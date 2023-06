Essayahin mukaan maatalous ja huoltovarmuus ovat kristillisdemokraateille tärkeitä teemoja.

Kristillisdemokraattien puoluehallitus ja -valtuusto esittää yksimielisesti puheenjohtajaansa Sari Essayahia Suomen hallitukseen maa- ja metsätalousministeriksi.

Kristillisdemokraattien puoluehallitus, puoluevaltuusto ja kristillinen eduskuntaryhmä ovat yksimielisesti hyväksyneet hallitusohjelman ja hallitukseen osallistumisen. Puoluehallitus ja -valtuusto kokoustivat lauantaina.

Voit katsoa tallenteen kristillisdemokraattien infotilaisuudesta artikkelin yläosassa olevasta videosta.

Essayahin mukaan kristillisdemokraattien kädenjälki näkyy hallitusohjelmassa puolueelle tärkeimmillä osa-alueilla. Kristillisdemokraateille tärkeitä ovat vastuullinen talouspolitiikka, perhepolitiikka ja maatalouspolitiikka.

– Paljon puhutaan leikkauksista, mutta vähemmän siitä, mihin ei puututa. Kristillisten ansiosta esimerkiksi kotihoidontukeen ei kosketa.

Essayhin mukaan maa- ja metsätalousministeri on kristillisdemokraateille luonteva salkku. Hän sanoo, että kristillisdemokraatit ovat tehneet pitkään työtä eduskunnassa maatalouden ja huoltovarmuuden eteen. Hän muistuttaa, että kristillisdemokraatit on ollut ainoa puolue, joka on viimeisen kahdeksan vuoden aikana tehnyt välikysymyksen maataloudesta.

– Suomalainen maatalous ja huoltovarmuus ovat olleet kristillisdemokraateille suuri huolenaihe, josta pääsemme nyt kantamaan vastuuta.

Essayah sanoo, että kristillisdemokraattien maatalouspolitiikka poikkeaa keskustan ajamasta politiikasta. Hän arvioi, että nyt hallituksessa on maatalouden suhteen yksimielisempi joukko.

–Haluamme korostaa, että maatalouspolitiikka on paljon muutakin kuin pelkkää tukipolitiikkaa. Tuottajahinnat on saatava kuntoon.

Hän haluaa myös edistää ja kasvattaa maataloustuotteiden vientiä.

Essayah muistuttaa, että kristillisdemokraatit kuuluu Euroopan parlamentissa suurimpaan puolueryhmittymään EPP:hen. Essayah aikoo ministerinä puolustaa myös metsänomistajien omaisuuden suojaa.

– Voimme yhdessä eurooppalaisten kristillisdemokraattien kanssa vaikuttaa esimerkiksi ennallistamisasetukseen.

Kristillisdemokraateilla on myös toinen ministerinsalkku, joka jaetaan yhdessä Rkp:n kanssa. Puolueella on liikunta, urheilu- ja nuorisoministerin salkku vuosina 2025–2027 eli hallituskauden jälkipuoliskon. Kristillisten toisesta ministeristä päätetään myöhemmin.

–Politiikassa kaksi vuotta on kohtuullisen pitkä aika, Essayah sanoo.

Essayah on viidennen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä. Hän asuu Lapinlahdella. Hän on ollut kristillisdemokraattien puheenjohtaja vuodesta 2015 alkaen.

Hän on toiminut myös europarlamentaarikkona vuosina 2009–2014. Hän on myös puolueensa entinen puoluesihteeri. Essayah toimi vuosina 2003–2007 puolueensa eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Sari Essayayh on entinen kilpakävelijä. Hän on maailmanmestari ja Euroopan mestari. Koulutukseltaan hän on ekonomi.