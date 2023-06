Rkp:n piirijohtajaa huolettaa se, että puolue on jäänyt puolustamaan liberaaleja arvoja yksin. Puolueen varapuheenjohtaja Henrik Wickström vakuuttaa, ettei Rkp jousta puolueelle perustavanlaatuisista kynnyskysymyksistä.

Rkp:n puoluekokous järjestetään Tampereella 10.–11. kesäkuuta. Ilta-Sanomat kysyi puolueen piirien puheenjohtajilta sekä kahdelta kansanedustajalta puoluekokouksen ennakkoasetelmista ja tulevaisuuden hallitusvastuusta.

Mahdollinen tuleva hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa ei herätä paljoa huolta Rkp:n piirijohtajissa siitäkään huolimatta, että perussuomalaisten ja Rkp:n välillä on ollut eripuraa arvokysymyksissä.

– Henkilökohtainen mielipiteeni on, että parempi olla neuvotteluissa mukana kuin jättäytyä niistä pois, Varsinais-Suomen piirijohtaja Tomas Björkroth sanoo.

Ympäristöasioita käsittelevässä jaostossa istuvan Björkrothin mukaan tulevan neljän vuoden politiikkaan on parempi olla vaikuttamassa hallituksen sisältä kuin sen ulkopuolelta. Myös muut piirijohtajat painottavat, että hallitusvastuussa Rkp on luonnollisesti valmis tekemään yhteistyötä ja kompromisseja.

Piirijohtajat nostavat esiin tiettyjä kipukohtia, jotka ovat Rkp:lle hallitusvastuun koittaessakin tärkeitä.

– Jos mietitään, mitkä asiat ovat helsinkiläisille ja erityisesti Rkp Helsingille tärkeitä, ovat ne kestävä talous, vihreä siirtymä, ilmasto ja luonto, ihmisoikeuskysymykset, monikielisyys, kaksikielisyys, tasa-arvo ja koulutus, Helsingin piirin johtaja Emma Ringbom luettelee.

– Uskon, että monessa näissä asioissa on vaikeaa päästä yhteisymmärrykseen perussuomalaisten kanssa. Ei tämä mikään helppo nakki ole, Ringbom jatkaa.

Ringbom pitää myös vihreää siirtymää tärkeänä kysymyksenä esimerkiksi investointien ja työperäisen maahanmuuton osalta.

– Minä ainakin haluan vielä puhua vihreästä siirtymästä.

Uudenmaan piirijohtaja Hanna Lönnfors sanoo, että kriittisimmät kysymykset koskevat kehitysyhteistyötä, maahanmuuttopolitiikkaa, ilmastoa ja kieltä.

– Rkp on kaksikielisyyden vankka tukija ja perussuomalaiset ei ole, päinvastoin, Pohjanmaan piirijohtaja Samuel Broman toteaa.

Ringbom on yllättynyt siitä, miten paljon vastuuta tietyistä arvokysymyksistä on kasattu juuri Rkp:n harteille. Hän toivoo kokoomuksen tukevan Rkp:tä enemmän ja ottavan myös vastuuta päätöksistä.

– Ei voi aina syytellä jotakin pienempää puoluetta siitä, että nyt tämä asia ei etene, että nyt odotetaan Rkp:tä. On ollut minulle vähän pettymys ja huolenaihe, jos mietitään tulevaa hallitusyhteistyötä, että millaisen roolin kokoomus ottaa pääministeripuolueena.

Broman katsoo, että perussuomalaisten ja Rkp:n näkemyseroja on yliarvioitu tiedotusvälineissä. Hän kyseenalaistaa esimerkiksi sitä, missä määrin arvokysymyksiä voidaan konkretisoida.

Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee työperäisen maahanmuuton ja pohtii, onko tietyt summat tai määrät arvokysymyksiä. Broman kuitenkin täsmentää, että työperäistä maahanmuuttoa Suomeen tarvitaan.

Anna-Maja Henriksson hakee Tampereella jatkokautta Rkp:n puheenjohtajana. Hänet valittiin johtamaan puoluetta vuonna 2016.

