Ay-liikkeltä raju ryttäys tulevan hallituksen esityksille – EK:n Häkämies: "Erittäin vastuullista politiikkaa"

Työmarkkinapomot ovat hyvin eri linjoilla paljon huomiota herättäneestä tulevasta hallitusohjelmasta.

Ay-liike antaa kylmän ryöpytyksen tulevan hallitusohjelman esityksille.

– Tämä on selvästi ideologinen pyrkimys heikentää ammattiyhdistysliikettä, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta (sd) puuskahtaa.

– Eihän tällä ole mitään tekemistä julkisen talouden työllisyyden kanssa, hän jatkaa.

Eloranta kommentoi tuoreeltaan tulevan hallituksen esityksiä Ilta-Sanomien Timo Haapalan vetämän HAAPALA-TV:n vieraana perjantaina. Vastaparina Elorannalla oli lähetyksessä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies (kok).

Hallitusohjelma julkistetaan tänään iltapäivällä klo 17, mutta sen sisällöstä on käyty jo kiivasta keskustelua Iltalehden julkistettua hallitusohjelman jo etukäteen.

Hallitusohjelma sisältää muun muassa heikennyksiä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, poliittisiin lakkoihin ja irtisanomissuojaa sekä korotuksia lakkosakkoihin. Myös paikallista sopimista on tarkoitus lisätä.

Elorannalle hallitusohjelman sisältö ei tullut yllätyksenä.

– Hallitus kuuntelee tällä kertaa erityisesti taustajoukkojaan, eli elinkeinoelämää ja yrittäjiä, jälki on tämän näköistä, Eloranta lausuu HAAPALA-TV:n haastattelussa.

– Totta kai, kun se kirjoitetaan hallitusohjelmaan ja lähtee toteutumaan, niin pistäähän se miettimään, että miten tästä saadaan edes jollain tavalla toimiva siedettävä ja tasapainoinen kokonaisuus, SAK:n puheenjohtaja jatkaa.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta katsoo, että hallitusohjelma on tehty vahvistamaan työnantajan asemaa. Elorannan mielestä julkista talouden vahvistamiseen löytyisi kuitakin keinoja kuin leikkaukset.

Hallituksen esitykset eivät yllättäneet myöskään Häkämiestä, sillä hän toteaa niiden noudattavan EK:n vuosien aikana esittämiä työelämän tavoitteita.

Häkämiehen mielestä hallituksen esittämät uudistukset ovat tärkeitä toteuttaa, jotta Suomen velkaantuminen saataisiin katkaistua.

– Siinä suhteessa ei ole muuta tervettä keinoa ole, kuin että mahdollisimman moni on työssä. Sen vuoksi nämä (hallituksen) työmarkkinapoliittiset linjaukset ovat meistä oikean suuntaiset, EK:n Häkämies kommentoi HAAPALA-TV:ssä.

SAK:n näkökulmasta hallitusohjelmassa ei ole juurikaan aihetta juhlaan. Eloranta pitää muun muassa ”työrauhaan liittyviä kysymyksiä” vakavina.

– Periaatteellisin kysymyksistä on vaikkapa se, että yksittäiselle työntekijälle asetetaan sanktioita, jos hän osallistuu lakkoon työrauhan aikana.

Eloranta toivoo kuitenkin, ettei ay-liikkeen tarvitsisi lähteä osoittamaan mieltään hallituksen ohjelmasta, kuten menneinä vuosina.

– Olemme totta kai valmiita kaikkeen, mutta en lähde ennustamaan, mitä tässä tapahtuu. Meidän tavoite on, että saisimme edes vähän tasapainoa tähän (hallitusohjelmaan). Toivottavasti työnantajakin ymmärtää sen, että on parempi sopia kuin sotia.

EK:n Jyri Häkämies odottaa tulevan hallituksen työrauhaesityksiltä muun muassa poliittisten mielenilmausten rajoittamista.

Häkämies kertoo, että EK:n luottamus tulevaan hallitukseen ja sen ohjelmaan on vahva.

– Totta kai siellä (hallitusohjelmassa) on asioita, joita on meidän mielestä syytä petrata. Mutta yleislinja, että tämä on työllisyyttä ja taloutta kohentava hallitus, on hyvä.

Julki tullut hallitusohjelma on ehtinyt herättämään jo runsaasti kritiikkiä oppositiopuolueilta.

Häkämies penää hallitusohjelmaa vastaa hyökkääjiltä vaihtoehtoa nyt esitetylle politiikalle.

– Kukaan ei oikein kerro, mikä tämän (hallitusohjelman) vaihtoehto olisi. Että jatkettaisiin velkaantumisen tiellä ja siirrettäisiin laskua tuleville sukupolville.

– Mielestäni tämä on erittäin vastuullista politiikkaa. Katkaistaan velkaantuminen, panostetaan kasvuun. Tämä on vahva ohjelma, ja varmasti koettelee, mutta aikanaan sitten kiitos seisoo, Häkämies jatkaa.

Työn hakeminen ja sen vastaanottaminen pitäisi olla Häkämiehen mielestä aina ensi sijaista, ja siihen hallitusohjelmallakin hänen mukaansa pyritään.

– Meillä on satoja tuhansia ihmisiä tuloloukussa ja lisätyön tekeminen ei ole kannattavaa. Tämä hallitusohjelma hakee juuri sitä, että kannustinloukkuja puretaan ja nostetaan sitä kautta työllisyysastetta nostettaisiin.

Työmarkkinapomot ovat eri mieltä myös yhdestä hallitusohjelman eniten keskustelua aiheuttaneesta kohdasta, jonka mukaan ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei tarvitsisi maksaa palkkaa.

Häkämies ei usko, että se pakottaisi ihmisiä tulemaan sairaana töihin.

– Olettaisin, ettei pidempien sairauslomien kohdalla ensimmäistä päivää miinustettaisi.

– Tällä tietysti pyritään siihen, ettei töistä oltaisi pois tarpeettomasti, Häkämies jatkaa.

Elorannan mukaan vastaavasta mallista on huonoja kokemuksia Ruotsista.

– Ihmiset tulevat sairaana töihin. Ja tämä koskee erityisesti pienipalkkaisia, sillä heillä ei sitä varaa ole.

– Ja jos ajatellaan vaikkapa koronan kaltaista pandemiatilannetta, niin ihan oikeastiko haluaisimme ihmisten tulevan tartuttamaan työpaikoille. Kyllä tässä on aika nuiva ihmiskuva taustalla. Ajatellaan, että ihmiset ovat turhan päin pois töistä ja sen vuoksi heitä pitää tässä pikkuisen nyt rangaista, Eloranta jatkaa.