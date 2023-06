Puheenjohtaja Virran linjapuhe, presidenttiehdokas Haavisto valokeilaan – katso suora lähetys Seinäjoelta kello 10

Vihreiden puoluekokouksessa on Haavisto-päivä.

Vihreät jatkaa puoluekokoustaan Seinäjoella. ISTV näyttää suoran lähetyksen kello 10 alkaen.

Tänään sunnuntaina puoluekokouksessa on uuden puheenjohtajan Sofia Virran (vihr) linjapuhe. Virta puhuu kokouspäivän aluksi.

Suurimman huomion puoluekokouksessa tänään saanee ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Haavisto ilmoittautui torstaina presidenttiehdokkaaksi ja Haavisto aikoo olla kannatusyhdistyksen ehdokas.

Puoluekokouksen ohjelmassa on presidentinvaaleihin osallistuminen, ja vihreät päättänee tukea Haaviston presidenttikampanjaa. Kun vihreät on presidenttikuvionsa saanut valmiiksi, presidenttiehdokas Haavisto pitää puheen puoluekokoukselle. Haaviston puhe on noin kello 11.