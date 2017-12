Presidenttiehdokas Tuula Haatainen eutanasiasta IS:n vaalitentissä: ”Olen monta kuolemaa läheltä nähnyt ”

Presidentinvaalit 2018

– Oikeusturvasta tulee pitää huolta. Nimien julkaisemisen kanssa tulee olla huolellinen, mutta ei pidä syyllistää myöskään uhreja, jotka ovat puhuneet.– Vaikuttaa siltä, että kyseessä on ollut aika järjestelmällistä toimintaa. Se on kohteen ja työnantajan välinen asia sopia, voiko näissä tehtävissä uskottavasti jatkaa. Viime kädessä sitten oikeudessa.– Tämä toimii myös varoittavana esimerkkinä, että kaikella on seuraus.Kyllä sellainen huutelu on vastenmielistä, jonka kohteeksi joutuvat nuoret naiset. Kunnianloukkauksessa kynnys syytteen nostamiselle on aika korkea, olisi hyvä, että pelisäännöt käytäisiin läpi. Onko tarvetta lainsäädäntöä joltain osin tarkastella, siihen kannattaisi varmaan pistää pystyyn työryhmä.– Nuorempana on kaikkea tullut koettua, mutta ei kyllä politiikassa. Olen välttynyt tällaiselta.– On hyvä, että pidetään valtiopäämiehiin hyviä suhteita. Mutta päämiehet tulee, menee ja vaihtuu. Niiden varaan ei voi rakentaa yksinomaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista mielikuvaa maailmalla. Suomen pitää olla aktiivinen EU:ssa ja YK:ssa.– Nyt on ollut tällainen kummallinen käpertymisen vaihe. Suomi on käpertymässä ja ei ole ollut niin aktiivinen kuin olisin odottanut.– Patistaisin siihen, että Suomi määrittelisi selkeästi oman linjansa ja ottaisi keskusteluun myös laajemmat joukot mukaan. Tämä on nyt hallituksen laiskuutta, sillä se ei ole tätä keskustelua kunnolla käynyt.– Olisin toivonut, että kun Niinistö lupasi olla unilukkari, niin ei olisi ihan näin usein nukahtanut.– Tietysti presidentin pitää miettiä, miten asettaa sanansa. Hän ei puutu lainsäätämiseen tai hallituksen päätöksiin, mutta voi nostaa keskusteluun asioita. Hän voi olla sparraaja ja keskusteluttaja ja sitä kautta auttaa poliittista koneistoa löytämään yhteisen linjan. Eduskunnan tehtävä on löytää ne keinot.– Jos hän keskustelee Horneteista, niin kyllä hänen täytyy pystyä keskustelemaan myös siitä, millä ongelmia estetään, ettei väkivaltakoneistoa tarvitse koskaan käyttää.– Hallitus oli viemässä erikoissairaanhoidon yksityisiin yrityksiin, se liittyy jo turvallisuuskysymyksiin. Meillä pitää olla apparaatti, joka toimii kuin rasvattu salama tilanteessa, että tapahtuu joku kriisi. Siitä syystä kannatan julkista palvelujärjestelmää, sillä se toimii.– Presidenttinä olisin kysynyt, että onko tämä nyt loppuun asti harkittua. Onkohan tullut tämä näkökulma huomioitua.– Olen monta kuolemaa läheltä nähnyt ja mukana ollut. Omat vanhempani saattanut rajan yli, molemmat sairastivat syöpää. Olen ollut ensiapupoliklinikalla töissä, joissa ihmisiä kuolee käsiin ja osa pelastetaan. Siksi en hoppuile nyt sanomaan kyllä tai ei.– Haluan tämän ympärillä oikein kunnolla pysähtyä, kuulla asiantuntijoita ja muodostaa sitten kannan.– Työläisretoriikan omiminen oli erikoinen, kun katsoo hänen taustaansa ja sitä, ketkä häntä tukevat. En tuijota toisten ehdokkaiden lauseita, mistä he niitä lainaavat.–Meillä on niin hienoja ajatuksia, että jos niitä varastetaan, niin siitä vaan. Kun vaan näkyisi teoissa, sitä en ole huomannut.– Se oli mielenkiintoinen päätös. Mutta kokoomushan on hänen takanaan. Samat taustavoimat siellä on edelleenkin.– En mitenkään. Urpilaisella on pieni lapsi ja Eero kieltäytyi omista syistään. Sitten tuli tämä tilanne, että onko sdp:llä ehdokasta ja minulle päin tuli kyselyjä. Jouduin itse tämän puntaroimaa. Päätin, että lähden ja yhtäkkiä meitä olikin kolme.– Minulle on sanottu, että minulla on niin laaja ja pitkä kokemus politiikasta ja johtamisesta. Varmaan pidetään sellaisena pelottomana luonteena, niin kuin olenkin.