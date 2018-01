Presidentinvaalit 2018

yrittää masinoida oman väkensä presidenttiehdokas Matti Vanhasen https://www.is.fi/haku/?query=matti+vanhasen (kesk) taakse.Vanhasen kannatus Ylen uusimmassa kyselyssä oli edelleen vain kaksi prosenttia, ja presidenttikisaan mukaan tulleen keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrysen https://www.is.fi/haku/?query=paavo+vayrysen suosio oli jo kaksi kertaa isompi kuin Vanhasella.Keskusta aloitti viikonloppuna kampanjan puolueväen herättämiseksi. Kuntaministeri Anu Vehviläinen https://www.is.fi/haku/?query=anu+vehvilainen (kesk) vetosi sosiaalisessa mediassa keskustaväkeä Vanhasen taakse.Vehviläinen patisti kotipesää kuntoon, omaa väkeä tukemaan Vanhasta ja lopettamaan muiden ehdokkaiden vilkuilun.Keskustan puoluejohto ja ministerit pääministeri Juha Sipilän https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipilan (kesk) johdolla eivät ole keskustan presidenttiehdokasta juuri rummuttaneet.lisäksi vain peruspalveluministeri Annika Saarikko https://www.is.fi/haku/?query=annika+saarikko (kesk) ja ryhmäjohtaja Antti Kaikkonen https://www.is.fi/haku/?query=antti+kaikkonen (kesk) lähtivät ensimmäisessä aallossa kampanjoimaan Vanhasen puolesta.

Onko hätä niin suuri, että oma väki pitää patistamalla patistaa kannattamaan Vanhasta, puoluesihteeri Jouni Ovaska?

– Ei. Kampanjat ovat niin paljon lyhyempiä. Ihmiset ovat palanneet loppiaisen jälkeen lomilta, vaalimainokset alkavat pyöriä, tv-tentin käynnistyvät. Nyt vasta mietitään, ketä äänestään. Tämä on nyt viesti omalle väelle, että nyt lähdetään kertomaan, että meidän ehdokas on paras, Ovaska vastasi.

Vanhasen kannatus on liki kymmenen kertaa pienempi kuin keskustan kannatus, ja Väyrynen on kaksi kertaa suositumpi kuin Vanhanen?

– Tämä puolueiden näkyvyys kampanjoissa on ollut jännä ilmiö. Kyllähän Niinistö on oikeiston ehdokas. Vanhanen on keskustan ehdokas ja ajaa keskustan hyväksymiä arvoja ja ajatuksia. Vanhanen ajaa esimerkiksi koko Suomen asiaa, ja suhtautuu kielteisesti Natoon, toisin kuin kokoomus.

Missä muu keskustan johto on Vanhasen kampanjasta?

– Voi sanoa, että kaikki tulevat vuorollaan kampanjaan. Meillä on ensi viikonloppuna koolla 300 puolueaktiivia puheenjohtajapäivillä, sieltä tulee vahvaa viestiä, Ovaska sanoi.on jakanut sosiaalisessa mediassa myös nuorisoyhteistyöjärjestö Alliansin videota, jossa Vanhanen ”däbbää”. Däbbäys on nuorison suosima tuuletus, jossa yksi käsi suoristetaan ylöspäin, pää käännetään toista kainaloa kohti ja toinen käsi koukistetaan kasvojen eteen.

Aikooko keskusta ottaa Vanhasen däbbäyksen viralliseen vaalikäyttöön?

