Presidenttiehdokas Huhtasaaren kodin ikkunoiden rikkojaa ei ole saatu kiinni: ”Koen, että se oli kohdistettu minuun”

Presidentinvaalit 2018

Presidenttiehdokas Huhtasaaren kodin ikkunoiden rikkojaa ei ole saatu kiinni: ”Koen, että se oli kohdistettu m

Voit katsoa alla olevalta videolta koko Vaaligrillin.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Höpöhöpöjuttua”





”Ihailen suuria eläimiä”