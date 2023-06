Spekulaatiot tulevan hallituksen ministereistä käyvät jo kuumina – IS listasi toden­näköisimmät vaihto­ehdot

Ministeriruletti pyörii kuumana kulisseissa, mutta puoluejohtajat ovat pitäneet päänsä kylmänä. Ennen päätöksiä Säätytalon neuvotteluissa täytyy löytyä sopu.

Eduskunnassa on 108 kansanedustajaa, jotka ainakin salaa odottavat puolue­johtajaltaan kutsua tulevan hallituksen ministeriksi. Tulevissa hallituspuolueissa on yksi kansanedustaja, Ben Zyskowicz (kok), joka on ministerin tehtävistä kieltäytynyt, migreeninsä vuoksi.

Mitä ministerinsalkkuja puolueet saavat itselleen ja keitä ministereiksi nimitetään?

Toistaiseksi salkkujako on vain hallituksenmuodostajan Petteri Orpon (kok) päässä, ja myös puheenjohtajat Riikka Purra (ps), Anna-Maja Henriksson (r) ja Sari Essayah (kd) ovat mielessään hahmotelleet, mitä salkkuja oma puolue yrittää itselleen ja keitä kansanedustajia voisi ministeriksi nostaa.

Orpokaan ei tiedä, miten neljä puoluetta jakavat keskenään ministerinsalkut.

Orpo sanoi keskiviikkona, että hän on käynyt alustavia keskusteluja salkkujaosta. Orpo myös kertoi, että ministereiden määrä on suurin piirtein sama kuin Sanna Marinin (sd) hallituksessa, 19, mutta salkkujen sisällöt voivat olla erilaisia.

Tulevassa Orpon hallituksessa on suurin piirtein sama määrä ministereitä kuin Marinin hallituksessa. Marinin hallituksen ryhmäkuvasta löytyy 15 ministeriä, neljä ministeriä oli muualla virkatehtävissä, kun Rinteen hallitus vaihtui Marinin hallitukseksi joulukuussa 2019.

Tulevista hallituspuolueista vakuutetaan IS:lle, että salkkujako on jätetty hallitus­neuvottelujen viimeiseksi asiaksi.

Suomeksi sanottuna puoluejohtajat ovat pallotelleet keskenään ministereiden määrästä ja tulevien salkkujen sisällöstä, ja urkkineet toistensa mielihaluja eri ministeriöihin.

Kun hallitusohjelmasta on lyöty kättä päälle, neljä puheenjohtajaa alkavat keskenään sopia, mikä salkku menee millekin puolueelle.

Valistunut arvaus on, että kokoomus ja perussuomalaiset saavat kahdeksan salkkua kumpikin, Rkp kaksi ja Kd yhden.

Tulevassa hallituksessa tuskin on pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeriä.

Eurooppaministerin salkku voi hyvin siirtyä ulkoministerin salkkuun.

Ei olisi yllätys, jos hallitukseen tulisi esimerkiksi energiaministeri sekä omistaja­ohjausministeri, jos Suomi tähtää hallitusohjelmassa puhtaan energian suurvallaksi ja hallitus aikoo vaalikauden aikana myydä valtionyhtiöitä 4–5 miljardilla eurolla.

Kun salkkujako on selvä, puoluejohtajat valitsevat omat ehdokkaansa puolueen saamille ministerinposteille.

Kokoomuksen Orpo ottaa itselleen pääministerin paikan ja Orpon ministerilistalta löytyvät vara­puheen­johtajat Antti Häkkänen, Elina Valtonen ja Anna-Kaisa Ikonen sekä ryhmäjohtajana toiminut Kai Mykkänen.

Valtonen on tuleva ulko- ja eurooppaministeri, ellei jättiyllätystä tapahdu. Liki yhtä yllättävää olisi, jos Ikoselle ei tulisi sote-salkkua ja Mykkäselle energiasalkkua. Valtonen veti Säätytalossa ulkopolitiikan ja EU-asioiden neuvottelupöytää, Ikonen sote-pöytää ja Mykkänen puhtaan energian pöytää.

Häkkäselle on myös keskiraskas salkku tulossa, puolustusministerin tehtävä voisi olla Nato-Suomessa mieluisa tehtävä Häkkäselle.

Puheenjohtaja Petteri Orpo ottaa hallitukseensa puolueensa varapuheenjohtajat Anna-Kaisa Ikosen, Antti Häkkäsen ja Elina Valtosen, jos ei ihmettä tapahdu.

Kokoomukselle sukupuolten tasa-arvo on tärkeää, joten puolueen ministerinpaikkoja olisi vielä yhdelle miehelle ja kahdelle naiselle.

Miehistä Orpon listalla ovat Heikki Autto ja Sinuhe Wallinheimo, joista Orpo valinnee jommankumman.

Talousryhmää Säätytalossa vetänyttä Matias Marttista ei voi sivuuttaa, mutta maantiede on raumalaiselle Marttiselle epäedullinen. Kokoomuksen pitää saada ministereitään myös maakunnasta: Wallinheimo on Jyväskylästä, Autto Rovaniemeltä.

