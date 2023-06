Tällainen on hallitusohjelma – 18 nostoa

Hallitusohjelma on julkaistu. IS kokosi ohjelman tärkeimmät nostot tähän artikkeliin.

Työmarkkinat

Hallitus aikoo tehdä tukun muutoksia irtisanomisoikeuteen, sairauspoissaoloihin, lakko-oikeuteen ja työehtosopimuksiin.

Näin asioista on kirjattu hallitusohjelmaan.

Sairausloma

Hallitusohjelman mukaan lakia muutetaan niin, että ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton, ellei työehtosopimuksessa ole toisin sovittu. Käytäntöä ei sovellettaisi viiden vuorokauden tai sitä pidempiin sairauslomiin tai silloin, kun sairausloman syynä on työtapaturma tai ammattitauti.

Irtisanomisen ja määräaikaisuuksien tekeminen helpottuu

Irtisanominen helpottuu, lomautuksesta ilmoitettava aiempaa myöhemmin.

Työntekijän irtisanomisen perusteeksi riittää jatkossa ”asiallinen syy”.

Lomautuksesta on ilmoitettava lomautettavalle aiempaa myöhemmin. Lomautusilmoitusaika lyhennetään seitsemään vuorokauteen, kun se nyt on 14 vuorokautta.

Hallitusohjelman mukaan lakia muutetaan niin, että enintään vuoden mittaiselle määräaikaisuudelle ei tarvita erityistä perustetta. Lainsäädännössä kuitenkin varmistettaisiin, ettei ”muutos lisää työsopimusten perusteetonta ketjutusta.”

Paikallinen sopiminen

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että paikallinen sopiminen sallitaan kaikissa yrityksissä.

Paikallista sopimista laajennetaan poistamalla työlainsäädännöstä tietyt paikallista sopimista koskevat kiellot.

Mahdollisuus sopia työlainsäädännöstä poikkeamisesta laajennetaan. Nyt poikkeaminen tietyistä työlainsäädännön säädöksistä on mahdollista ainoastaan valtakunnallisella työehtosopimuksella. Jatkossa myös yrityskohtaisella työehtosopimuksella voitaisiin poiketa näistä säännöksistä.

Poikkeusmahdollisuus kuitenkin edellyttäisi, että työehtosopimuksen on tehnyt ”joko työntekijöiden valtakunnallinen yhdistys tai siihen kuuluva työntekijöiden yhdistys.” Tällä pyritään estämään niin kutsuttujen keltaisten ammattiliittojen perustaminen.

Lakko-oikeus

Oikeutta tukilakkoihin rajoitetaan.

Tukityötaistelut asetetaan suhteellisuusarvioinnin ja ilmoitusvelvollisuuden kohteeksi. Jatkossa laillisia työtaisteluita ovat ne, jotka ovat ”kohtuullisia suhteissa tavoitteisiin ja joiden vaikutukset kohdistuvat vain työriidan osapuoliin”.

Myös oikeutta poliittisen työtaisteluun asetetaan rajoitteita. Jatkossa poliittinen työtaistelu voisi kestää yhden vuorokauden.

Laittomista lakoista ammattiliitolle tai ammattiosastolle tuomittavien sakkojen ylärajaksi säädetään 150 000 euroa ja alarajaksi 10 000 euroa. Korotus on tuntuva, sillä tällä hetkellä lain linjaama sakon enimmäiskoko on 31 900 euroa. Sakkojen nostaminen on ollut elinkeinoelämän pitkäaikainen toive.

Työtuomioistuimen laittomaksi työtaisteluksi tuomitseman lakon jatkamisesta säädetään työntekijälle 200 euron seuraamusmaksu laittomaksi tuomittuun työtaisteluun osallistumisesta.

Alkoholi

Hallitusohjelman mukaan enintään 8 prosenttia alkoholia sisältävät juomat vapautuvat vähittäismyyntiin eli tavallisiin ruokakauppoihin. Nykyisin raja on 5,5 prosenttia.

Hallitus suunnittelee silti myös viinien tuomista ruokakauppoihin. Hallitusohjelmassa todetaan, että puoliväliriiheen mennessä tehdään STM ja TEM:n yhteistyössä selvitys 15 prosentin vahvuisten viinien myynnin vapauttamisesta.

