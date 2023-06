Näin valta vaihtuu Suomessa kulisseissa – salattu tieto alkaa virrata Petteri Orpolle mustissa kirjekuorissa

Petteri Orpon elämä muuttuu pian merkittävästi. ”Väistynyt pääministeri viedään vähän vanhemmalla autolla sitten sinne, minne hän haluaa”, lähde kuvaa vallanvaihdosta IS:lle.

Vielä jokin aika sitten Kiasman-taidemuseon kulmalla työviikon aluksi saattoi törmätä Turun-junalta kuulokkeet pääsään eduskuntaan kiirehtineeseen oppositiojohtaja Petteri Orpoon (kok).

Ensi viikolla eduskunta valitsee ja presidentti Sauli Niinistö nimittää Orpon pääministeriksi. Orpo siirtyy istumaan tiiviisti pääministerin virka-auton takapenkillä. Hänestä tulee Suomen parhaiten informoitu ja tarkimmin valvottu ihminen.

Kaikkein arkaluontoisin tieto alkaa kulkea Orpolle mustissa kirjekuorissa välittömästi nimittämisen jälkeen. Kuorien musta väri estää näkemästä mitään kuoren sisällöstä.

Salaisimmat paperit toimitetaan kuriirin välityksellä vaikka suoraan ministerin autoon.

Edes avustajat tai pääministerin sihteeri eivät saa avata kirjeitä, saati lukea papereiden sisältöä. Pääministeri on Suomen parhaiten informoitu henkilö.

Petteri Orpo odotti hallitustunnustelujen aikana Sdp:n puheenjohtajaa Sanna Marinia hallituksen isoon huoneeseen eduskunnassa. Pian siellä istuu Marinin viisikon sijasta Orpon nelikko.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen ministerit ja avustajakunta ovat pakkailleet viime päivinä tavaroitaan ja tyhjentäneet virkahuoneita papereistaan.

Pian niihin asettuvat viime kauden oppositiossa istuneiden kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ministerit. Rkp jatkaa hallitusvastuussa, mutta Anna-Maja Henriksson siirtää tavaransa todennäköisesti oikeusministeriöstä opetusministeriöön.

Presidentti Niinistö nimittää uudet ministerit tuoreen pääministerin ehdotuksen mukaisesti avoimella kirjeellä presidentin esittelyssä.

Tulevaa pääministeriä, tässä tapauksessa Orpoa, on voitu konsultoida isoista, lähitulevaisuudessa eteen tulevista asioista jo hallitus­tunnustelu ja -neuvottelu­vaiheissa. Väistyvä pääministeri voi siis esittää toiveen, että todennäköinen tuleva pääministeri ottaa käsillä oleviin asioihin kantaa, vaikka muodollista asemaa ei vielä olekaan.

– Tämä on varmasti tapauskohtaista ja riippuu myös väistyvän pääministerin omasta halusta jakaa tietoa todennäköiselle seuraajalleen. Toisaalta pitää miettiä sitä, mitä tietoa ei yksinkertaisesti voi vielä jakaa eteenpäin, asiaa hyvin tunteva lähde kuvaa IS:lle.

IS:n tietojen mukaan Marinin ja Orpon esikuntien välillä on käyty vain joitain aikatauluihin liittyviä keskusteluja. Mahdolliset myöhemmät keskustelut ovat odottaneet, että Säätytalolta syntyy hallitusohjelma. Se syntyi torstai-iltana.

Mitään virallista ohjeistusta ei ole siitä, miten väistyvän pääministerin tulee seuraajaansa prepata tai ohjeistaa. Pääministerin perehdytyksestä vastaavat virkavastuulla valtionhallinnon ja valtioneuvoston virkakunta. Väistyvällä pää­ministerillä ei ole virallista asemaa asioihin perehdyttämisessä.

Hallitus vaihtuu valtioneuvoston linnassa presidentin esittelyssä. Presidentti Sauli Niinistö nimitti nyt väistyvän Sanna Marinin hallituksen tehtäväänsä joulukuussa 2019.

Kaikkein salaisimman tiedon äärelle poliitikko pääsee vasta virallisessa asemassa pääministerinä tai asianosaisena sektoriministerinä.

Kaikkein salaisimpia papereita ovat turvallisuusluokan I:n asiakirjat, joihin tehdään merkintä ”erittäin salainen”. Pääministerinkään pöydälle erittäin salainen -merkinnällä varustettuja papereita tulee verrattain harvoin. Turvallisuusluokan I:n papereita ei liiku kovinkaan montaa viikossa tai edes kuukaudessa, IS:lle kerrotaan.

Turvallisuusluokkia on kaikkiaan neljä: erittäin salainen, salainen, luottamuksellinen ja käyttö rajoitettu.

Kaikkien salaisimpien papereiden jakelun laajuus vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta papereihin pääsee joka tapauksessa hyvin tarkasti rajattu ja suppea joukko.

Pääministeriksi nouseva Petteri Orpo on saanut viimeistään puhemieheksi valintansa jälkeen jo hyvin rajatulle joukolle jaettavaa tietoa.

