Petteri Orpon hallituksen maa- ja metsätalous­ministeriksi noussee kristillis­demokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Puolue kertoo ratkaisustaan noin kello 16 alkavassa infossa.

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto ja eduskuntaryhmä kokoustavat lauantaina.

Kokouksen jälkeen puolueen tarkoituksena on kertoa hallitus­ratkaisuistaan. IS seuraa tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä. Pääset hetki hetkeltä -seurantaan tämän jutun lopusta. Tiedotustilaisuuden on määrä alkaa noin kello 16.

Kristillisdemokraattien päätöksistä ja näkemyksistä kertovat puolueen puheenjohtaja Sari Essayah, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman ja puoluevaltuuston puheenjohtaja Riitta Kuismanen.

Kristilliset saavat Petteri Orpon johtamaan hallitukseen 1,5 ministerin salkkua. Kd saa hoidettavakseen maa- ja metsätalousministerin salkun, ja sen saanee puolueen puheenjohtaja Sari Essayah.

Kristilliset jakavat Rkp:n kanssa liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerin salkun. Rkp hoitaa salkkua kaksi ensimmäistä vuotta, kristilliset kaksi viimeistä vuotta hallituskaudesta.