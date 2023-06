Pekka Haavisto pyrkii presidentiksi valitsijayhdistyksen kautta. Hän kertoo IS:n erikoishaastattelussa päätöksen taustoista ja Antonio-puolison suhtautumisesta asiaan.

”TÄLLÄ KERRALLA moni asia presidentinvaalikampanjassani on toisin.”

Jo kaksissa presidentinvaaleissa ehdokkaana ollut Pekka Haavisto (vihr) on tänään torstaina ilmoittanut olevansa käytettävissä presidentinvaaleissa 2024 valitsijayhdistyksen ehdokkaana.

Aiemmin tiistaina 6. kesäkuuta hän on pyytänyt Ilta-Sanomien toimittajan kanssaan tapaamiseen eduskunnan Pikkuparlamentissa sijaitsevaan neuvotteluhuoneeseen. Tapaamisen aihetta ei ole kerrottu suoraan, mutta toimittaja voi spekuloida.

– Suomi on aivan toisenlaisessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa kuin 6 tai 12 vuotta sitten, kun olin edellisen kerran ehdokkaana presidentinvaaleissa. Paljon tummia pilviä on taivaalla. Moni asia on toisin, Haavisto aloittaa.

Kun kahvit on kaadettu ja kuulumiset vaihdettu, Haavisto nostaa tutut silmälasit nenälleen. Hän lupaa avata IS:n erikoishaastattelussa ajatuksensa presidenttiehdokkuudesta, presidentin valtaoikeuksista, tulevaisuuden vaikeista haasteista ja siitä, millaisen presidentin suomalaiset hänestä saisivat.

– Näinä aikoina tarvitaan koko kansan presidenttiä. Haluan tuoda kaikki suomalaiset saman pöydän ääreen, myös sellaiset, jotka eivät voisi kuvitella äänestävänsä vihreitä missään tilanteessa. Tai eivät haluaisi sitoutua puolueisiin millään tavalla, Haavisto sanoo.

Euroopassa käydään sotaa, kun Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainaa vastaan jatkuu. Samalla on pidettävä huolta Euroopan yhtenäisyydestä ja transatlanttisesta yhteydestä Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä.

– Pidän tilannetta poikkeuksellisen vakavana ja haastavana. Kannan huolta suomalaisten yhtenäisyydestä. Sen säilyttämisessä ja rakentamisessa myös tulevalla tasavallan presidentillä on merkittävä rooli. Viime aikoina on ollut sellaista keskustelua, että kuka oli eniten oikeassa jossain menneisyyden vaiheessa. Emme voi ikuisesti katsoa menneisyyteen, Haavisto toteaa.

Usein presidentti on istunut kaksi kautta. Haaviston mukaan nyt käydään 2024 presidentinvaalit, eikä seuraavista kannata vielä puhua.

– Antonion ensireaktio kaikkiin poliittisiin hankkeisiini on aina "voi ei, are you crazy", mutta lopulta on aina niin, että hän tukee minua päätöksissäni.

SUOMEN Nato-ulkoministerinä tunnetuksi tullut Haavisto haluaa siis jatkaa työtään Suomen luotsaamisessa Natoon mahdollisena tulevana presidenttinä.

Hän kertoo haluavansa avata dialogin eri maiden ja myös Suomen kansalaisten kesken, tuoda turvaa ja vakautta vaikeisiin aikoihin sekä suunnata Suomen kurssin tulevaisuuteen.

Myös valtiontaloudesta Haavisto kantaa huolta ja se on hänen mukaansa saatava kestävälle pohjalle. Haavisto muistuttaa, että valtiontalous voi olla kunnossa vain, jos koko kansantalous saadaan kasvu-uralle. Tähän tarvitaan uutta yrittäjyyttä ja investointeja Suomeen.

– Näinä aikoina tarvitaan koko kansan presidenttiä. Haluan tuoda kaikki suomalaiset saman pöydän ääreen, myös sellaiset, jotka eivät voisi kuvitella äänestävänsä vihreitä missään tilanteessa. Tai eivät haluaisi sitoutua puolueisiin millään tavalla. Myös heidän äänensä on kuuluttava, jotka eivät ole mukana päivänpolitiikassa. Kun nyt lähdetään keräämään kannattajakortteja, saadaan yhteys myös näihin suomalaisiin, hän perustelee.

– Haluan huomauttaa, että minä en yksin ole Suomea Natoon vienyt. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Sanna Marin (sd) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) ovat tehneet jäsenyyden eteen paljon merkittävää työtä. Meillä on ollut saumaton yhteistyö ja kaikkein tärkeimpänä tietysti Suomen kansan tuki.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen ja ulkoministeri Pekka Haavisto historiallisessa tiedotustilaisuudessa Ukrainan sodasta 24.2.2022.

