi/haku/?query=kimmo+gronlund Åbo Akademista sanoi.– Veikkaukseni on, että ennakkoäänestyksen alku voi olla vilkaskin. Luulen, että vaalipäivänä äänestäminen on hiljaisempaa kuin kuusi vuotta sitten. Veikkaisin, että äänestysprosentti laskee, Grönlund jatkoi.alkaa ensi keskiviikkona. Varsinainen vaalipäivä on 2,5 viikon kuluttua sunnuntaina 28. päivä.

Onko alhainen äänestysprosentti Niinistön eduksi?

Tiukat