Vallanvaihdon taitevaiheen hyvin tunteva lähde arvioi, että Orpo on ollut normaalia tilannetta paremmin informoitu jo oppositiojohtajana etenkin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Orpo oli myös puolustusvaliokunnan puheenjohtajana viime eduskuntakauden lopulla – eli erittäin hyvin informoitujen henkilöiden joukossa.

Pääministerille on varattu kulmahuone valtioneuvoston linnassa. Sen ikkunoissa palaa valot usein myöhäänkin.

PääministerI on paitsi Suomen parhaiten informoitu henkilö myös tasavallan presidentin ohella tiukimmin suojattu henkilö.

Myös ministereitä, puolueiden puheenjohtajia ja tarvittaessa myös yksittäisiä kansanedustajia varten järjestetään tarkasti suunnitellut turvatoimet, joita säädetään tapauskohtaisesti.

Pääministeriksi nimittämisen jälkeen turvallisuusjärjestelyt tiukkenevat merkittävästi. Pääministerin turvallisuutta taataan kellon ympäri ja kaikkialla.

Virassa oleva pääministeri ei mene edes maitokauppaan tai kaveriporukalla ravintolaan ilman turvallisuudesta vastaavien henkilöiden ”laahusta”.

Valtaosa pääministerin ja muiden ministereiden turvallisuudesta vastaavista henkilöistä on miehiä.

– Naisiakin on jonkin verran, mutta kyllä he pääasiassa miehiä ovat, sanoo eräs väistyvän hallituksen ministeri.

Pääministeri ei välttämättä pääse eroon turvallisuusjärjestelyistä senkään jälkeen, kun hän on lopettanut tehtävässä. IS:n tietojen mukaan ainakin joillain ex-pääministereillä on tiettyjä turvallisuusjärjestelyjä poliisiviranomaisten suosituksesta.

– Riskit arvioidaan tapauskohtaisesti virkakauden jälkeen ja sen perusteella, millaisiin tehtäviin ex-pääministeri siirtyy, IS:lle kerrotaan.

Pääministerin turvallisuudesta huolehditaan tarkoin, ja hänellä on oma autonkuljettaja.

Kun valta on virallisesti vaihtunut, uuden pääministerin kyyti vaihtuu välittömästi prameimpaan, pääministerin kuljettamiseen tarkoitettuun autoon.

– Väistynyt pääministeri viedään vähän vanhemmalla autolla sitten sinne, minne hän haluaa, asioita hyvin tunteva lähde kuvaa IS:lle.

Kuljetuspalveluita ei tämän jälkeen lähtökohtaisesti ex-pääministerille järjestetä.

Petteri Orpo on ehtinyt jo puhemiehen asemassa tottua kuljetuspalveluihin, sillä myös eduskunnan puhemiehellä on käytössään auto kuljettajineen.

Pääministerille matkustaminen pyritään tekemään niin helpoksi, vaivattomaksi ja turvalliseksi kuin suinkin mahdollista. Myös riviministereille palvelut pelaavat. Valtioneuvoston jäsenet saavat diplomaattipassit, joiden avulla lentokenttäruuhkat eivät hidasta matkantekoa.

Diplomaattipassi on voimassa pääsääntöisesti sen ajan, kun henkilö on valtioneuvoston jäsen.

Keväällä päivitetyssä ministerin käsikirjassa todetaan, että pääministerillä ja ulkoasiainhallinnon ministereillä on oikeus elinikäiseen diplomaattipassiin. Myös heidän puolisoillaan on oikeus diplomaattipassiin, mikäli he olivat puolisoita ministerintehtävän aikana.

Petteri Orpo ei ole vielä kertonut, aikooko hän muuttaa pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan.

Pääministeri saa halutessaan muuttaa perheineen pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan. Orpo ei ole ottanut kantaa siihen, aikooko hän muuttaa virka-asuntoon.

Väistyvä pääministeri Marin on asunut Kesärannassa. Marinia ennen Kesärannassa on asunut viimeksi pääministeri Mari Kiviniemi (kesk), joka muutti perheineen pois vuonna 2011. Espoolaiset Jyrki Katainen (kok) ja Alexander Stubb (kok), Sipoossa ja Kempeleessä asunut Juha Sipilä (kesk) ja mäntsäläläinen Antti Rinne (sd) sanoivat kaikki Kesärannalle ei kiitos.

Orpo on tähänastisen kansanedustajauransa ajan asunut viikot yksin Helsingissä, kun perhe on asunut Turussa.

Ministerin käsikirjassa kerrotaan, että pääministerillä on oikeus virka-asunnossa asuessaan käyttää henkilökuntaa asumiseen liittyviin tavanomaisiin yksityisen taloudenhoidon tehtäviin, kuten elintarvikkeiden hankkimiseen, ruoanvalmistukseen, pyykinpesuun sekä siivoukseen.

Ruokahankintoja koskevaan ohjeistukseen on tehty muutos väistyvän pääministerin Marinin aamupalakohun jälkeen. Pääministerin yksityistalouteen tilaamat kaikki elintarvikkeet ja näihin hankintoihin liittyvät kulut menevät pääministerin omaan piikkiin.