Kansan tuki on näkynyt ainakin jollain tavalla myös IS:n presidenttikyselyssä. Huhtikuisen gallupin mukaan Haavistoa voisi kuvitella äänestävänsä 52 prosenttia vastaajista. Kyselyssä toisena on ollut Olli Rehn, jota voisi kuvitella äänestävänsä 39 prosenttia vastaajista.

Myös muiden medioiden presidenttikyselyissä Haavisto on ollut suosituin ehdokas maan seuraavaksi presidentiksi.

– Olen tietysti ollut otettu ja kiitollinen siitä tuesta, vaikka ne ovatkin vain gallup-tuloksia. Kyllä olen aistinut ihmisten ystävällisyyden itsekin. Kaduilla pysäytetään ja tullaan juttelemaan. Eduskuntavaalikampanjan aikana pysähtyi jokin bussi viereen ja kuljettaja huuteli ovelta tsemppiä, Haavisto nauraa.

PRESIDENTINVAALEISSA valitaan aina myös presidenttipari.

Haavisto on pitänyt yhtä kumppaninsa Antonio Floresin kanssa jo 25 vuotta. Ulkoministeri ei halua tehdä parisuhteestaan suurta numeroa, eikä hän nosta sitä haastattelussa itse esiin.

Puoliso on kuitenkin ollut tietoinen Haaviston presidentinvaaliaikeista.

Pekka Haavisto ja Antonio Flores valtiopäivien avajaisten iltatilaisuudessa Musiikkitalossa.

– Antonion ensireaktio kaikkiin poliittisiin hankkeisiini on aina ”voi ei, are you crazy”, mutta lopulta on aina niin, että hän tukee minua päätöksissäni, Haavisto naurahtaa.

– Hänelle on hirveän tärkeää tehdä töitä ja rakentaa omaa uraansa. Ajattelen, että modernissa maailmassa ja siinä teoreettisessa maailmassa, jossa olisimmekin presidenttipari, hän varmaankin korostaisi puolison oikeutta omaan uraan ja työhön.

Haavisto tietää, että politiikassa mukana olevan henkilön lähipiiriltä vaaditaan pitkää pinnaa.

– Antonio ja muut lähipiirini ihmiset ovat sillä tavalla realisteja, että he tietävät, miten työläitä kaikki kampanjat ovat ja miten paljon tukea ne vaativat kotona. Kun tulee pitkän kampanjapäivän jälkeen kotiin, ei välttämättä aina ole parhaalla tuulella.

” Näinä aikoina tarvitaan koko kansan presidenttiä. Haluan tuoda kaikki suomalaiset saman pöydän ääreen, myös sellaiset, jotka eivät voisi kuvitella äänestävänsä vihreitä missään tilanteessa.

MYÖS VASTOINKÄYMISIÄ on nykyisen ulkoministerin uralle sattunut niin työssä kuin yksityiselämässä.

Haavisto nostaa haastattelussa itse esiin al-Hol-jupakan vuosilta 2019–2020 ja Natura-kriisin vuodelta 1999. Hän tiedostaa, että nämä saattavat nousta esiin presidentinvaaleissa.

– Politiikassa olen joutunut kahteen kovaan myllyyn, joista toinen koski lastensuojelua ja toinen luonnonsuojelua. Jos näitä joutuu joskus taivaanporteilla kovasti avaamaan, niin kannan niistä kyllä vastuun, hän pohdiskelee.

– Al-Holin lasten kotiuttaminen oli kova urakka. Kun sittemmin olen nähnyt muiden Euroopan maiden päätyneen samoihin johtopäätöksiin ja Yhdysvaltojen jopa suosittavan, että kaikki maat toisivat lapsensa leiriltä kotiin, niin teimme oikeat asiat - vaikka siinä oli kyllä paljon tehtävää, hän jatkaa.

Haaviston mukaan hänen elämänfilosofiansa vaikeissa tilanteissa on peritty Anja-äidiltä.

– Äidillä oli ehkä vähän outo elämänfilosofia: ”vastatuuli on paras”. Kun hän toisti sitä, emme lapsina aina oikein ymmärtäneet, mitä hän tarkoitti. Vuosien varrella olen ymmärtänyt, että hän tarkoitti juuri sitkeyttä vastoinkäymistenkin edessä. Päämäärä on pidettävä mielessä vaikeissa tilanteissa. Jos jokin asia ei mene yhdellä tavalla maaliin, se veivataan toista kautta, Haavisto pohtii.

Pekka Haavistolla on kuplaharrastus. Hän piti kuplista jo lapsena.

