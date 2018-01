Presidenttiehdokkaat: tätä lupaan vuodelle 2018 ja näin lupaukset ovat aiemmin pitäneet – ”Olen luvannut lopettaa karkin syönnin, mutta...”

Presidentinvaalit 2018

Presidenttiehdokkaat: tätä lupaan vuodelle 2018 ja näin lupaukset ovat aiemmin pitäneet – ”Olen luvannut lopet





Haatainen lupaa juosta puolimaratonin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY





Torvalds pitää lupauksia hömpötyksenä





Kyllönen kaipaa sisäistä rauhaa





Haavisto lupaa aikaa ystävilleen





Väyrynen lupaa muuttaa Suomen suunnan





Huhtasaari lupaa puhua äitinsä kanssa useammin





Vanhanen: liikunta on jäänyt vähemmälle





Niinistöllä kirkasotsainen pyrkimys