Hallitusohjelman mukaan tulkinta alkoholin etämyynnistä selkiytetään niin, että suomalaisilla on oikeus ostaa verkosta alkoholia toisissa EU-maissa toimivilta yrityksiltä.

Myös Alkolle ja kotimaiselle vähittäismyyntiluvallisille toimijoille mahdollistetaan alkoholin verkkokauppa. Maan sisäisessä toimitusmyynnissä noudatetaan käsityöläispanimo-, pienipanimo- ja tilaviinipoikkeukset huomioiden voimassa olevia kotimaan vähittäismyynnin vahvuusrajoja.

Lisäksi hallitus aikoo toteuttaa riippumattoman selvityksen alkoholipolitiikan siirtämisestä sosiaali- ja terveysministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön.

Verohelpotukset ja -kiristykset

Hallituksen ohjelmassa on säästöjä neljän miljardin euron edestä. Lisäksi julkista taloutta pyritään vahvistamaan kahdella miljardilla eurolla parantuvan työllisyyden kautta.

Näin Orpon hallitus aikoo täyttää tavoitteensa, joka on julkisen talouden kohentaminen kuudella miljardilla eurolla vaalikauden aikana.

Valtiovarainministeriön mukaan julkisen talouden vahvistaminen kahdella miljardilla eurolla vaatisi 77 000 uutta kokoaikaista työllistä.

Veronkorotuksiakin ohjelmassa on, mutta ne vahvistavat julkista taloutta vain hieman, sillä Orpon hallitus aikoo myös keventää verotusta.

Alkoholi- ja tupakkaveroja nostetaan ja osa nykyisin alimmassa kymmenen prosentin arvonlisäverokannassa olevista palveluista ja tuotteista siirretään ylempään 14 prosentin kantaan.

Alimmassa kymmenen prosentin arvonlisä­verokannassa ovat nykyisin muun muassa kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut sekä majoituspalvelut. Näiden arvonlisävero nousisi siis 14 prosenttiin.

Myös kiinteistöverotukseen on tulossa kiristys.

Työn verotusta kevennetään noin puolella miljardilla eurolla. Veronkevennys kohdistetaan pieni- ja keskituloisille työtulovähennyksen kautta.

Yli 65-vuotiaita eläkeläisiä kannustetaan ottamaan vastaan työtä keventämällä heidän verotustaan. Myös tämä toteutetaan työtulovähennyksen kautta.

Kokoomuksen tavoitteena oli työn verotuksen keventäminen miljardilla, joten tavoite jäi puolitiehen.

Polttoaineiden verotusta kevennetään hieman. Perussuomalaiset vaati jakeluvelvoitteen kiristymisen hyvittämistä kuluttajille ja polttoaineen verotuksen keventäminen on yksi keino siihen.

Lisäksi hallitus aikoo alentaa sakkomaksuja, joita polttoaineiden jakelijat joutuvat maksamaan, jos he eivät täytä jakeluvelvoitetta. Lisää bensan hintaan vaikuttavista toimista on luettavissa alempana artikkelista.

Hallitus sopi osana ilmastotoimia, että jakeluvelvoite säilyy 13,5 prosentin tasolla ensi vuonna, mutta sen jälkeen se kiristyy suoraviivaisesti 22,5 prosenttiin hallituskauden aikana. Jakeluvelvoitteen kiristyminen vaikuttaa pumppuhintoihin, koska jakelijoiden täytyy sekoittaa bensiiniin ja dieseliin biopolttoaineita, jotka ovat kalliimpia kuin fossiiliset polttoaineet.

Ansiosidonnainen

Uusi hallitus on aikeissa porrastaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan niin, että etuus pienenee noin kahden kuukauden työttömyyden jälkeen.

Tulevaisuudessa kahdeksan työttömyysviikon jälkeen etuudesta vähenee viidennes. Lisäksi 34 viikon eli noin kahdeksan kuukauden jälkeen etuus pienenee vielä hieman, 75 prosenttiin alkuperäisestä tasosta.

Ansiosidonnaisen työssäoloehto tuplaantuu. Edun on aiemmin voinut saada 26 viikon eli puolen vuoden palkkatyön perusteella. Nyt ehto pitenee 12 kuukauteen.