Presidentinvaaleissa kilpakumppanit saattavat nostaa esiin myös sen, että Haavisto on käynyt siviilipalveluksen, eikä hän ole suorittanut yliopistotutkintoaan loppuun.

Eduskunnassa on myös muita siviilipalveluksen suorittaneita, joista esimerkkinä mainittakoon perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi spekuloitu kansanedustaja Jussi Halla-aho.

– Kävin siviilipalveluksen 1980-luvulla Tampereen keskussairaalassa. Siihen aikaan pelkona oli ydinsodan puhkeaminen ja tein nuorena päätökseni siinä kontekstissa. Ei siviilipalvelus varmaan tee ketään epäpäteväksi hoitamaan presidentintehtävää, Haavisto sanoo.

Hän uskoo, että mahdollisessa kriisitilanteessa kaikille, myös siviilipalveluksen suorittaneille löytyy tehtäviä isänmaan hyväksi. Toisaalta hän myöntää oman ajattelunsa myös osittain muuttuneen siviilipalveluksen osalta.

– Nuorten filosofipäivillä eräs nuori tuli esittämään minulle kysymyksen, jota en ollut koskaan ennen ajatellut: menisinkö siviilipalvelukseen vai rauhanturvaajaksi? Keskustelimme pitkän tovin. Suosittelin hänelle rauhanturvaajaksi lähtemistä.

Koulutuksesta hän haluaa sanoa, että olisi varmasti aika toisenlainen ihminen, mikäli olisi suorittanut yliopiston loppuun.

– Sen sijaan ryhdyin ennen politiikkaa yrittäjäksi. Ne ovat toisenlaisia kokemuksia, enkä vähättele sitä kokemusta, jonka olen yrittäjyydestä saanut. Kustansimme lehtiä ja työllistimme parikymmentä ihmistä.

” Meidän pitää varautua hyvin monenlaiseen Venäjään. Nato-jäsenenä voimme varautua aivan kaikkeen, myös huonoihin vaihtoehtoihin.

MUUTTUVASSA MAAILMASSA ja turvallisuustilanteessa ovat puhuttaneet viime aikoina presidentin valtaoikeudet ja niiden mahdollinen kaventaminen.

Vuoden 2008 syksyllä oikeusministeri Tuija Braxin työryhmä jätti mietintönsä presidentin valtaoikeuksien kaventamisesta, jonka jälkeen parlamentaarinen komitea nimitettiin valmistelemaan perustuslakiuudistusta Christoffer Taxelin johdolla. Tuossa komiteassa oli mukana myös Pekka Haavisto.

Komitea ei ehdottanut muutosta perustuslain 93 §:n, jossa määritellään presidentin asemaa ulkopolitiikan johtajana, sillä puolueet eivät päässeet yhteisymmärrykseen kyseiseen pykälään puuttumisessa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi helmikuussa, että perustuslaki ei neuvo lukemaan niin, että presidentti ja hallitus johtavat ulkopolitiikkaa yhdessä.

Sauli Niinistö ja Pekka Haavisto presidentinvaaleissa 2018.

Haavisto toteaa lukevansa kyseisen perustuslain pykälän yhtenä kokonaisuutena ”ilman taukoja tai väliviivoja”.

– Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistyössä valtioneuvoston kanssa. Yhteistyö on nimenomaan kaiken ytimessä. Esimerkiksi Ukrainan sotaa koskevaan aseapuun liittyvää päätöstä ei presidentti olisi voinut yksin tehdä. Presidentti ei voi päättää budjetista. Koko ajan tarvitaan yhteys valtioneuvostoon, hän täsmentää.

Lisäksi Haavisto huomauttaa, että perustuslain muuttaminen on pitkä prosessi vaatien kahden peräkkäisen eduskunnan hyväksynnän. Mikäli nyt päätettäisiin lähteä parlamentaariseen valmisteluun perustuslain muuttamisesta presidentin valtaoikeuksien osalta, puhuttaisiin vasta vuonna 2030 alkavasta presidenttikaudesta.

Uuden elementin asiaan tuo myös Suomen Nato-jäsenyys.

– Tulevaisuudessakin presidentti ottaa osaa esimerkiksi Naton huippukokouksiin, myös tämän vuoden heinäkuussa Vilnan huippukokoukseen. Kaikessa tässä tarvitaan yhteistyötä valtioneuvoston kanssa.

YHTEISTYÖSTÄ JA MYRSKYISTÄ puhuttaessa Haavisto palaa Nato-taipaleen haasteisiin.

