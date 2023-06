Presidentinvaalista voi sukeutua äänestys punavihreän ja oikeistoblokin ehdokkaan välillä. Kokoomuksen kannattaa miettiä, pärjäisikö musta hevonen Pekka Haavistoa vastaan, kirjoittaa politiikan toimittaja Suvi Hautanen.

Vihreiden ulkoministeri Pekka Haavisto ilmoittautui torstaina odotetusti presidenttiehdokkaaksi. Haavistolla on erittäin hyvät mahdollisuudet tulla valituksi presidentiksi. Siksi kiinnostava kysymys onkin, kuka voisi voittaa Haaviston toisella kierroksella.

Haavisto ei lähde presidentinvaaleihin vihreiden ehdokkaana, vaan pitkäaikaisten tukijoidensa perustaman valitsijayhdistyksen kautta. Haaviston ei kannata leimautua kannatusahdingossa rypevien vihreiden ehdokkaaksi, vaan tavoitella puolue- ja blokkirajat ylittävää kannatusta. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö asettui valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi pyrkiessään toiselle kaudelle.

Haavisto johtaa presidenttigallupeja, kun vaaleihin on aikaa reilut seitsemän kuukautta. Ylen toukokuussa tehdyssä kyselyssä Haavisto oli suosituin presidentiksi 28 prosentin kannatuksella. Takana tulivat Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn 15 prosentin ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolaa 13 prosentin kannatuksella. Haavisto nousi presidentti­gallupien kärkeen viime joulu-tammikuussa ja on vankistanut asemaansa sen jälkeen.

Haaviston kannatuspotentiaali on laajentunut sitten viime presidentinvaalien. Viimeksi Haaviston keräsi kannatuksensa pääasiassa nuorilta, kun nyt Haaviston kannatus on IS:n presidenttikyselyn mukaan lähes yhtä vankkaa kaikissa ikäluokissa. Alueellisesti hänen kannatuksensa on yhä vahvinta Etelä-Suomessa, mutta kannatus on hyvällä tasolla myös muualla Suomessa.

Nyt Haavistolla on todennäköisesti viimeinen mahdollisuus nousta presidentiksi. Sanooko kolmas kerta toden vai meneekö pesti jälleen sivu suun?

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ei ole vielä paljastanut aikeitaan, vaikka ennakkokutsu keskustan ylimääräiseen puoluekokoukseen syyskuussa on jo saapunut.

Haaviston kannatusnousua on siivittänyt Suomen Nato-jäsenyys, jota Haavisto on sukkuloinut edistämässä maailmalla ulkoministerinä. Harva ehkä muistaa, että Haavisto asettui vastustamaan Suomen Nato-jäsenyyttä viime presidentinvaaleissa. Hän ei ollut nytkään etujoukoissa viemässä Suomea Natoon, vaan vihreiden eduskuntaryhmästä tihkuneiden tietojen mukaan hän tuli pikemminkin jälkijunassa Nato-jäsenyyden kannalle puolueen sisällä. Nato-himmailu saattaa muodostua akilleen­kantapääksi, kun Nato-Suomelle valitaan presidenttiä.

Haaviston ulkoministerikaudelle ajoittuu myös al-Hol-jupakka, jossa eduskunnan perustuslakivaliokunta tutki, menettelikö Haavisto lainvastaisesti yrittäessään kotiuttaa Isis-taistelijoiden perheenjäseniä. Vaikka kohusta on jo aikaa, al-Hol jätti Haaviston maineeseen tahran, jonka vakavuutta Haavisto on varmasti joutunut puntaroimaan tehdessään päätöstä presidentti­ehdokkuudestaan.

Haaviston varteenotettavimpia haastajia ovat Aaltola ja keskustan presidentti­ehdokkaaksi todennäköisesti nimettävä Rehn. Rehnin suosiohuippu näyttää kuitenkin menneen jo ohi. Hän johti presidenttikyselyjä noin vuoden ajan, ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Suomen Nato-jäsenyys nousi tapetille. Rehn ei ole profiloitunut ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä, eikä Suomen Pankki pätevöitä enää presidentin tehtävään, kuten Mauno Koiviston aikoina.

Samalla kun Rehnin kannatus painui, presidenttikisaan nousi komeettamaisesti Aaltola, jonka ulko- ja turvallisuuspoliittiselle asiantuntemukselle oli lähes päivittäin kysyntää tiedotusvälineissä Ukrainan sodan sytyttyä. Aaltola nappasi sensaatiomaisesti ykkössijan IS:n presidenttikyselyssä lokakuussa 2022. Vaikka Aaltola ehti jo kieltäytyä presidenttiehdokkuudesta, hänen suosionsa on säilynyt ja Aaltola on vakiinnuttanut asemansa kärkikolmikossa eri tiedotusvälineiden kyselyissä.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on aidosti kiinnostunut presidenttiehdokkuudesta. Aaltola avasi tilaisuuden, jossa Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken puhui Helsingissä kesäkuun alussa.