Ansiosidonnaista ei olla kuitenkaan lyhentämässä. Sen nykykesto on 300, 400 tai 500 päivää.

Asumistukeen uudistuksia

Nykyinen 300 euron asumistuen ansiotulovähennys poistuu. Ansiotulovähennys tarkoittaa sitä, että jokaisen ruokakunnan jäsenen ansio- ja yrittäjätuloista on vähennetty asumistukea määrättäessä 300 euroa kuukaudessa.

Lisäksi korotetaan perusomavastuuta: 42 prosentista 50 prosenttiin. Omavastuu määräytyy laskukaavan perusteella. Määrään vaikuttavat tulot sekä ruokakunnan lasten ja aikuisten lukumäärä.

Asumistuen taso tarkistetaan 70 prosenttiin hyväksyttyjen asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Nykyinen laskentakaava on 80 prosenttia hyväksyttyjen asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Näin ollen taso laskee.

Yleisessä asumistuessa tulee käyttöön varallisuusraja, jonka suuruus on 10 000 euroa. Tämän ylittävästä osasta lasketaan 20 prosenttia huomioitaviin vuosituloihin aina 50 000 euroon asti. Tämän jälkeen asumistuki jää saamatta. Jos omaisuus ei ole tuottavaa, sitä ei lasketa mukaan varallisuuteen.

Yrittäjien asumistuen saamisen mahdollisuuksiin on tulossa kiristyksiä. Ennen perustana olivat YEL-työtulot. Jatkossa mukaan lasketaan kaikki todelliset tulot.

Nykyään asumistukea maksetaan kahden eri tason mukaan riippuen asuinpaikkakunnasta. Nämä tasot poistuvat.

Opiskelijoiden yleisen asumistuen rinnalla selvitetään yhteisasumiseen kannustavaa ratkaisua, joka houkuttelisi opiskelijoita myös taloudellisesti.

Veikkauksen monopoli aiotaan murtaa

Hallitus aikoo murtaa Veikkauksen monopolin ja siirtyä rahapelijärjestelmässä lisenssimalliin, selviää hallitusohjelmasta.

Hallitusohjelman mukaan rahapelijärjestelmää avataan kilpailulle viimeistään 1.1.2026.

Lisenssijärjestelmän piiriin kuuluisivat lähtökohtaisesti online-kasinopelit ja online-vedonlyönti.

”Eriytetään Veikkaukselle jäävä yksinoikeustoiminta ja kilpailuilla markkinoilla oleva toiminta eri yhtiöihin saman konsernin sisällä”, hallitusohjelmassa lukee.

Samalla tehostetaan rahapelitoimialan valvontaa.

Hallitus aikoo myös selvittää pelikoneiden siirtämistä erillisiin valvottuihin tiloihin. Hallitus haluaa kuluttajalle mahdollisuuden pelaamisen eston hankkimiseen yhdeltä alustalta kaikille palveluntarjoajille.

Rahapelien markkinointi mahdollistettaisiin tietyin reunaehdoin. Markkinoinnilla ei edistetä haittoja aiheuttavaa pelaamista, eikä rahapelien markkinointia kohdisteta suoraan alaikäisille. Markkinoinnin on oltava sisällöltään, laajuudeltaan, näkyvyydeltään ja toistuvuudeltaan maltillista ja vastuullista.

Lisäksi pelien henkilökohtainen markkinointi kielletään ilman henkilön nimenomaista suostumusta.

Lisenssipohjainen järjestelmä on ollut voimassa esimerkiksi Ruotsissa vuoden 2019 alussa. Ruotsissa yritykset maksavat peliveroa, joka on 18 prosenttia peleistä kerättyjen rahojen ja pelaajille maksettujen voittojen erotuksesta.

Maahanmuuttopolitiikkaa kiristetään

Uusi hallitus aikoo kotoutumisen edistämiseksi eriyttää maahanmuuttajien ja Suomessa pysyvästi oleskelevien sosiaaliturvaa ja -etuuksia perustuslain reunaehdot huomioiden.

Kirjaus herättää kysymyksiä ennen kuin uusi hallitus on ehtinyt edes aloittaa toimintaansa.

Yksi hallitusneuvottelulähde arvioi aiemmin IS:lle, että kirjaus tulee törmäämään ”varsin suurella varmuudella perustuslakiseinään”.