Julkisuudessa nähtävissä oli paljon turhautumista, kun Unkarin ja Turkin ratifioinnit venyivät. Haavisto kertoo, että monet ihmiset ottivat häneen yhteyttä ja epäilivät prosessin onnistumista. Silloin täytyi pitää pää kylmänä.

Harva tiesi, että Haavisto oli jatkuvasti puhelinyhteydessä Turkin ulkoministeriin Mevlut Cavusogluun ja Unkarin ulkoministeriin Peter Szijjartoon.

– Kun Unkarin valtuuskunta saapui Suomeen, nostimme ensin pöydälle unkarilaisvähemmistöjen vaikean tilanteen Ukrainassa. Turkin ulkoministerin kanssa käydyissä lukemattomissa puheluissa aloitin esimerkiksi Syyriasta tai vaikka Afrikan sarvesta. Lopuksi sitten totesin, että by the way, olisi tämmöinen pieni asia kuin Suomen Nato-ratifiointi, Haavisto avaa tilannetta.

Hän perustelee tämän toimintatavan merkitsevän sitä, että ollaan kiinnostuneita myös vastapuolen asioista. Se tuotti lopulta tulosta.

Pekka Haavisto allekirjoitti Brysselissä 4. huhtikuuta 2023 Suomen Nato-jäsenyyttä koskevan liittymisasiakirjan.

– Luulen, että ero Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointien onnistumisen välillä on ollut se, että me olemme rakentaneet pitkää suhdetta esimerkiksi Turkkiin. Olen istunut Turkin kanssa neuvottelupöydissä jo ennen sotaa. Emme olleet tuntemattomia toisillemme ja meihin luotettiin, Haavisto pohtii.

Tätä toimintatapaa on osoittanut myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Haavisto uskoo voivansa jatkaa perinnettä.

– Täytyy pystyä asettumaan vastapuolen housuihin. Voimme olla eri mieltä asioista, mutta se ei voi muuttua huonoksi käytökseksi tai huonoksi kohteluksi.

” Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistyössä valtioneuvoston kanssa. Yhteistyö on nimenomaan kaiken ytimessä.

MILLAISEN TULEVAISUUDEN Haavisto sitten tarjoaisi Suomelle presidenttinä?

Hän kertoo näkevänsä tulevaisuudessa uhkia ja mahdollisuuksia.

– Uhat näen Euroopan turvallisuustilanteessa, Venäjän hyökkäyssodan mahdollisessa pitkittymisessä ja siinä, miten Suomi selviää huonosta taloustilanteesta. Uusiutuvalla energialla Suomeen voidaan tuoda lisää työpaikkoja. Sitten on vielä kansakunnan henkinen puoli ja kokemus siitä, että kaikki ovat osa yhteistä projektia isänmaan hyväksi. Tähän suomalaisuuteen kuuluvat kaikki asuinpaikasta riippumatta. Meidän on panostettava turvallisuuteen ja suomalaisuuteen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tunnettiin maailmalla aiemmin siitä, että hänellä oli keskusteluyhteys Venäjän Vladimir Putiniin. Nyt yhteydet Venäjään ovat minimissä.

Myös Haavisto tuli toimeen venäläisten kollegoiden kanssa. Hänellä oli ystävälliset välit esimerkiksi Sergei Lavroviin, mutta nyt yhteyttä ei luonnollisesti enää ole.

Haaviston mukaan Venäjä on suuri kysymys.

– Venäjä on suuri kysymys. He tekivät suuren virheliikkeen hyökätessään Ukrainaan ja uskon, että tuon virheen seuraukset Venäjällä tajutaan ennemmin tai myöhemmin. Venäjän laskelmat pettivät täysin, jonka vuoksi he tulevat kärsimään krapulasta. Meidän pitää varautua hyvin monenlaiseen Venäjään. Nato-jäsenenä voimme varautua aivan kaikkeen, myös huonoihin vaihtoehtoihin.

Jatkossa on hänen mukaansa vaalittava yhteyksiä Yhdysvaltoihin. Riippumatta siitä, kuka Yhdysvaltain seuraavana presidenttinä hallitsee, uskoo Haavisto voivansa pitää hyvän keskusteluyhteyden maan johtoon.

Suomen asemasta Venäjän ja Ruotsin naapureina ja tulevaisuudesta Haavisto lausuu vielä yhden asian. Sitten hän kopauttaa kahvikupin pöytään ja huokaisee.

– Suomalaisia yhdistää nimenomaan kulttuuri ja kieli. Kirjailija Pekka Lounela sanoi aikanaan, että Suomi on kirjallinen idea Venäjän ja Ruotsin välissä. Siitä ajatuksesta olen aina pitänyt.

Vuoden 2024 presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään 28. tammikuuta ja mahdollinen toinen kierros 11. helmikuuta.