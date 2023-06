Henriksson ja Purra saivat vastata siihen, tehdäänkö tulevassa hallituksessa perussuomalaista politiikkaa.

Kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien puheenjohtajat saapuivat perjantai-iltapäivänä median eteen valmiin hallitusohjelman kanssa.

Neuvottelutie on kaikkien puheenjohtajien puheenvuorojen perusteella tuntunut pitkältä ja kiviseltä.

– Tässä me nyt olemme. Siitä mahdottomasta tuli nyt kuitenkin mahdollista, olen hiukan yllättynyt itsekin, Anna-Maja Henriksson (r) totesi lakonisesti saaden median edustajat nauramaan.

– Neljän puolueen puheenjohtajat seisovat täällä ja tässä on aika monta viikkoa vietetty yhdessä kokien asioita ja kipinöitäkin on sinkoillut, kuten lehdistä on voinut päätellä, Riikka Purra (ps) avasi puheenvuoronsa.

Seitsemän viikkoa Säätytalolla on merkinnyt Henrikssonin mukaan kompromisseja ja vaikeita päätöksiä.

– Olen aika varma siitä, että jokainen puolue on joutunut hyväksymään sellaista, mitä me emme itse ihan edistäisi tai jota me jopa vastustaisimme, jos me olisimme yksin päättämässä.

Rkp:n ja perussuomalaisten erimielisyydet ovat tulleet vahvasti ilmi erityisesti maahanmuuttoa ja kehitysyhteistyötä koskevissa kysymyksissä, joissa puolueet pyrkivät löytämään keskitien.

Henriksson totesi aiemmin, ettei Rkp mene hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa. Nyt tiedotustilaisuudessa kysyttiin Henrikssonilta ja Purralta, tuleeko hallitus tekemään perussuomalaista politiikkaa.

– Miksei minulta kysytä, Petteri Orpo (kok) tokaisi.

– Entäs minä? huudahti puolestaan Sari Essayah (kd)

– Eiköhän se nyt ole aivan selvää, että jos täällä on neljä puoluetta niin se tekee niiden kaikkien mukaista politiikkaa joissakin asioissa ja joissakin asioissa ehkä niiden linjan vastaista tai niille ehkä hieman epämieluistakin ja sitten hirvittävän paljon sellaisia yksinkertaisia kompromisseja, Purra totesi.

Henriksson on Purran kanssa samoilla linjoilla.

– Tässä tehdään sekä kokoomuslaista että Rkp:läistä, perussuomalaista ja kristillisdemokraattista yhteiscocktailia.

– Ei Rkp:stä tule kokoomuslaisia tai kristillisdemokraatteja, me olemme edelleen Rkp:läisiä.