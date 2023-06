Vihreiden uusi puheenjohtaja Sofia Virta on valmis lyhentämään ja porrastamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Vihreiden vastavalittu puheenjohtaja Sofia Virta sanoo, että vihreät ei aio kritisoida tulevaa hallitusta vain kritisoimisen ilosta, vaan vain jos kritiikille on perusteet.

– Totta kai tulemme kritisoimaan (Petteri Orpon (kok) rakenteilla olevan hallituksen) valintoja ja keinoja, jos niissä on kritisoitavaa. Ajattelen, että me lähdemme nyt keskittymään puolueena omaan politiikkaamme ja omaan peliimme, Virta sanoi IS:n ja HS:n yhteishaastattelussa Seinäjoella.

– Pitää olla parhaimman argumentin taktiikka. Ei niinkään se, että me lähtisimme henkilöihin tai demonisoimaan muita puolueita. Se ei ole sitä vihreää viestintää tai politiikkaa, mitä minun johdollani tullaan tekemään.

Sofia Virta valittiin vihreiden puheenjohtajaksi lauantaina. Hän voitti vastaehdokkaansa Saara Hyrkön äänin 2 760–1 941.

32-vuotias Sofia Virta on vihreiden uusi puheenjohtaja.

Virta toisti IS:n ja HS:n yhteishaastattelussa jo aiemmin kertomansa mielipiteensä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. Virran mukaan sitä tulee sekä lyhentää että porrastaa.

– Me olemme vihreinä sillä kannalla, että valtiontalous pitää saada tasapainoon ja toimia pitää tehdä. Eihän se (ansiosidonnaisen lyhentäminen ja porrastaminen) ole mukava toimi. Ymmärrän, että se tuntuu todella pahalta ja osuu kovaa osaan meistä suomalaisista, Virta sanoi ja jatkoi:

– Me (vihreät) olemme kuitenkin vastuunkantajia. Ei voi vain sanoa, että valtiontalous pitää saada tasapainoon, vaan pitää kantaa vastuuta. Tämä on paikka osoittaa, että me olemme valmiita vaikeisiinkin päätöksiin, kunhan ne ovat hyvin perusteltuja.

Virta sanoo, että puheenjohtajan tehtävästä pitää rakentaa yhdessä muun puolueväen kanssa sellainen, että tehtävää voi hoitaa niin, ettei puheenjohtajaa ajeta loppuun.

– Valtaa ja vastuuta pitää osata jakaa. Se on keskeinen resepti myös siihen, miten meidän puolueemme tulee myös nousemaan.

Virta sanoo toivovansa, ettei kukaan jatkossa tunne olevansa ulkopuolinen vihreiden sisällä.

– Se on yksi meidän keskeisistä ongelmistamme ratkottavaksi. Jokaisen pitää voida kokea, että hänellä on tässä puolueessa merkityksellinen paikka.

– Toivon, että me olemme matalahierarkkinen puolue ja teemme asioita yhdessä.