Kokoomuksen naisista kahdelle paikalle ovat vahvimmin tulossa ex-ministeri Sanni Grahn-Laasonen, Mari-Leena Talvitie ja Sari Multala.

Multala on Uudeltamaalta kuten Mykkänen, mutta häntä on vaikea ohittaa, jos kokoomus saa salkun opetusministeriöstä. Multala oli viime kaudella kokoomuksen koulutusvastaava ja hän johti koulutuspöytää Säätytalossa.

Grahn-Laasonen on vahvoilla, koska Orpo tarvitsee hallitukseensa myös kokeneita ministereitä, ja Talvitien puolesta puhuu hänen kotipaikkansa Oulu. Sekä Grahn-Laasonen että Talvitie ovat käyttökelpoisia moneen ministeriöön.

Perussuomalaisten ministerijako on täysin auki. Purra on valtiovarainministeri, muuta varmaa ei pysty sanomaan. Sen voi myös julistaa, että tuleva sisäministeri on perussuomalainen.

Perussuomalaisille tärkeitä salkkuja olisivat kovan turvallisuuden salkut –sisäministeriön lisäksi puolustus­ministeriö ja oikeusministeriö.

Jussi Halla-ahon ministerihaluista kellään ei ole tietoa. Jos Halla-aho sisäministeriksi haluaa, hän pestin saa. Jos ei, sisäministeri on Mari Rantanen, joka johti viime vaalikaudella eduskunnan hallinto­valiokuntaa.

Jos perussuomalaiset onnistuu saamaan puolustusministerin salkun, valinta olisi puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Jari Ronkainen, oikeusministerin pesti olisi luonnollisin Leena Merelle, lakivaliokuntaa johtaneelle juristille.

Purran ministerilistalla ovat hyvin todennäköisesti Sakari Puisto, Ville Tavio, Ville Vähämäki, Lulu Ranne sekä Meri ja Rantanen.

Jos perussuomalaisille tulee sotesalkku, Arja Juvonen voi odottaa puhelinsoittoa Purralta. Jos maataloussalkku lankeaa perussuomalaisille, Jenna Simulan tai Ritva Elomaan kannattaa päivystää puhelintaan.

Rkp ja Kd saavat kokoonsa nähden suhteellisen painavat salkut, koska kumpikin puolue on joutunut nielemään melkoisesti karvasta kalkkia hallitusohjelmassa esimerkiksi kehitysyhteistyössä ja maahanmuuttopolitiikassa.

Käytäväpuheissa on puhuttu pitkään, että Anna-Maja Henriksson ottaisi itselleen opetusministerin salkun. Opetusministerinä Rkp saisi pitää huolen ruotsin kielen asemasta.

Rkp:n toinen ministeri olisi ilmiselvästi ryhmäjohtaja Anders Adlercreutz, mutta Henriksson ei välttämättä halua seuraavaksi puheenjohtajaksi povattua Adlercreutzia ministerikaverikseen.

Ryhmäjohtaja Anders Adlercreutz on toiminut hallitusneuvotteluissa Rkp:n neuvottelijana talousryhmässä. Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ei välttämättä kelpuuta Rkp:n toiseksi näkyvintä poliitikkoa ministerikaverikseen tulevaan hallitukseen.

Henriksson on Vaasan vaalipiiristä, joten vaalipiirin kolme muuta kansanedustajaa eivät tule kysymykseen. Helsingin edustaja Eva Biaudét ei edes halunnut mennä samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Ministereiksi voisi tällöin tulla vain Varsinais-Suomen edustaja Sandra Bergqvist tai Uudenmaan kolme edustajaa.

Adlercreutzin lisäksi Uudeltamaalta eduskunnassa istuvat ensimmäisen kauden kansanedustajat Henrik Wickström ja Otto Andersson.

Huhuna kiertää se, että Rkp:n toinen ministeri olisi Helsingissä niukasti Biaudét'lle hävinnyt ja varakansanedustajaksi jäänyt Marcus Rantala.

Kristillisdemokraattien Sari Essayahin on arveltu havittelevan maa- ja metsätalous­ministerin salkkua.

Puolueiden keskinäinen salkkujako kerrotaan, kun hallitus julkistaa ohjelmansa.

Jos hallitusohjelma olisi valmis torstaina, tiedotustilaisuus hallitusohjelmasta pidettäisiin todennäköisesti perjantaina.

Tällöin neljä puoluetta ehtisivät pitää puolue-elintensä kokoukset juhannusviikon maanantaina tai viimeistään tiistaina. Puolue-elinten pitää hyväksyä hallitusohjelma ja hallitukseen meno sekä valita omat ministerinsä.

Tähän asti ministerinimistä voi käydä arvuuttelua.

Kun kaikkien neljän puolueen (kok, ps, r, kd) puolue-elimet ovat hyväksyneet hallitukseen menon ja omat ministerilistansa, uusi hallitus on valmis nimitettäväksi.

Jos tässä aikataulussa edettäisiin, Marinin hallitus jättäisi eronpyyntönsä viimeistään keskiviikkona ja Orpon hallitus astuisi silloin valtaan, juuri ennen juhannusta.