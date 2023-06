Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma kommentoi Twitterissä Pekka Haaviston (vihr) päätöstä presidentinvaaleihin liittyen. Lisäksi Kauma valottaa kokoomuksen omaa ehdokasasettelua.

Presidenttipeli on virallisesti käynnistynyt.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma aiheuttaa hämmennystä Twitterissä taannoisella ulostulollaan presidentinvaaleihin liittyen.

Hän on jakanut Twitter-tilillään IS:n erikoishaastattelun Pekka Haaviston (vihr) presidenttiehdokkuudesta, jossa Haavisto avaa syvällisemmin päätöksensä taustoja. Haavisto kertoi eilen olevansa käytettävissä vuoden 2024 presidentinvaaleissa valitsijayhdistyksen ehdokkaana.

Lue lisää: Pekka Haavisto teki yllättävän päätöksen – paljastaa nyt kaiken: ”Tummia pilviä on taivaalla”

– Valitsijayhdistyksen ehdokkuus on hyvä valinta. Tammikuun vaaleissa Suomi tarvitsee kokeneen, heti valmiin ja ratkaisuhakuisen presidentin. Varaa harjoitella ei ole, sillä maailma on vaarallisempi ja aivan eri asennossa kuin 6, saati 12 vuotta sitten, Kauma iloitsee.

– Kokoomukselle tulee vielä oma ehdokas, ja oikein kilpailukykyinen sellainen, Kauma sanoo.

Haavisto on ollut ehdokkaana kaksissa aiemmissa presidentinvaaleissa.

– Uusi presidentti saa heti käsiinsä muun muassa kriisissä olevan Etyjin, jonka puheenjohtajuuden Suomi on ottamassa 2025, mutta jolta puuttuu puheenjohtaja vuodelle 2024. Ehdokkuus YK:n turvaneuvoston jäseneksi sekä Naton täysjäsenyys pitävät ulkopolitiikkamme vetäjät hereillä lähivuodet, Kauma pohtii.

Kommentoijat ovat ihmetelleet, pitääkö Kauman tviitti tulkita siten, ettei kokoomus aseta presidentinvaaleissa omaa ehdokasta lainkaan.

– Ei tietenkään. Kokoomukselle tulee vielä oma ehdokas, ja oikein kilpailukykyinen sellainen. Minusta on vain hyvä, että saamme aidosti hyvän vaalikeskustelun tärkeistä ajankohtaisista teemoista pätevien ehdokkaiden kesken, Kauma vastaa.

Jo ennen Haaviston tiedotustilaisuutta ilmassa oli ollut spekulaatioita siitä, asettuisiko Haavisto enää ehdolle vihreiden ehdokkaana.

Haavisto kertoi IS:lle antamassaan erikoishaastattelussa, että tällä kerralla hänen kampanjassaan moni asia on toisin.

– Suomi on aivan toisenlaisessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa kuin 6 tai 12 vuotta sitten, kun olin edellisen kerran ehdokkaana presidentinvaaleissa. Paljon tummia pilviä on taivaalla. Moni asia on toisin, Haavisto sanoi IS:lle.

– Pidän tilannetta poikkeuksellisen vakavana ja haastavana. Kannan huolta suomalaisten yhtenäisyydestä. Sen säilyttämisessä ja rakentamisessa myös tulevalla tasavallan presidentillä on merkittävä rooli. Viime aikoina on ollut sellaista keskustelua, että kuka oli eniten oikeassa jossain menneisyyden vaiheessa. Emme voi ikuisesti katsoa menneisyyteen, hän totesi.

Haaviston mukaan valitsijayhdistyksen ehdokkuuden taustalla on ajatus koko kansan presidentistä. Hän toivoo valitsijayhdistyksen rohkaisevan myös sellaisia äänestäjiä, jotka eivät voisi ”missään tilanteessa kuvitella äänestävänsä vihreitä”.

Pekka Haavisto haluaa koko kansan presidentiksi.

Kokoomuksella ei vielä ole presidenttiehdokasta.

Ehdokas on tarkoitus nimetä ylimääräisessä puolue­kokouksessa syksyllä, mutta puoluesihteeri Kristiina Kokon mukaan tarkempaa aikataulua ei vielä ole. Alun perin kokousta oli kaavailtu syyskuulle, mutta IS:n lähteet arvioivat viime viikolla, että kokous ajoittuu lokakuulle tai jopa myöhäisemmäksi.

Lue lisää: Kokoomuslähteet IS:lle presidentti­pelistä: Kaksi nimeä ylitse muiden – myös ”todellinen jokeri” puhuttaa kentällä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi torstaina Säätytalolla, että presidenttiehdokkaan valintaan on aikaa paneutua vasta sitten, kun uusi hallitus on muodostettu.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz on ehdottanut, että kokoomus järjestäisi neuvoa-antavan jäsen­äänestyksen presidentti­ehdokkaasta. Asia ei kuitenkaan ole edennyt.

Kokoomuksen presidenttiehdokkaiden nimistä suosituimmat ovat entinen pääministeri, EU-yliopiston professori Alexander Stubb ja kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen.

Nordic West Officen toimitusjohtaja, kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä puolestaan sanoi IS:lle pari viikkoa sitten olevansa kiinnostunut kokoomuksen presidentti­ehdokkuudesta ja valmis harkitsemaan sitä.

Eilen torstaina kerrottiin, että keskustalaiset ovat perustaneet tukiyhdistyksen Olli Rehnin (kesk) mahdollista presidenttikampanjaa varten.

Keskusta valitsee presidenttiehdokkaansa syyskuun lopulla ylimääräisessä puoluekokouksessa Turussa.

Olli Rehn on aiemmin kertonut ilmoittavansa päätöksestään kesällä.