Hallitus on suunnitellut myös muita kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan.

Esimerkiksi pysyvän oleskelun ehtoja kiristetään.

Pakolaiskiintiö aiotaan pienentää 500:aan, kun se on tänä vuonna 1050.

Kansalaisuuden saannin edellytyksiä tiukennetaan. Kansalaisuuden edellytykseksi tulee kansalaisuus- ja kielikoe. Vastaava kansalaisuuskoe on käytössä monessa EU-maassa.

Esimerkiksi Tanskassa on käytössä niin sanottu kansalaistesti, jossa kansalaiseksi haluavalta tiedustellaan muun maussa historiaa ja yleisiä yhteiskunnan sääntöjä koskevia kysymyksiä.

Kansalaisuutta hakevan tulee myös olla asunut Suomessa kauemmin kuin ennen. Raja nousee 8 vuoteen niin, että ulkomaanpäivien määrä vähennetään kokonaisuudesta.

Myös työperusteiseen oleskelulupaan tulee muutoksia. Hallitusohjelman linjausten mukaan Suomesta on poistuttava, jos henkilön työsuhde loppuu, eikä henkilö ole kolmen kuukauden kuluessa solminut uutta työsuhdetta.

Hallitus aikoo myös kiristää merkittävästi työntekijöiden hyväksikäytöstä määrättäviä rangaistuksia ja tehostaa valvontaa.

Hallitus aikoo säilyttää saatavuusharkinnan.

Nato

Hallitus tavoittelee Naton toimintojen, esimerkiksi osaamiskeskuksen, sijoittamista Suomeen.

Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi profiloituu Natossa arktisen ja Itämeren alueen kokonaisturvallisuudessa, kyber- ja informaatioturvallisuudessa, hybridiuhkien torjumisessa sekä muun muassa tekoäly- ja kvanttiteknologiassa.

Ykköstavoite on Ruotsin Nato-jäsenyyden toteutuminen.

Puolustusmenot pidetään Naton vaatimalla tasolla eli kahdessa prosentissa bruttokansantuotteesta.

Hallitusohjelman mukaan Nato-jäsenyys vahvistaa Suomen turvallisuutta ja Pohjois-Euroopan vakautta sekä asemoi Suomen entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista ja transatlanttista turvallisuusyhteisöä. EU:n ja Euroopan turvallisuutta rakennetaan Naton puitteissa.

Suomi myös varautuu täyttämään Nato-velvoitteensa ja tukemaan muita jäsenmaita.

– Suomi osallistuu Naton operaatioihin, kansainvälisiin harjoituksiin ja työryhmiin, mukaan lukien ydinasepolitiikan suunnitteluryhmään. Suomi vahvistaa osaamistaan ydinaseisiin liittyvissä kysymyksissä, ohjelmassa linjataan.

Lisää poliiseja, katujengi­toiminnasta koventamis­peruste

Poliisien lukumäärää kasvatetaan, kerrotaan hallitusohjelmassa. Henkilötyövuosien lukumäärä nousisi 7 400:sta (vuoden 2021 taso) 8 000:een.

Nuoriso- ja jengirikollisuus on hallituksen selkeä huolenaihe. Hallitusohjelmassa kaavaillaan moniammatillista toimintaa niin, että tukea tai muutoksia tulisi perheille, syrjinnän vastaiseen työhön ja maahanmuuttopolitiikkaan.

Katujengien toiminnan rangaistuksia aiotaan koventaa. Liittyminen tällaiseen toimintaan tulisi rikoksen koventamisperusteeksi.

Vastaava koventamisperuste koskee jo järjestäytynyttä rikollisuutta. Tuomioistuimet voivat langettaa tällä perusteella tuomitulle laissa määrättyä kovemman rangaistuksen.

Nuoriso- ja jengirikollisuuden kasvuun puututaan myös toimenpideohjelmalla.

Ampuma-aserikoksen rangaistuksiin on tulossa kovennusta. Vähimmäisrangaistus nousisi nykyisestä neljästä kuukaudesta kahteen vuoteen vankeutta.

Veitsien ja muiden vaarallisten esineiden hallussapidon rangaistukset kovenevat, ja törkeä ampuma-aserikos sisältäisi myös ampuma-aseen kuljettamisen yleisellä paikalla tai kulkuneuvossa.

