Tempauksen tarkoituksena oli pyrkiä laillistamaan nuuskan myynti Suomessa.

Kokoomusnuoret järjesti torstaina tempauksen, jossa jaettiin nuuskapurkkeja Helsingin Säätytalon edustalla.

Säätytalolla on käyty viikkojen ajan neuvotteluita uuden hallituksen muodostamiseksi.

Kokoomusnuoret kertoi tempauksestaan torstaina Twitter-tilillään.

Purkkien jakaminen on osa kokoomusnuorten pyrkimystä laillistaa nuuskan myyminen Suomessa. Ruotsi on ainoa EU-maa, jossa nuuskan myyminen ja ostaminen on laillista.

Kokoomusnuorten Helsingissä jakamat olivat tyhjiä.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Ida Leinon mukaan purkit ovat oikeita nuuskapurkkeja, jotka on tilattu tyhjinä Ruotsista.

Nuuskaa niissä ei ole missään vaiheessa ollut sisällä.

Leino kertoo purkkien jakamisen herättäneen runsaasti huomiota.

– Kannanottomme nousevat harvoin (esille), mutta kun tehdään jotain konkreettista, niin se tuntuu kiinnostavan enemmän.

Leino sanoo etenkin purkkien sisällön aiheuttaneen uteluita.

– Aika moni on varmaan olettanut, että siellä olisi nuuskaa sisällä. Sehän taas olisi laitonta jakaa niitä.

Nuuskapussin sijaan purkkeihin Leinon mukaan kätketty ”tietoisku”, eli kokoomusnuorten kannanotto:

”Hallitulla ja valvotulla nuuskan myynnillä voimme tiedottaa nuuskan vaaroista samoin kuin tupakan myynnillä nykyään”, purkin sisällä olevassa lapussa todettiin.

Kokoomusnuoret on kannattanut nuuskan myynnin laillistamista jo pitkään.

Nuorisojärjestön mielestä myyntikielto ei ole tehokas tapa suojella nuoria nuuskan terveydellisiltä riskeiltä ja ongelmilta. Myöskään Savuton Suomi 2030 -tavoite ei onnistu kokoomusnuorten mielestä ilman tupakan korvaavien tuotteiden myynnin laillistamista.

– Näemme realismina sen, että nuuskaa käytetään Suomessa. Haluaisimme, että sen myymisestä kerättäisiin myös verot. Verovarat olisivat Suomen etu, ja niitä voisi ohjata esimerkiksi ennaltaehkäisemiseen ja sote-puolelle, Leino sanoo.