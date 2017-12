Presidentinvaalit 2018

Paavo Väyrynen kertoo myyneensä yhteensä 21 000 Paavo & Vuokko -mukia – myyntitulo 630 000 euroa

Väyrynen, siellä muki.Keskustan kunniapuheenjohtajalla Paavo Väyrysellä https://www.is.fi/haku/?query=paavo+vayrysella ei tällä kertaa ole käytössään keskustan puoluetoimiston rahapussia presidentinvaaleissa. Oman kansalaispuolueensa perustanut Väyrynen on presidentinvaaleissa kansanliikkeen ehdokas.Viime metreillä 20 000 kannattajakorttia kerännyt Väyrynen on liikkeellä presidentinvaaleissa pikkubudjetilla. Kampanjapäällikkö Seppo Hauta-ahon https://www.is.fi/haku/?query=seppo+hauta-ahon mukaan tarkoituksena olisi haalia kasaan 200 000 euroa.– Meillä on vain arvio. Rahoitus tulee kampanjatuotemyynnistä, tukiryhmään liittyvien liittymismaksuista, satunnaisista lahjoituksista ja Paavon omasta panoksesta. Itse toivon 200 000 euron budjettia, Hauta-aho kertoi.on rahoittanut aiempia kampanjoitaan myymällä 30 euron mukejaan, niin nytkin.Kuusi vuotta sitten keskustalaiset myivät Väyrysen mukeja 15 000 kappaletta, eli vaalikassaan kilahti silloin noin 450 000 euroa mukimyyntiä.Nyt tavoitteena on saada vaalibudjetista noin puolet mukimyynnillä, mikä tarkoittaisi yli 3 000:a myytyä mukia.– Silloin kuusi vuotta sitten oli keskustan kenttäorganisaatio myymässä ja niitä myytiin vähän joka kylässä. Nyt Paavo presidentiksi -asiamiehiä ja mukien myyjiä ei ole kovin paljon, ja totta kai kiertueella myös mukeja myydään, Hauta-aho sanoi.– Hyvä, jos budjetista saadaan puolet mukikaupasta. Myymme myös Paavon kirjoja ja 10 euron rahakkeita. Mukimyynti on 80–85 prosenttia kampanjatuotemyynnin arvosta, Hauta-aho jatkoi.paljon Väyrynen on sitten eri vaaleissa myynyt mukejaan?– Kaiken kaikkiaan niitä on myyty ainakin 21 000 kappaletta. Viime presidentinvaaleissa meni 15 000, eurovaaleissa ja eduskuntavaaleissa meni vähemmän. Niitä on mennyt kaiken aikaa, Väyrynen kertoi IS:lle.21 000 mukin myynti 30 euron kappalehintaan tarkoittaa 630 000 euroa myyntituloa.– Nyt pitäisi kai puolet tavoitellusta vaalibudjetista saada mukeilla, osa kirjoilla ja pienillä rahalahjoituksissa. Meillähän ei mitään isoja lahjoittajia ole, Väyrynen jatkoi.Presidentti Sauli Niinistön https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niiniston vaalirahoituksen ennakkoilmoitus https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005503928.html julkaistiin eilen. Niinistön vaalibudjetti on 1,5 miljoonaa euroa, joka on kokonaan yrityksiltä, yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä tulleita lahjoituksia.pihi Väyrynen saa laittaa myös omaa rahaansa presidenttikampanjaan.– Joudun ainakin lainaamaan kampanjalle rahaa. Saa nähdä, saako niitä rahoja takaisin, Väyrynen sanoi.Väyrynen rahoittaa kampanjaansa myös tukiryhmän liittymismaksuilla. Liittyminen maksaa 30 euroa.– Voi sitten saada sähköpostiviestiä ja informaatiota muutenkin, Väyrynen kertoi vastaukseksi siihen, mitä saa liittymismaksun vastineeksi.

Olette tarkka rahoistanne. Tukiryhmään liittyminen maksaa 30 euroa, saman verran kuin muki. Saako tukiryhmään liittymällä mukin?

– Ei, ei. Näinpä, Väyrynen naurahti.Väyrynen on keskustan kunniapuheenjohtaja, ja erotusyrityksistä ja -kehoituksista huolimatta edelleen keskustan jäsen.Kuusi vuotta sitten kunniapuheenjohtaja Väyrynen sai kilometrirahat oman autonsa käytöstä presidenttikiertueella. Tällä kertaa Väyrynen saa kiertää Suomea presidentinvaaleissa omalla kustannuksellaan.