Hallitus kaavailee lisäksi uutta rikostiedustelulakia, joka kohdistuisi jengirikollisuuteen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Poliisi saa jatkossa nykyistä laajemmat oikeudet salassa pidettävien tietojen saamiseen sote- ja opetusviranomaisilta. Vastaavasti poliisi voi luovuttaa salassa pidettäviä tietoja entistä helpommin muille viranomaisille.

Liikennepolttoaineiden verotusta lasketaan.

Liikennepolttoaineet

Polttoaineiden hintojen nousun kompensoimisesta käytiin IS:n tietojen mukaan hallitusneuvotteluissa kova vääntö. Tällainen kokonaisuus on luvassa hallitusohjelmapaperin perusteella.

Polttoaineiden jakeluvelvoitetta korotetaan vuosi vuodelta, kerrotaan hallitusohjelmapaperissa. Nykytaso pidetään vielä läpi vuoden 2024. Jakeluvelvoitetta laskettiin tälle vuodelle 13,5 prosenttiin.

Tulevina vuosina jakeluvelvoite tulee nousemaan seuraavalla tavalla:

Vuosi 2025: 16,5 prosenttia

Vuosi 2026: 19,5 prosenttia

Vuosi 2027: 22,5 prosenttia

Jakeluvelvoite tarkoittaa sitä, että bensiinin ja dieseliin sekoitetaan uusiutuvia biopolttoaineita, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden osuutta. Kyse on ilmastoteosta, mutta se nostaa pumppuhintoja, koska biopolttoaineet ovat kalliimpia kuin fossiiliset polttoaineet.

Marinin hallitus kiristi polttoaineveroa 250 miljoonalla eurolla vuonna 2020, mikä nosti bensiinilitran hintaa 6,3 sentillä ja diesellitran hintaa 6,9 sentillä.

Pumppuhintojen noususta on käyty kiivasta keskustelua hallitusneuvottelujen aikana. Perussuomalaiset on halunnut, että jakeluvelvoitteen kiristämisestä aiheutuvaa polttoaineen pumppuhintojen nousua hyvitetään kansalaisille laskemalla bensaveroa.

Kompensaatiota on hallitusohjelman mukaan luvassa usean eri ratkaisun avulla, ja polttoaineverotus tulee laskemaan.

Bensatukea voi hyvällä syyllä pitää ristiriitaisena ratkaisuna, sillä samaan aikaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä pyritään tekemään vähemmän houkuttelevaksi jakeluvelvoitetta kiristämällä.

Bensaveron alentaminen tulee myös nakertamaan valtion verotuloja.

Luvassa on myös uusi joustomekanismi jakeluvelvoitteeseen. Kyse on siitä, että tulevaisuudessa jakeluvelvoite olisi mahdollista täyttää, jos rahoittaisi muita päästövähennyksiä.

Hallitusohjelmapaperissa mainitaan myös, että jakeluvelvoitteen on tarkoitus koskea tulevaisuudessa myös liikennesähköä.

Jos jakeluvelvoite jää täyttämättä, seurauksena on seuraamusmaksuja. Näiden seuraamusmaksujen, eli sakkojen, tasoa tullaan laskemaan.

Vauvoille osakesäästötili?

Hallitus suunnittelee ja aikoo selvittää osakesäästötilin perustamista vauvoille. Ajatuksena olisi lahjoittaa kaikille vastasyntyneille tietty summa osakesäästötilille. Lahjoitus tulisi osana äitiyspakkausta.

Kotimaisen omistamisen ohjelmassa on ehdotettu, että summa olisi 300 euroa. Osakesäästötili olisi ensin vanhempien hallinnassa, mutta 15-vuotiaana lapsi saisi oikeuden käyttää tiliä. Varoja voisi nostaa täysi-ikäisenä.

Juha Sipilän (kesk) vetämä työryhmä sai ohjelmansa valmiiksi keväällä 2021.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on esittänyt puolestaan 500 euron alkutalletusta.

Hallitus haluaisi, että suomalaisista tulisi maailman talousosaavin kansa.

Äitiyspakkaus sai alkunsa 86 vuotta sitten, ja tavoitteena oli vähentää lapsikuolleisuutta.