Rkp:n piirijohtajilta Henriksson saa vahvan tuen. Björkroth, Ringbom, Broman, Lönnfors ja Rkp:n yhteispiirin johtaja Johan Bardy ovat kaikki samoilla linjoilla siitä, että Henriksson on ollut puolueelle hyvä johtaja.

Björkroth pitää Henrikssonia vahvana johtajana, jolle on ollut ”tilausta ja tarvetta”.

– Enkä näe, miksi hän ei hakisi jatkokautta, onhan hän arvostettu ja haluttu puheenjohtaja ollut monen vuoden ajan.

Broman kiittää Henrikssonia siitä, että koronapandemian aikana hän puolusti Suomen perustuslakia. Henriksson toimi Sanna Marinin (sd) hallituksessa oikeusministerinä.

Osa myös huomauttaa, että neuvottelut Säätytalolla ovat edelleen kesken. Puheenjohtajan vaihtaminen tässä tilanteessa voisi hankaloittaa tilannetta.

Potentiaalisia Henrikssonin seuraajia johtajat kommentoivat vielä niukasti. Monet ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että puolueen sisältä löytyy useita hyviä ehdokkaita nykyisten kansanedustajien ja mahdollisten tulevien ministerien keskuudesta.

Mahdollinen tulevaisuuden ministeri ja puheenjohtajaehdokas voisi olla esimerkiksi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz. Kysyttäessä Adlercreutzista, Broman ja Ringbom toteavat hänen olevan hyvä potentiaalinen seuraaja Henrikssonille.

– Miksei, hän on erittäin hyvä poliitikko ja laajakatseinen, Broman sanoo.

Anders Adlercreutz saapui hallitusneuvotteluihin Säätytalolle Helsingissä 1. kesäkuuta 2023.

Adlercreutz ei tunnista Iltalehden haastattelemien Rkp-lähteiden kertomaa tilannetta, jonka mukaan Henriksson olisi pitänyt häntä loitolla tärkeistä tehtävistä, kuten ministerinsalkusta.

Hän sanoo, että yhteys Henrikssoniin on hyvä ja huomauttaa, että toimii Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Adlercreutz ei tyrmää mahdollista ehdokkuuttaan Rkp:n puheenjohtajaksi tulevaisuudessa.

– Jos tai kun hän (Henriksson) astuu sivuun, toki pohdin sitä omalta osaltani.

Hallitusneuvotteluiden ollessa käynnissä hän pitää tärkeänä, että Henriksson hakee jatkokautta.

Myös puolueen varapuheenjohtajana jatkokautta hakeva kansanedustaja Henrik Wickström pitää hyvänä sitä, että suuria muutoksia puolueen puheenjohtajistossa ei juuri nyt tapahdu.

Henrik Wickström eduskunnassa Helsingissä 11. huhtikuuta 2023.

Helsingin piirijohtaja Ringbom katsoo, että Rkp on jäänyt yksin puolustamaan liberaaleja arvoja.

– En voi kommentoida neuvottelujen sisältöä, mutta voin tuoda esille sen, että emme anna periksi niissä asioissa, jotka ovat meille fundamentaalisia, sote-asioita käsittelevässä pöydässä istuva Wickström sanoo.

Hänen mukaansa erilaiset arvomaailmat vaativat vahvaa halua kompromisseihin.

Wickströmin ja Adlercreutzin mukaan hallitusyhteistyön rajat kulkevat edelleen Rkp:n hallitustunnusteluissa antamissa kynnysehdoissa.

Adlercreutz sanoo, että vastaan tulevia haasteita arvioidaan kokonaisuuden pohjalta. Myös Broman painottaa asioiden kokonaisarviointia. Hallituskaudesta ei kuitenkaan povata helppoa.

– Talouden kehys, jonka varaan ohjelmaa rakennetaan, on hyvinkin kunnianhimoinen. On monen uudistuksen tarve ja samaan aikaan maailmassa on levottomuutta ja Ukrainassa sota, Adlercreutz sanoo.