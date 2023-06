Vihreiden puoluejohdosta tyly avautuminen romahduksen taustoista: ”Työ jäi kriisien ja kohujen hoitamisen jalkoihin”

Vihreiden väistyvä varapuheenjohtaja Iiris Suomela huomauttaa, että puolue ajatui kriisiin paljon ennen Maria Ohisalon puheenjohtajakautta. Suomela mainitsee myös Sanna Marinin (sd) ja Li Anderssonin (vas) vaikutuksen vihreiden alamäkeen.

Vihreiden väistyvä varapuheenjohtaja Iiris Suomela puhuu suorin sanoin kevään vaalituloksen syistä. Hänen mukaansa vihreät ajautui ongelmiin jo paljon ennen päättynyttä vaalikautta ja Maria Ohisalon puheenjohtajakautta.

Ilta-Sanomat kysyi vihreiden merkittäviltä vaikuttajilta isoimpia syitä puolueen historian suurimpiin vaalitappioon.

Poikkeuksellisen laajasti ja nimellään kysymykseen vastasi varapuheenjohtaja, eduskunnasta kevään vaaleissa pudonnut Suomela. Suomela pyrkii viikonloppuna vihreiden puoluekokouksessa puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

Suomelan mukaan puolueen tavoitteiden ja strategian hiominen jäi puolitiehen Touko Aallon puheenjohtajakauden aikana.

– Aallon myrskyisän kauden myötä tämä tärkeä työ jäi kriisien ja kohujen hoitamisen jalkoihin.

– Jouduimme keskittymään puoluejohdon tukemiseen ja kriiseistä selviämiseen. Elintärkeälle kriittiselle keskustelulle ei jäänyt tarpeeksi aikaa eikä tilaa, Suomela analysoi.

– Erityisen ikävää oli, että pahin kriisi oli päällä juuri talvella 2018–2019, kun vihreiden olisi pitänyt valmistautua tulevaan eduskuntakauteen ja varsinkin mahdolliseen hallituskauteen.

Suomelan mukaan vihreät toimijat olivat hyvin uupuneita jatkuvien kriisien vuoksi.

– Kritiikki tulkittiin herkästi maton vetämiseksi puheenjohtajan jalkojen alta. Todellisuudessa kriittinen keskustelu on välttämätön osa puolueen kehittämistä, Suomela sanoo.

Aalto johti puoluetta kesästä 2017 syksyyn 2018. Lokakuussa 2018 Aalto ilmoitti vetäytyvänsä puolueen johdosta uupumuksen ja masennuksen vuoksi.

Aalto oli otsikoissa puheenjohtajakautensa aikana muun muassa avioeronsa ja juhlimisensa vuoksi.

Suomelan mukaan Aallon aikana syntynyt ”varovaisuuden kulttuuri” juurtui puolueeseen, eikä siitä päästy eroon Maria Ohisalon kaudellakaan.

– Ohisalon rauhallinen tyyli ei myöskään ehkä ollut omiaan kannustamaan ihmisiä rohkeaan väittelyyn puolueen linjoista ja strategiasta, Suomela analysoi.

Suomelan mukaan puolue on ollut varovainen ja kädenlämpöinen, jonka vuoksi puolueesta on tullut liian näkymätön.

Vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela moittii puoluettaan rohkeuden puutteesta.

– Emme ole uskaltaneet tai pystyneet tekemään riittävän kiinnostavia ja relevantteja poliittisia avauksia. Relevanttia kritiikkiä ei ole pystytty erottamaan pienistä risahduksista tai poliittisten vastustajien tarkoitushakuisesta trollauksesta, Suomela sanoo.

Päättyneellä vaalikaudella puolue epäonnistui viestimään onnistumisistaan hallituspuolueena ja märehtimään liiaksi epäonnistumisia.

– Osin kyse on strategisista epäonnistumisista, mutta valtaosin ongelma on ollut jatkuva tappioihin keskittyminen myös omassa viestinnässä. Tämä on johtanut asetelmaan, jossa kunnia voitoista meni Sdp:lle tai jossain määrin vasemmistolle, kun taas kritiikki satoi vihreiden niskaan.

Suomelan mukaan vihreitä söi myös se, että sekä Sdp:n Sanna Marin että vasemmistoliiton Li Andersson olivat niin suosittuja ja rohkeita.

– He uskaltavat puolustaa hyvinvointivaltiota, koulutusta, tasa-arvoa ja ilmastoa hyvinkin terävästi ja näkyvästi – ja myös ottaa vastaan sen kritiikin, jota rohkea omien arvojen puolustaminen tuo väistämättä mukanaan tämän päivän Suomessa. Meillä ei ole ollut riittävästi samaa strategista osaamista ja rohkeutta.

Maria Ohisalon (vihr) on katsottu jääneen pian työnsä päättävässä hallituksessa Sanna Marinin (sd) varjoon.

Suomelan mukaan on ilmeistä, että vihreiden heikkoa tulosta kevään vaaleissa selittää osin vaalien asetelma ”pääministerivaalina”.

– Huoli ilmastosta, tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista oli selkeästi todella kova vaalien alla. Siksi moni aiemmin vihreitä äänestänyt äänesti näissä vaaleissa Sdp:tä, jonka toivottiin voivan jatkaa pääministeripuolueena.

Vihreät keräsi kevään eduskuntavaaleissa seitsemän prosentta annetuista äänistä. Se oli peräti 4,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Eduskuntaryhmän koko supistui vaaleissa 20:stä 13:een.

Vihreät valitsee viikonloppuna puoluekokouksessa Seinäjoella uuden puoluejohdon. Puheenjohtajasta päätetään jäsenäänestyksen tuloksen perusteella. Tulos julkaistaan lauantaina. Ehdolla puolueen puheenjohtajaksi ovat Saara Hyrkkö ja Sofia Virta.