Kommentti: Petteri Orpon hallitusurakka venyy uusiin ennätyksiin – näin homma ”runnattiin” Kekkos-vedolla 1975

Petteri Orpo rikkoo ennätyksiä hallitusneuvottelujen kestossa. Tällä viikolla menee rikki sekä Jyrki Kataisen että Martti Miettusen aikataulut, joista jälkimmäiseen pisti vauhtia peräti kaksi Kekkosta vuonna 1975, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala kirjoittaa.

Petteri Orpo (kok) ohittaa nyt hallitusneuvottelujen kestossa Jyrki Kataisen (kok) kyseenalaisen ennätyksen vuodelta 2011.

Kataisen sixpackia neuvoteltiin 66 päivää.

Seuraavana Orpo ohittaa vuoden 1975 hallitusneuvottelut, joiden kanssa jahkailtiin pari kuukautta, kaikkiaan 69 päivää.

Se pituusennätys tulee vastaan lauantaina.

Vuoden 1975 hallitusneuvotteluja oli jahkailtu se pari kuukautta, kunnes lopussa otettiin kunnon lassevirenmäinen loppukiri, kun vauhdittajaksi ilmaantui maan kovin kirittäjä, presidentti Urho Kaleva Kekkonen, joka ”runnasi” maahan Martti Miettusen (kesk) hätä­tila­hallituksen.

Mutta ilman mediaa tämäkään ei olisi toteutunut.

Siellä vastaan tulee toinen Kekkonen.

Tarina ansaitsee tulla kerrotuksi.

” Koko kansa tuijotti uutislähetystä ja Kekkosta aikana, jolloin vaihtoehtoja ei ollut sen paremmin Kekkoselle kuin Yleisradiollekaan.

Asialla oli nimittäin Yleisradion tv-uutisten tuolloinen politiikan toimittaja Antero Kekkonen, joka myöhemmin teki pitkän uran Sdp:n kansanedustajana.

Tarina on kerrottu Kekkosen kirjassa Kun kotkalainen kerran on (Kellastupa), mutta näin A. Kekkonen muistelee tilannetta nyt. IS tavoitti Kekkosen Ahvenanmaan postimuseolta.

Kekkonen kertoo, miten hän sai päähänsä pyytää marraskuisena päivänä 1975 Kekkosen haastattelua tv-uutisiin meneillään olevasta hallitusneuvotteluiden ”tilttitilanteesta”.

Puheluun vastasi Urho Kekkosen tuolloinen ynseä adjutantti Bo Klenberg, joka suhtautui haastattelupyyntöön asenteella, ”että vähempää ei voisi kiinnostaa”.

Mutta kuinka ollakaan.

– Kului alle tunti, niin linnasta soitettiin ja kysyttiin, kuinka nopeasti saan kaluston paikalle, Kekkonen muistelee.

Taustalla hääri jo itse maan isä U. Kekkonen.

Muutamassa tunnissa, päivä oli torstai, Kekkonen – siis Antero – sai presidentinlinnaan Ylen mustavalkoista kuvaa lähettävän ulko­lähetys­yksikkö nelosen.

Kun kuvauskalusto oli aseteltu, presidentti Kekkonen asteli paikalle kutsuttujen puoluejohtajien eteen ”runnaamaan” kokoon enemmistö­hallituksen, jossa Skdl olisi mukana.

Kekkosen puheen henki oli se, että halusivatpa puolueet tai eivät, hallitus on tehtävä. Piste.

Vastalauseita ei kuunneltu.

Taustalla olivat öljykriisin aiheuttamat vaikeudet ja tuolloin jättimäisenä pidetty työttömyys, työtä vailla oli noin 60 000 kansalaista.

Koko kansa tuijotti uutislähetystä ja Kekkosta aikana, jolloin vaihtoehtoja ei ollut sen paremmin Kekkoselle kuin Yleisradiollekaan.

Presidentti Urho Kekkonen kutsui puoluejohtajat linnaan 1975 ja ”runnasi” maahan hätätilahallituksen. Sdp:tä presidentin puhuttelussa edusti Paavo Lipponen, mutta hallituksen ulkoministeriksi nousi Kalevi Sorsa (sd).

Kekkosen majesteetillisen puheen, tai pikemminkin puhuttelun, jälkeen hallitusneuvotteluihin menikin enää vain kolme vuorokautta.

Sunnuntaina, marraskuun 30. päivänä 1975 Martti Miettusen toinen eli viiden puolueen hätätila­hallitus oli valmis.

Riitaisesta hallituksesta ei jälkipolville paljon iloa ollut, se hajosi jo seuraavana syksynä.

Kekkosille – sekä Urholle että Anterolle – tapaus oli historiallinen.

Antero Kekkonen selosti hätätilahallituksen syntymistä Yleisradiolle marraskuussa 1975. Myöhemmin kuuluista Antero Kekkosesta tuli pitkäaikainen Sdp:n kansanedustaja.

Mainittakoon, että Urho Kekkosella itsellään oli kyllä hallitusneuvotteluiden kestosta kokemusta. Kekkosen kakkoshallituksen neuvottelut kestivät 1951 peräti 79 vuorokautta.

Jos Orpo ohittaa tuonkin rajapyykin, hän jää historiaan sotien jälkeen pisimpään venyneiden hallitusneuvottelujen vetäjänä.

Perustuslaki on sellainen, että presidentti Sauli Niinistöltä on turha pyytää vauhtiapua hallitusneuvotteluihin, vaikka saattaa Mäntyniemen isäntä taustalla niitä kommentoidakin.

Viimeisen kerran presidentti puuttui hallitusneuvotteluihin vanhan perustuslain aikaan, kun Mauno Koivisto 1987 synnytti ”manuaalisella ohjauksella” maahan Harri Holkerin (kok) vetämän sinipunahallituksen ja pyyhki Paavo Väyrysen (kesk), Ilkka Suomisen (kok) ja Christoffer Taxellin (rkp) tekemällä kassakaappi­sopimuksella seuraavan hallituksen pohjasta takalistonsa.

Vahva veikkaus on, että Petteri Orpon hallitusohjelma näkee päivänvalon ensi viikolla.

Sitä ennen on vielä kipuilevan Rkp:n puoluekokous, mutta sen ei uskota tulevaa sopua kaatavan.

Valmista ensi viikolla? Kokoomuksen Petteri Orpo saattaa tehdä sotien jälkeisen ennätyksen hallitusneuvottelujen kestossa.

Ehkäpä ministerinimetkin selviävät jo ensi viikolla.

Presidentti voisi antaa kirjelmän pääministerinimestä eduskunnalle nopeasti, minkä jälkeen Orpo voisi viedä hallituksensa ohjelman eduskunnan tiedonanto­keskusteluun juhannusviikolla.

Tai sitten homma venyy yli juhannuksen – mutta hallituspohjan kaatumiseen Säätytalolla enää harva uskoo, jos kukaan.