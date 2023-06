Kannatusyhdistyksen presidenttiehdokas Haavisto tahtoo pitää puolueen pois kampanjan ytimestä.

Vihreät tukee presidenttiehdokas Pekka Haavistoa presidentinvaaleissa. Vihreät päätti asiasta puoluekokouksessaan Seinäjoella.

Haavisto asettui torstaina kannatusyhdistyksen presidenttiehdokkaaksi. Nyt sunnuntaina vihreät kertoi tukevansa Haaviston presidentinvaalikampanjaa, ja Haavistolle tuki kelpasi.

Koreografia puoluekokouksessa oli lyhyt, se oli jäänyt myös harjoittelematta. Haavisto astui lavalle ja ehdokas kukitettiin ennen kuin puoluekokous oli lyönyt nuijan pöytään Haaviston presidenttikampanjan tukemisesta.

– Ei ollut varmuutta, missä vaiheessa ehdokkaan puhetta halutaan, mutta tuki sieltä tuli, Haavisto hymähti.

Vihreiden oli helppo lupautua Haaviston tukiyhdistyksen tukemiseen ja Haaviston oli helppo vastata "kyllä" vihreiden tukeen.

– Vihreät ovat luvanneet lähteä tämän tukiyhdistyksen tukemiseen mukaan. Eli vihreät aktiivit ovat keräämässä kampanjakortteja. Uskon, että kesän aikana saadaan tulos, mitä tarvitaan, Haavisto sanoi.

Presidenttiehdokkuuteen vaaditaan 20 000 kannattajakorttia, mikä on helppo pala Haaviston kampanjalle.

Vihreiden puoluekoneisto mitä todennäköisemmin tekee töitä Haaviston kampanjan eteen, kun se pääsee varsinaisesti alkuun.

Mutta. Haavisto tahtoo pitää kampanjassaan hajurakoa puolueeseen. Haavisto sanoo IS:lle, että hän ei ota kampanjassaan suoria ohjeita vihreiltä.

Onko tarkoitus hävittää vihreys kampanjasta?

– Oma poliittinen urani on alkanut ympäristökysymyksistä, ihmisoikeuskysymyksistä. Ei niitä saa minusta pesemällä pois. Ne tulevat olemaan myös presidentinvaalikampanjan aineksia.

– Mutta en ota vihreiltä suoria ohjeita omiin kannanottoihini tai muuhun. Teen niitä itsenäisesti presidenttiehdokkaana, Haavisto vastasi.

Presidenttivaalikampanjat alkavat syksyllä, kun puolueet valitsevat omat ehdokkaansa.

Toistaiseksi presidenttikisassa mukana ovat vain Haavisto ja Harry Harkimo (liik).

Toimitusministeristön ulkoministerinä vielä toimiva Haavisto saa muihin ehdokkaihin verrattuna nostetta päättyvästä ulkoministeripestistään.

Presidentin päätehtävä on ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ja Haavisto on saanut paljon kiitosta Nato-prosessin hoitamisesta.

– Olen saanut siitä myönteistä palautetta ja kansalaiset ovat pitäneet tärkeänä sitä, että prosessin tuloksena saatiin Turkin ja Unkarin ratifioinnit, ja päästiin Naton jäseneksi.

– Ja yhtä tärkeänä monet pitävät, että Ruotsi saataisiin kesän aikana ja tämän meidän pohjoismainen yhteistyö toimisi silloin paremmin, Haavisto totesi.

Haavisto uskoi, että Ruotsi on Naton jäsen ennen Vilnan huippukokousta heinäkuussa.

– Optimisti minussa sanoo, että Vilnan huippukokoukseen mennessä voisi tapahtua. Tämä on ollut yllätysten taival.

– Optimismi tulee siitä, että jotkut niistä asioista, joita Turkki on edellyttänyt, muun muassa Ruotsin terrorismilainsäädäntö, on nyt Ruotsissa pantu toimeen. Se on aika vahva argumentti. Maa on muuttanut omaa lainsäädäntöään Nato-jäsenyyshakemuksen myötä, Haavisto muistutti.

Haaviston kilvessä tahrana on al-Hol. Ulkoministeri Haavisto joutui asiasta perustuslakivaliokunnan syyniin.

Lue lisää: Pekka Haavisto harkitsi eroa al-Hol -kohussa – ”Sinä sanoit, että ei vaihdeta”

Haavisto kertoi väistyneelle puheenjohtajalle Maria Ohisalolle (vihr) tehdyssä kiitosvideossa, että hän harkitsi eroa ulkoministerin paikalta al-Hol -kohun aikana.

– Sanoin silloin puoluejohtaja Ohisalolle, että jos tämä on puolueelle suuri rasite, silloin puheenjohtaja joutuu arvioimaan, että ovatko ministerit käyttökelpoisia, eli tehdäänkö ministerivaihdoksia.

– Kun prosessi kesti melkein vuoden, sanoin Ohisalolle, että jos hänestä tuntuu että tämä tuo liikaa haittaa puolueelle, niin totta kai olen valmis vetäytymään. Hänen vastauksensa oli, että olemme tässä yhdessä. Lastensuojelu on yhteinen kysymys ja hän antoi sille täyden tukensa, Haavisto kertoi.

Kuinka monta kertaa Ohisalon kanssa tästä keskustelitte?

– Tämä keskustelu käytiin kerran, Haavisto vastasi.

Presidentinvaalit pidetään tammikuussa.