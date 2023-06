Pekka Haavisto harkitsi eroa al-Hol -kohussa – ”Sinä sanoit, että ei vaihdeta”

Väistyvä puheenjohtaja antoi myös tukensa Pekka Haaviston presidenttikampanjalle. Haavisto puolestaan kertoi harkinneensa eroa al-Hol-kohun vuoksi ja kiitti Ohisalolta saamastaan tuesta.

Vihreiden väistyvä puheenjohtaja Maria Ohisalo kehotti jäähyväispuheessaan puoluetta karistamaan tappiomielialan ja kääntämään katseen peilistä muuhun maailmaan.

– Omaan napaan tuijottamalla tämä homma ei tästä lähde parempaan suuntaan, Ohisalo sanoi.

Ohisalon mielestä vihreiden on tavoiteltava ykkössijaa ensi vuoden eurovaaleissa, sillä hänen mielestään puolueella on siihen aito mahdollisuus.

Viime eurovaaleissa vihreät saavutti kakkossijan kokoomuksen jälkeen. Sillä on nykyisin kolme edustajaa europarlamentissa.

Ohisalon mukaan iso tulevien vuosien kysymys on, miten EU voi vauhdittaa vihreitä investointeja koko maanosaan.

– Kun asiat tehdään koko EU:n tasolla, suomalaiset edelläkävijäyritykset pärjäävät. Voi kuitenkin olla, että jatkossa komissio ei olekaan yhtä kaukonäköinen. Kaikki riippuu ensi vuoden eurovaalien tuloksesta.

Ohisalon mielestä näyttää siltä, että kokoomus on Eurooppa-politiikkansa kanssa kuin "lastu lainehilla".

Ohisalo antoi myös tukensa Pekka Haaviston presidenttikampanjalle. Ulkoministeri Haavisto ilmoitti torstaina lähtevänsä ensi vuoden vaaleihin valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Vihreiden odotetaan päättävän puoluekokouksessa hänen tukemisestaan.

– En voi kuvitella ketään parempaa ehdokasta. En tiedä, löytyykö Suomesta kovempaa ulkopolitiikan osaajaa kuin Pekka, Ohisalo sanoi.

Ohisalo piti viimeisen linjapuheensa vihreiden puoluekokouksen alkajaisiksi Seinäjoella.

– Kun vihreät nousee valtaan, me tähtäämme rakenteiden uudistamiseen ja muutamme Suomea pysyvästi. Se ei koskaan tapahdu helpolla. Moni laji on on vaarassa kadota Suomesta, mutta eivät vastarannan kiisket, hän lohkaisi.

Ohisalon jäähyväispuheen jälkeen ulkoministeri Haavisto kertoi etukäteen kuvatulla videolla, että hän oli harkinnut eron mahdollisuutta al-Holin leiriltä tehtyjen kotiutusten vuoksi.

Väistyvälle puheenjohtajalle oli koottu eri puoluetoimijoiden videotervehdyksiä. Omassa tervehdyksessään Haavisto muisteli, että kotiutuksista syntyneen kohun aikana hän ehdotti Ohisalolle ulkoministerin vaihtamista.

– Olin kuulusteltavana eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Sanoin varmaan jonain sellaisena hetkenä sulle, että voi olla järkevää vaihtaa ministeriä. Tämmöisen rummutuksen aikana ei pysty tekemään oikein muita hommia. Sinä sanoit, että ei vaihdeta. Vihreät on täysin sen takana, mitä tässä on tehty. Kiitos siitä tuesta, Haavisto kertoi ja sai puolueväeltä aplodit.