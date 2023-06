Epä­asiallisesta käytöksestä syytetty demari­vaikuttaja Tage Lindberg on irti­sanoutunut Suomen Ekonomeista

MTV Uutiset julkaisi maanantaina selvityksensä siitä, että pitkäaikaisen demarivaikuttajan Lindbergin kerrotaan käyttäytyneen epäasiallisesti nuorempia naisia kohtaan. Asiassa ei epäillä rikosta. Lindberg kiistää syytökset.

Suomen Ekonomien työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikasta vastaava erityisasiantuntija Tage Lindberg on irtisanoutunut tehtävästään, tiedottaa Suomen Ekonomit.

Tiedotteessa todetaan, että julkisuudessa esitettyjen asioiden takia Lindbergillä ei ole edellytyksiä hoitaa työtehtäviään. Lindberg on ollut maanantaista saakka sivussa tehtävistään. Irtisanoutumisen myötä työvelvoite päättyy välittömästi.

Suomen Ekonomien mukaan sisäinen selvitys tapauksesta on kesken.

– Henkilöstön kanssa on keskusteltu asiasta ja rohkaistu tuomaan esiin kokemuksia tai havaintoja. On tärkeää, että kaikki epäasiallinen käytös tulee esiin, jotta siihen voidaan puuttua. Tarvittaessa henkilöstölle tarjotaan apua ja tukea asian käsittelyyn, tiedotteessa todetaan.

Väitetyt asiattomuudet ajoittuvat noin kymmenen vuoden ajalle kevääseen 2023 asti. Asiassa ei epäillä rikosta. Lindberg kiistää syytökset.

Asiaan on reagoitu Sdp:n puoluejohdossa. Puoluesihteeri Antton Rönnholm on kertonut, että puolue on ryhtynyt selvittämään tapausta toukokuussa saatuaan häirintäilmoituksen.

– Tage Lindberg on jättänyt luottamustehtävänsä puolueosastossaan eikä ole enää mukana puolueen toiminnassa, Rönnholm kommentoi Twitterissä.