Henriksson: Ko­koomus on jättänyt Rkp:n ja perus­suomalaiset kiistelemään keskenään

Anna-Maja Henriksson totesi iltapäivän tiedotustilaisuudessaan, että ensi viikko Säätytalolla voi olla ratkaiseva, jos puolueilla on tahtotila viedä neuvottelukysymyksiä läpi.

Rkp:n rooli on meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa erilainen kuin aiemmissa neuvotteluissa, puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo.

Tähän liittyy esimerkiksi se, että Rkp on kiistellyt yksin perussuomalaisten kanssa tietyistä neuvottelukysymyksistä, kuten maahanmuuttoon ja ilmastoon liittyvistä asioista.

Henriksson sanoi lauantai-iltapäivänä Rkp:n puoluekokouksessa pitämässään tiedotustilaisuudessa, että kokoomuksen rooli on ollut vetäytyvä.

– Kun tiedetään, että perussuomalaisten ja Rkp:n välillä on erimielisyyksiä, siinä on tavallaan annettu meille se rooli, että no, keskustelkaa nyt sitten keskenänne.

Henriksson katsoo, että edellisessä hallituksessa vihreät ja keskusta olivat samassa roolissa kuin Rkp ja perussuomalaiset nyt, ja Sdp vetäytyi kiistoista. Hänen mukaansa keskusta pystyi kuitenkin usein luottamaan siihen, että Rkp tuki heitä.

– Meillä ei nyt tässä asetelmassa ole sitä toista kaveria, joka tukisi meitä, Henriksson sanoo ja muistuttaa, ettei enemmistöhallitusta kuitenkaan pystytä muodostamaan ilman Rkp:tä.

Kiistakysymykset eivät ole vieläkään neuvotteluissa loppuneet. Henriksson uskoo, että tuleva viikko hallitusneuvotteluissa Säätytalolla voi olla ratkaiseva, jos puolueilla on tahtoa viedä neuvottelukysymyksiä läpi.

– Olen tottunut siihen, että joskus junakin voi kulkea nopeasti, mutta silloin joskus tarvitaan ehkä myös pieniä ihmeitä. En sulje niitä ihmeitä tässä tilanteessa pois.

Henriksson katsoo, että neuvottelujen tilanteeseen on ”pakko suhtautua pragmaattisesti”. Viime kädessä neuvoteltu kokonaisuus määrittää sen, viekö Rkp:n tie hallitukseen.

Hän oli aiemmin linjapuheessaan todennut, että hallitusneuvottelut ovat hankalammat kuin hän osasi odottaa.

– Tuntuu hyvältä olla lomalla Säätytalolta, Luxemburgista oikeusministerikokouksesta suoraan Rkp:n puoluekokoukseen saapunut Henriksson totesi tiedotustilaisuutensa alussa.

Henriksson myös arveli, että kyseessä saattoi olla viimeinen oikeusministerien kokous, johon hän osallistuu.

Vielä hän ei pidä relevanttina kysymystä siitä, minkä ministerinsalkun hän saa, mikäli hallitus muodostetaan nykyisellä neuvottelukokoonpanolla.

Hän on kuitenkin sitä mieltä, että oikeusministerin salkkuun voisi ensi hallituskaudella tarttua joku muu, vaikka ei sulkenutkaan pois sitä mahdollisuutta, että salkku päätyisi jälleen hänelle.

Henriksson on Suomen pisimpään toiminut oikeusministeri.