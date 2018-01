Presidentinvaalit 2018

Matti Vanhanen paljasti ISTV:n vaaligrillissä: Antoi Putinille lahjaksi kirveen, sai itse puukon

Yllä olevalla videolla Matti Vanhasen koko vaaligrilli.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yllä olevalla videolla Vanhanen esittelee itselleen rakkaan esineen.

Putinille viety lahja paljastui