Viime vuosina pakkauksessa olevien tuotteiden määrä on laskenut. Vuonna 2023 tuotteita oli 38 ja vuonna 2022 yhteensä 45. Mukana oli muun muassa erilaisia vauvanvaatteita, hoitotarvikkeita, viltti ja peitemakuupussi.

Suomalaisten taloustaitoja halutaan edistää myös osakesäästötilin maksimisijoitusrajan korottamisella 100 000 euroon. Nykyään kyseinen raja on 50 000 euroa. Tilille voi sijoittaa rahaa joko kerralla tai osissa.

Useat asiantuntijat ovat kritisoineet osakesäästötilin maksimisijoitusrajaa ongelmalliseksi ja arvioineet, että se ei kannusta pitkäjänteiseen sijoittamiseen, vaikka juuri tämä olisi osakesäästötilin perusajatuksia.

Kotitalouksille halutaan näin antaa entistä paremmat valmiudet taloudenhoitoon, säästämiseen ja sijoittamiseen.

Nikotiinipussit

Hallitus aikoo puuttua myös nikotiinipussien myyntiin. Hallitusohjelmassa linjataan, että nikotiinipussit otetaan tupakkalain soveltamisalan piiriin.

”Niiden myynti sallitaan noudattaen niille asetettuja sääntöjä, joilla pyritään ehkäisemään nuorisokäyttö, harmaatuontia ja laitonta kauppaa sekä torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta.”

Vähittäismyynti säädetään luvanvaraiseksi, tuotteille säädetään naapurimaissa käytössä olevat nikotiinirajat ja tuotteissa sallitaan vain aikuisille tarkoitetut maut.

Nikotiinipussit ja muut nikotiinia sisältävät tupakkalain alaiset tuotteet, joilla ei ole valmisteveroa, otetaan tupakkaverotuksen piiriin nikotiinia sisältävien sähkösavukenesteiden veroa vastaavalla tavalla.

20 milligrammaa tai enemmän nikotiinia sisältävien nikotiinipussien myynti tulee kielletyksi Suomessa ensi viikolla Tukesin linjauksen mukaisesti.

Valkoposki­hanhien ja meri­metsojen metsästys­rajoitukset poistetaan

Hallitusohjelman mukaan tarpeettomat metsästysrajoitukset elinvoimaisten lajien, kuten merimetson ja valkoposkihanhen, osalta poistetaan. Lajit siirretään metsästyslain piiriin. Samalla huolehditaan vahinkojen oikeudenmukaisesta korvaamisesta elinkeinonharjoittajille.

Hallitus aikoo vaikuttaa siihen, että lajit poistetaan lintudirektiivin tiukasti suojeltujen lajien listalta. Poikkeusluvalla haltuunotettujen lintujen lihaa on voitava hyödyntää, hallitusohjelmassa linjataan.

Hylkeiden metsästystä merialueilla tehostetaan vaelluskalakantojen turvaamiseksi ja ammattikalastajien toimintaedellytysten parantamiseksi. Hallitus toimii aktiivisesti Euroopan unionissa, jotta Suomi saa poikkeusluvan hyljetuotteiden kaupalliseen hyödyntämiseen.

Itsehoito­lääkkeet kauppoihin

Hallitus haluaa vapauttaa yleisimmin käytettäviä itsehoitolääkkeitä muualla kuin apteekeissa myytäviksi. Tämä tarkoittaisi, että jotkut kaikkein yleisimmät itsehoitolääkkeet tulisivat kauppoihin. Asiaa edistetään lääketurvallisuusviranomaisen selvityksen perusteella.

Selvitys tehdään myös lääkkeiden hankinnan keskittämisestä. Tavoitteena on tehostaa lääkeyritysten välistä hintakilpailua – ja laskea sitä kautta lääkkeiden hintoja.

Lisäksi lääkemääräystä vaativien lääkkeiden toimittamista selkeytetään.

Apteekkitoimintaa voisi harjoittaa jatkossa osakeyhtiömuodossa niin, että osakkaina toimivat Suomessa laillistetut proviisorit.

Verkkoapteekkien – siis vain verkossa toimivien apteekkien – perustaminen tulee mahdolliseksi.

Apteekkien henkilöstön ammattitaitoa halutaan lisäksi hyödyntää sosiaali- ja terveydenhoidossa, esimerkiksi rokotuksissa.

