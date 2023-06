He ovat uuden hallituksen ministereitä – IS esittelee jokaisen

Kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit valitsivat ministerinsä viikonloppuna.

Lähes kaikki tulevan hallituksen ministerit saatiin selville sunnuntaina, kun kokoomuksen ja perussuomalaisten puolue-elimet kokoontuivat hyväksymään hallitusohjelman ja osallistumisen hallitukseen.

Kristillisdemokraatit hyväksyivät hallitusohjelman ja osallistumisensa hallitukseen jo lauantaina.

Kokoomus tiedotti ministereistään sunnuntaina Pikkuparlamentissa.

Rkp hyväksyi hallitusohjelman ja vahvisti osallistumisensa hallitukseen perjantaina. Ministerivalinnoista Rkp kertoo vasta maanantaina.

Ilta-Sanomat esittelee kaikki tähän mennessä vahvistetut ministerit.

Petteri Orpo.

Pääministeri Petteri Orpo (kok) on viidennen kauden kauden kansanedustaja Varsinais-Suomesta. Hän on aiemmin toiminut maa- ja metsätalousministerinä vuosina 2014–2015, sisäministerinä vuosina 2015–2016 ja valtiovarainministerinä vuosina 2016–2019. Orpo on ollut kokoomuksen puheenjohtaja vuodesta 2021 lähtien.

Elina Valtonen.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok) nousi Uudeltamaalta eduskuntaan vuonna 2014, kun Jyrki Kataisesta tuli komissaari. Valtonen pyrki kokoomuksen puheenjohtajaksi vuonna 2016, mutta hävisi Orpolle ja Stubbille. Lapsilleen saksaa puhuva Valtonen on kokoomuksen varapuheenjohtaja.

Antti Häkkänen.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok) on kolmannen kauden kansanedustaja Kaakkois-Suomesta. Hän toimi vuosina 2017–2019 oikeusministerinä. Häkkänen on kokoomuksen varapuheenjohtaja. Häkkäsen toinen lapsi syntyi viime viikolla.

Kai Mykkänen.

Ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen (kok) on toiminut ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä 2016–2018 ja sisäministerinä 2018–2019. Mykkänen on toiminut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana vuodesta 2019. Hän on kolmannen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta.

Sanni Grahn-Laasonen.

Sosiaaliturvaministeriksi nouseva Sanni Grahn-Laasonen (kok) on neljännen kauden kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä. Hän tuli tunnetuksi Sipilän hallituksen opetus- ja kulttuuriministerinä vuosina 2015–2019. Lisäksi Grahn-Laasonen oli Stubbin hallituksen ympäristöministeri 2014–2015. Grahn-Laasosella on miehensä kanssa kaksi lasta.

Anna-Kaisa Ikonen.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok) on entinen Tampereen pormestari. Hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja Pirkanmaalta. Anna-Kaisa Ikonen on kokoomuksen varapuheenjohtaja. Aiemmin hän on toiminut muun muassa valtiosihteerinä valtiovarainministeriössä ja valtioneuvoston kansliassa.

Arto Satonen.

Arto Satonen (kok) toimii työministerinä hallituskauden alkupuoliskon. Satonen valittiin eduskuntaan Pirkanmaan vaalipiiristä vuonna 2003. Hän johti hallitusneuvotteluissa työllisyys- ja työmarkkinapolitiikasta neuvotellutta pöytää. Hän myös saavutti shakissa kansallisen mestarin arvon 1990-luvulla.

Matias Marttinen.

Matias Marttinen (kok) hoitaa työministerin salkkua hallituskauden jälkipuoliskon. Marttinen on toisen kauden kansanedustaja Satakunnasta. Hän johti hallitusneuvotteluissa talouspöytää. Koulutukseltaan Marttinen on valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta.

Sari Multala.

Sari Multala (kok) toimii tiede- ja kulttuuriministerinä kaksi vuotta eli hallituskauden alun. Multala on kolmannen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta. Hän johti hallitusneuvotteluissa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta neuvotellutta pöytää. Multala on entinen kilpapurjehtija, olympiaurheilija ja maailmanmestari.

Mari-Leena Talvitie.

Puolet hallituskaudesta tiede- ja kulttuuriministerin salkkua hoitaa Mari-Leena Talvitie (kok). Hän on kolmannen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä. Talvitie on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Perussuomalaisten ministerit ja puheenjohtajaehdokas Jussi Halla-aho kukitettiin puolue-elinten kokouksen päätteeksi sunnuntaina.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) on toisen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta. Purra on ollut perussuomalaisten puheenjohtaja vuodesta 2021. Purra on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta. Purra tunnetaan kasvissyöjänä ja innokkaana vihermehujen harrastajana.

Riikka Purra.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps) on toisen kauden kansanedustaja Helsingistä. Hän on koulutukseltaan ensihoitaja ja poliisi. Rantanen toimi viime vaalikauden lopulla hallintovaliokunnan puheenjohtajana.

Mari Rantanen.

Oikeusministeri Leena Meri (ps) on kolmannen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. Meri on perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja.

Leena Meri.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps) on toisen kauden kansanedustaja Hämeen vaalipiiristä. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Ranne on aiemmin ollut kokoomuslainen. Hän muun muassa pyrki kokoomuksen listoilta eduskuntaan vuonna 2011.

Lulu Ranne.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps) on kolmannen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomesta. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja juristi. Hän on toiminut perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajana vuosina 2019–2023.

Ville Tavio.

Elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps) on toisen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Junnila on taustaltaan yrittäjä. Hän on työskennellyt muun muassa teollisuudessa työnjohtajana ja erilaisissa taloushallinnon tehtävissä.

Vilhelm Junnila.

Elinkeinoministerin pestiä hoitaa jälkimmäiset kaksi vuotta Sakari Puisto (ps), joka on toisen kauden kansanedustaja Pirkanmaalta. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi fysiikasta Cambridgen yliopistosta vuonna 2004. Puisto pyrki perussuomalaisten puheenjohtajaksi vuonna 2021, mutta hävisi Purralle.

Sakari Puisto.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps) on toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Juuso on opiskellut Tukholman yliopistossa ja Lapin ammattikorkeakoulussa. Hän on työskennellyt sairaanhoitajana Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Kaisa Juuso.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd) on kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja neljännen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä. Hän on aiemmin toiminut puolueensa eduskuntaryhmän puheenjohtajana, puoluesihteerinä ja europarlamentaarikkona. Essayah on toiminut puolueensa puheenjohtajana vuodesta 2015. Essayah on myös entinen kilpakävelijä ja maailmanmestari.

Sari Essayah (kd) nimettiin lauantaina maa- ja metsätalousministeriksi.

Kristillisdemokraateilla on myös Rkp:n kanssa jaettu liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerin salkku, jota kristilliset hoitaa hallituskauden jälkipuoliskon. Ministeri nimetään myöhemmin.

Juttua korjattu 18.6.2023 kello 22.10. Sakari Puisto on väitellyt tohtoriksi Cambridgesta vuonna 2004, ei 2024.