Aaltola pyörsikin huhtikuussa päätöksensä ja ilmoitti harkitsevansa vakavasti presidenttiehdokkuutta. Syynä on kannustus, jota hän saa tavallisilta ihmisiltä päivittäin. Päätöksen ehdokkuudestaan hän aikoo tehdä syksyllä.

IS:n tietojen mukaan Aaltola on aidosti kiinnostunut presidentti­ehdokkuudesta, ja hän haluaa kokoomuksen ehdokkaaksi. Tulevalla pääministeri­puolueella ei ole presidenttiehdokasta, jolla olisi mahdollisuudet tulla valituksi tai edes taistella paikasta toisella kierroksella. Parhaiten gallupeissa on pärjännyt entinen pääministeri Alexander Stubb, mutta hänkin on kaukana kärkikolmikosta. Ylen gallupissa Stubbin nimesi suosikikseen vain viisi prosenttia.

Stubb jakaa mielipiteitä kokoomuksen sisällä, ja IS:n haastattelemien puoluevaikuttajien mukaan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen nauttii laajempaa suosiota kokoomuslaisten keskuudessa kuin Stubb.

Aaltolan kannalta ongelma on se, että kokoomuksen puolue-eliitti vieroksuu häntä. Monet nostavat esille Aaltolan sitoutumattomuuden ja pitävät ongelmallisena sitä, että Aaltolan todellista suosiota ei ole mitattu vaaleissa, koska hän ei ole ollut koskaan ehdolla. Kokoomusvaikuttajat oudoksuvat myös Aaltolan tapaa tuoda itseään ja perhettään esille julkisuudessa. Aaltolaan kohdistuvassa kritiikissä saattaa olla mukana myös ripaus kateutta.

Kokoomuksen presidenttiehdokkaan valinta ei ole vielä edes lähtötelineissä. Puolueelle hankala asia on lykätty hallitusneuvotteluiden jälkeiseen aikaan. Mahdolliset ehdokkaat odottelevat puheenjohtaja Petteri Orpon soittoa ja innokkaimmat tarjoavat itseään jo julkisesti.

Kokoomuspäättäjät joutuvat pohtimaan, haluaako maan suurin puolue jättää presidenttikisan suosiolla muille puolueille vai pitäisikö heidän tarttua Aaltolan tarjoukseen. Aaltolan poliittisen kokemattomuuden voi kääntää myös eduksi: hänellä ei ole poliittista painolastia, niin kuin muilla ehdokkailla.

Kokoomuksen mahdollisista presidenttiehdokkaista parhaiten gallupeissa on pärjännyt entinen pääministeri, professori Alexander Stubb.

Jos kokoomus ei halua Aaltolaa ehdokkaakseen, hän on IS:n tietojen mukaan valmis lähtemään kisaan valitsijayhdistyksen tai jonkun muun puolueen ehdokkaana. Silloin hän nakertaa kokoomuksen asettaman ehdokkaan kannatusta.

Aaltolan kannattajaprofiili on mielenkiintoinen, sillä hänellä on IS:n kyselyn mukaan eniten kannatuspotentiaalia kokoomuksen äänestäjien keskuudessa ja melkein yhtä paljon keskustan äänestäjien keskuudessa. Lisäksi hänellä on merkittävästi kannatusta perussuomalaisten ja myös Sdp:n äänestäjien joukossa. Aaltolalla on siis kykyä kerätä ääniä kaikkien suurimpien puolueiden kannattajilta.

Rehn on erityisen suosittu keskustan äänestäjien keskuudessa. Hänellä on yhtä paljon kannatus­potentiaalia kokoomuksen äänestäjien ja Sdp:n äänestäjien keskuudessa kuin Aaltolalla, mutta perussuomalaisten osalta Aaltola vie voiton.

Haavisto on suosituin vihreiden, vasemmistoliiton ja Sdp:n äänestäjien joukossa. Hänellä on kannatus­potentiaalia myös keskustan ja kokoomuksen kannattajien joukossa, vaikkakaan ei yhtä paljon kuin Rehnillä ja Aaltolalla. Perus­suomalaisten kannattajat eivät Haavistosta innostu.

Presidentinvaalien toisesta kierroksesta sukeutuu hyvin todennäköisesti äänestys punavihreän ja oikeistoblokin ehdokkaan välillä. Eduskuntavaaleissa oikeistopuolueet voittivat, ja jos Orpo saa muodostettua hallituksen Säätytalolla, helmikuussa poliittinen ilmapiiri saattaa suosia oikeistolaisen presidentin valintaa.

Kummalla on paremmat mahdollisuudet pärjätä Haavistoa vastaan: Rehnillä, jonka suosio on hiipunut, vai Aaltolalla, josta voi tulla presidentinvaalien ilmiö? Tämä on kysymys, jota kokoomuksen johdossa kannattaa oikeasti pohtia.