Tunnin juna Turusta

Turun tunnin ote -hanke on toteutumassa.

Hanke käsittää Espoo–Salo-oikoradan rakentamisen sekä Salo–Kupittaa-yhteysvälin parantamisen.

Rakentaminen käynnistyy yhteysväleillä Espoo–Lohja ja Salo–Kupittaa.

Hanketta vetävän Turun Tunnin Juna Oy:n mukaan Helsingin päärautatieaseman ja Turun rautatieaseman välinen junamatka lyhenisi lähes kahdesta tunnista nopeimmillaan 78 minuuttiin.

Rata on määrä rakentaa ja ottaa käyttöön vuosien 2025–2031 välillä. Hanke tarvitsee julkista rahaa arviolta 2,55 miljardia euroa.

Kännykkäkielto kouluun, opintotuki uusiksi?

Hallitusohjelman mukaan mobiililaitteiden käytön rajoittamiseksi kouluissa aiotaan tehdä laki.

”Hallitus tekee tarvittavat lainsäädäntömuutokset, joilla voidaan nykyistä tehokkaammin rajoittaa esimerkiksi mobiililaitteiden käyttöä koulupäivän aikana ja näin vahvistaa oppilaiden keskittymistä opetukseen.”

Koko peruskoulusta tehdään laaja-alainen tulevaisuusselvitys.

Hallitus aikoo käynnistää myös opintotuen kokonaisuudistuksen. Muun muassa tulorajojen nostamista pohditaan. Asiaa arvioidaan puoliväliriihen yhteydessä.

Korkeakoulujen aloituspaikkoja aiotaan lisätä.

Lukiolaisille tulee oikeus tukiopetukseen ja ammatillisen tutkintojen perusteisiin lisätään liikunta ja terveystieto.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen täyskatteellisuus otetaan käyttöön.

Ilmasto

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hallitus sitoutuu päästövähennystavoitteisiin. Hallitusohjelmapaperissa kuitenkin todetaan, että tavoitteeseen pyrkiminen ei saisi heikentää arjen kustannuksia ja Suomen kilpailukykyä.

Mainitsemisen arvoista on myös se, että vuoden 2035 tavoitetta ei erikseen mainita.

Tuulivoimalle on tulossa vaatimuksia, mutta yleisesti tuulivoimaa ja varsinkin merituulivoimaa lisätään.

Valmisteltavaksi tulee myös uusi energia- ja ilmastostrategia. Sen keskiössä ovat teollisuuden puhdas siirtymä ja investoinnit.

Ilmastotoimista mainitaan muun muassa päästövähennykset, hiilinielut ja kotimaiset puhtaan energian ratkaisut. Hallitusohjelmassa todetaan, että päästövelkaa pyritään vähentämään 2030-luvulle tultaessa.

Investointeihin liittyen hallitusohjelmassa huomautetaan, että kyse on vaalikauden yli ulottuvista toimista. Hallitusohjelmassa todetaan myös, että Suomi ”nousee vetytalouden keskeiseksi tekijäksi”.

Suomeen on eri puolille maata aikeilla, suunnitteilla tai jo vireillä yhteensä 70–90 miljardin euron arvosta erilaisia "vihreiksi" kuvattuja investointeja. Investointien kokonaisarvoa on kuitenkin pidetty tulkinnanvaraisena.

Sähkön kohtuullinen hinta tullaan varmistamaan ja myös toimintavarmuudesta huolehditaan, hallitusohjelmassa kerrotaan.

Energian osalta hallitusohjelmassa mainitaan tavoitteeksi myös tarve lisäydinvoimasta.

Hallitusohjelman mukaan Suomen tavoite hiilineutraalisuudesta vuoteen 2035 mennessä ja maankäyttösektorin velvoitteesta, joka tulee EU:lta, ei tule todennäköisesti toteutumaan. Tämän vuoksi Suomen on varauduttava kuluihin. Kyse voi olla miljardiluokan kuluista.

Maakäytön vähentämiseen tähdätään suosimalla peitteistä metsänkasvatusta ja maanomistajille maksettavia maksuja hiilensidonnasta kehitetään.

