Tulevassa hallituksessa on 19 ministeriä – nyt vain pitää löytää oikeat henkilöt puolueiden saamille ministerinpesteille.

Sunnuntai-iltaan ja osin maanantaipäivään on vielä aikaa.

Ministeripeli on nyt kiihkeimmillään. Ketkä omista kansanedustajistaan puheenjohtajat Petteri Orpo (kok), Riikka Purra (ps), Anna-Maja Henriksson (r) ja Sari Essayah (kd) nostavat ministereiksi?

Kokoomus saa tulevaan Orpon hallitukseen kahdeksan salkkua, perussuomalaiset seitsemän, Rkp 2,5 ja kristillisdemokraatit 1,5 salkkua.

Jokainen voi alkaa ratkoa, kenet kansanedustajista puolue istuttaa juuri tälle ministeripestille. Palapeliä voi ratkoa viikonlopun ajan. IS tarjoaa siihen yhden vaihtoehdon.

Kokoomus ja perussuomalaiset kertovat omista ministerinimistään sunnuntaina, Rkp maanantaina.

Kokoomuksen pääministeri on Orpo.

Ulkoministerin paikalle Orpo ja kokoomus istuttavat varapuheenjohtaja Elina Valtosen. Valtonen johti hallitusneuvotteluissa ulkoministeriön neuvottelupöytää.

Sosiaaliturvaministeriksi valinta on varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen, joka oli Säätytalossa sotepöydän puheenjohtaja.

Samalla logiikalla seuraava ilmasto- ja ympäristöministeri on ryhmäjohtaja Kai Mykkänen. Mykkänen oli ”puhtaan energian Suomi” -pöydän vetäjä. Salkku kuulostaa kevyeltä Orpon luottomiehelle, mutta salkkuun tulee myös TEM:n energiaosasto.

Ilmiselvä puolustusministeri on varapuheenjohtaja Antti Häkkänen, joka viime vaalikaudella oli puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.

Kokoomus sai salkkujaossa myös työministerin, kulttuuri- ja tiedeministerin sekä kunta- ja alueministerin salkut.

Työministeriksi Orpon nostanee Sanni Grahn-Laasosen. Työministerillä on edessään ikäviä päätöksiä. Grahn-Laasonen osoitti jo Sipilän hallituksen opetusministerinä, että hän puolueen uskollisena soturina ei epäröi tehdä leikkauksia, vaikka kansan huuto on kova.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kakkossalkkuun on jätetty enää kulttuuri ja tiede –liikunta, urheilu ja liikunta meni puoliksi Rkp:lle ja Kd:lle. Kulttuuri- ja tiedeministeriksi kokoomus valinnee Sari Multalan. Multala vastasi viime vaalikaudella kokoomuksen eduskuntaryhmässä OKM:n asioista ja hän johti OKM:n pöytää Säätytalon hallitusneuvotteluissa.

Kunta- ja alueministeriksi Orpo pyytänee Heikki Auttoa. Puoluevaltuuston puheenjohtaja Autto on Rovaniemeltä ja kokoomuksen ministeriryhmässä on pakko olla edustus myös eteläisen Suomen ulkopuolelta.

Muu ministeriryhmä kun tulee pääkaupunkiseudulta, Turusta, Forssasta, Tampereelta ja Mäntyharjusta.

Perussuomalaisten Purra on kertonut ryhtyvänsä valtiovarainministeriksi. Purralla on ministeripalapelissään myös melko paljon ilmiselviä ministerinimiä.

Kuumin kysymys on se, että haluaako Jussi Halla-aho sisäministeriksi? Jos Halla-aho vastaa kyllä, hän on sisäministeri. Jos ministerinpesti ei Halla-ahoa nappaa, sisäministeri on Mari Rantanen. Rantanen on hallintovaliokunnan puheenjohtajana perussuomalaisten ekspertti sisäministeriön asioissa.

Ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri on Ville Tavio. Hän oli ulkomaankauppaa ja kehitysyhteistyötä käsittelevän jaoston jäsen Säätytalossa.

Sosiaali- ja terveysministeriksi Purran voi olla vaikea valita ketään muuta kuin Arja Juvosta. Juvonen on ollut perussuomalaisten soteääni ensimmäisestä jytkystä 2011 lähtien.

Elinkeinoministeriksi vahvimmin tyrkyllä on Ville Vähämäki, hän on myös ollut eduskunnassa jo 12 vuotta. Vähämäki oli puolueen edustaja Säätytalon talous- ja veropöydässä ja on koko eduskuntauransa ajan istunut valtiovarainvaltiokunnassa.

Puheenjohtaja Purran valinta oikeusministeriksi on paha olla kukaan muu kuin varapuheenjohtaja Leena Meri. Meri johti eduskunnassa lakivaliokuntaa ja juristina oikeusministeriön asiat eivät ole hänelle uusia ja ihmeellisiä.

Perussuomalaisilla on vielä liikenne- ja viestintäministerin salkku, mutta ei ilmiselvää ehdokasta tähän tehtävään. Sakari Puisto lienee Purran ehdokas.

Rkp sai itselleen paljon painavammat salkut kuin Marinin hallituksessa. Ja puolikkaan salkun päälle.

Puheenjohtaja Henriksson on tuleva opetusministeri.

Henriksson ei voi toista kertaa jättää ryhmäjohtaja Anders Adlercreutzia hallituksen ulkopuolelle, eli Adlercreutz on tuleva Eurooppa- ja omistajaohjausministeri.

Rkp jakaa Kd:n kanssa yhden salkun. Tiede- ja kulttuuriministerin salkusta on irrotettu liikunta-, urheilu ja nuorisoministerin salkku omaksi salkukseen. Rkp hoitaa salkkua kaksi ensimmäistä vuotta, Kd kaksi viimeistä vuotta hallituskaudesta.

Rkp:n valinta liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeriksi voi IS:n arvion mukaan yllättää ja ensimmäisen kauden kansanedustaja Henrik Wickström, 29, Inkoosta voi löytää itsensä ministeriauton takapenkiltä.

Kristillisdemokraatit päättää ministeristään lauantaina ja puheenjohtaja Sari Essayah ryhtyy maa- ja metsätalousministeriksi. Puolueen vuoro valita uusi liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri on kahden vuoden kuluttua.

Jos ex-pikaluistelija ja uusi kansanedustaja Mika Poutala hoitaa leiviskänsä hyvin, ministerinpesti odottanee häntä.