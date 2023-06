IS:n tietojen mukaan diplomaatin tehtäviin palanneen Joonas Köntän piti jo olla komennuksella Moskovan suurlähetystössä. Ulkoministeriö vaikenee asiassa.

IS:n tietojen mukaan keskustan entisen kansanedustajan Joonas Köntän komennus Moskovan suurlähetystössä on peruttu.

Venäjä on IS:n tietojen mukaan päättänyt hylätä Köntän viisumihakemuksen.

Könttä ei kommentoi asiaa IS:lle.

Könttä putosi eduskunnasta vuoden 2023 kevään eduskuntavaaleissa. Hän palasi ulkoministeriöön diplomaatin tehtäviin. Köntän piti siirtyä komennukselle Moskovan suurlähetystöön kesäkuun alussa.

IS ei ole toistaiseksi saanut tietoa siitä, mikä on se virallinen peruste, jolla Köntän viisumihakemus on hylätty.

IS:n tietojen mukaan Moskovan ja Pietarin suurlähetystöjä ei ole ollut aikomus sulkea.

Toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei kommentoi asiaa IS:lle. Myöskään ulkoministeriön virkakunta ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa IS:lle.

Viime viikolla IS kysyi Haavistolta rekrytoidaanko Suomesta Venäjälle edelleen diplomaatteja.

Lue lisää: Pekka Haavisto kertoo IS:lle Blinkenin kanssa käydyistä keskusteluista – Yhdys­valloilla joitakin huolia

– Meillä on diplomaattikuntaa Venäjällä. Näitä henkilöitä on siellä normaalisti näissä puitteissa, missä meidän edustustojen vahvuus on. Sieltä poistuvia diplomaatteja korvataan toisilla henkilöillä, Haavisto vastasi.

IS kysyi myös, onko Suomen ja Venäjän suhteissa nähty aallonpohjaa.

– Riippuu paljon Venäjän hyökkäystoiminnan kehityksestä. Me olemme olleet hyvin systemaattisesti Ukrainan puolella ja Ukrainan tukena. Totta kai siitä on sitten seurannut erilaisia toimenpiteitä Suomea kohtaan. Mutta kuten olen sanonut, pitää vähän kestää merivettä tällaisessa tilanteessa, Haavisto kommentoi.