Metsien kasvua aiotaan vauhdittaa toimenpidepaketilla. Toimeenpantavaksi tulee lisäksi Kansallinen metsästrategia. Maankäytön muutosmaksun käyttöönottoa arvioidaan. Käytännössä kyse on siitä, että Marinin hallitus valmisteli maksua metsien raivaamisesta pelto- tai rakennuskäyttöön.

Sote-puolella on edessä iso urakka.

Sote-kustannuksia hillitään 1,4 miljardilla

Hallitusohjelmassa kerrotaan, että hyvinvointipalvelujen kustannusten kasvua hillitään ”vuoden 2023 julkisen talouden perusuraan verrattuna 1,4 miljardilla eurolla vuoteen 2027 mennessä ja yhteensä 3 miljardilla eurolla vuoteen 2031 mennessä kansalaisten perustuslailliset oikeudet huomioiden”.

Kustannuksia hillitään muun muassa niin, että hyvinvointialueiden rahoitusmalliin tehdään muutoksia edellä mainitun tavoitteen mukaisesti. Muutokset tullaan hallituksen mukaan tekemään ”hallitusti ja ennakoivasti”. Sen vuoksi hyvinvointialueiden rahoitusmalli pysyy ennallaan vielä vuosina 2023–2025.

Petteri Orpo (kok) kertoi hallitusneuvottelujen aikaan olleensa yllättynyt sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusvajeesta. Tilanne on Orpon mukaan hyvinvointivaltion rahoituksen näkökulmasta kestämätön.

Työvoimapulaan liittyen sosiaali- ja terveysalalla tullaan toteuttamaan ”ammatti­henkilö­lainsäädännön kokonaisuudistus”. Työnjakoa ja kelpoisuusehtoja selvitetään sekä koulutusta kasvatetaan.

Palvelusetelijärjestelmää ja maksusitoumuksia kehitetään. Palveluseteli tai maksusitoumus olisi mahdollista saada, jos hoitotakuu ei toteudu. Samalla hoitotakuuta ja sen toteutumista tullaan seuraamaan entistä tarkemmin.

Huomiota kiinnitetään myös ulkomaisen työvoiman saatavuuteen.

0,7 hoitajamitoituksen toteuttaminen lykkääntyy vuosilla.

Hoitajamitoitus

Hoitajamitoitusta ja hoitotakuuta on pidetty etenkin Sdp:n lempilapsina ja poliittisina kärkihankkeina, jotka ovat kuitenkin olleet vaikeuksissa, sillä työntekijöitä ei ole tarpeeksi.

Ympärivuorokautisen hoivan 0,7 hoitajamitoitus ei tule hallitusohjelman mukaan toteutumaan, sillä nykyinen 0,65 mitoitus pidetään voimassa vuoteen 2028 saakka.

Ennen 0,7 hoitajamitoituksen voimaantuloa selvitetään vielä sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötarpeita.

0,65:n työntekijän mitoitus on ollut voimassa huhtikuun alusta, ja hyvinvointialueilla on ollut vaikeuksia saada edes tätä mitoitusta toteutumaan.

Hallitusneuvotteluissa on kannettu huolta myös kotihoidosta. Tilannetta pyritään helpottamaan edistämällä väliaikaisia asumisratkaisuja, jotka on tarkoitettu niille, jotka eivät pysty asumaan enää kotona.

Terveydenhoito

Perus­terveydenhoidossa painopistettä siirretään perustasolle ja tätä tuetaan lainsäädännöllä. Terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki että lasten­suojelu­lainsäädäntö uudistetaan.

Erikoissairaanhoidossa kiinnitetään huomiota muun muassa työnjakoon.

Vammaispalvelulaki menee myös uusiksi. Uuden vammaispalvelulain voimaantulo siirretään lokakuun alkuun 2024. Lainvalmistelu aloitetaan hallituksen mukaan kiireellisesti.

Valtiovarainministeriö on kantanut huolta kustannuspaineesta, kun ikääntyneille henkilöille on taattu vammaispalvelulaissa oikeus palveluihin yleislainsäädännön sijaan.

Lainvalmistelun hintalappu, eli kustannusvaikutus, saa olla nykytilanteeseen verrattuna 100 miljoonaa euroa vuosittaisia menoja kasvattava – valtiovarainministeriön arvion mukaisesti, ohjelmassa kerrotaan.