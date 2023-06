Kehitysavun leikkaus yhä jumissa – Rkp kantona kaskessa

Tuleva hallitus on sopinut leikkaavansa kehitysyhteistyöstä, mutta yli kuukauden neuvottelujen jälkeen leikkausten euromäärä on yhä täysin auki.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo kertoi, että kehitysapuleikkauksissa on lähestytty, mutta päätöstä saadaan vielä odottaa, koska päätöstä ei ole ollut pakko vielä tehdä.

IS:n tietojen mukaan sopu kehitysavun leikkauksesta on vielä kaukana hallitusneuvotteluissa Säätytalossa. Neuvottelut jatkuvat nyt kuudetta viikkoa.

Kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit ovat neuvotteluissa sopineet, että kehitysavusta leikataan.

Neuvotteluissa ei ole päästy puuta pitemmälle. Kehitysapuleikkausten euromäärästä sopu ei ole ollut IS:n tietojen mukaan lähelläkään.

– Rkp, IS:lle kerrotaan.

Tiukennukset maahanmuuttopolitiikkaan ottivat Rkp:tä todella koville, ja osin siksi myös kehitysyhteistyörahojen leikkauksista sopiminen on sujunut nihkeästi. Oman vaikeutensa tuo lisäksi ensi viikonloppuna Tampereella pidettävä Rkp:n puoluekokous, eli tällä viikolla kehitysapuleikkauksista päättäminen voi olla vaikeaa.

Kehitysapuleikkauksissa on puhuttu lähinnä ulkoministeriön hallinnoimasta, reilun 700 miljoonan euron rahapotista.

Perussuomalaiset haluaa leikata Suomesta maailmalle menevistä rahoista ja näyttää sen kannattajilleen. Rkp taas mielellään haluaisi lisätä kehitysapurahoja, mutta on hallitussovun nimissä suostunut leikkauksiin. Rkp yrittää pitää kehitysapuleikkaukset mahdollisimman pieninä, perussuomalaiset taas haluaa saada aikaan kehitysapuun merkittävät leikkaukset.

Kehitysapuleikkauksia käsiteltiin hallitusneuvottelujen aluksi niin sanotun seiskapöydän alajaostossa. IS:n tietojen mukaan euromääräisistä leikkauksista ei keskusteltu jaostossa juuri lainkaan, koska näkemyserot perussuomalaisten ja Rkp:n välillä olivat niin suuria ja asia siirtyi hyvin pian puheenjohtajien pöytään.

Puheenjohtajat Petteri Orpo (kok), Riikka Purra (ps), Anna-Maja Henriksson (r) ja Sari Essayah (kd) ovat päiväkausia pallotelleet kehitysavun leikkauksista ilman mitään tulosta.

Hallitusneuvotteluissa Säätytalossa puhutaan kumulatiivisista, vuoteen 2027 asti toteutettavista leikkauksista kehitysapuun.

IS:lle kerrotaan, että jos 700 miljoonan euron vuosittaista kehitysapua leikattaisiin ensi vuonna 100 miljoonaa ja leikkaus olisi siinä, vuonna 2027 kehitysapurahat olisivat jo ehkä viitisenkymmentä miljoonaa euroa suuremmat kuin nyt.

IS:n tietojen mukaan Rkp on ollut valmis korkeintaan 100 miljoonan euron kehitysapuleikkauksiin neljän hallitusvuoden aikana. Tämä on aivan liian vähän perussuomalaisille, joille on tärkeää leikata myös kehitysavusta, koska valtaosa 6 miljardin euron sopeutuksesta ja leikkauksista kohdistuu tavallisiin suomalaisiin.

Puheenjohtajat Anna-Maja Henriksson, Petteri Orpo, Riikka Purra ja Sari Essayah eivät ole päiväkausien yrityksestä huolimatta päässeet sopuun siitä, miten paljon kehitysyhteistyöstä leikataan tulevan hallituskauden aikana.

Hallituksenmuodostaja Orpo oli tavoilleen uskollinen ja vähätteli julkisuuteen kehitysapuleikkausten jumiutumista. Neuvottelut kehitysapuleikkauksista eivät ole edenneet, koska niistä ei ole ollut pakko vielä sopia.

– Se ei liene yllätys, että kannat ovat etäällä toisistaan. Lähentymistä on ollut, Orpo totesi.

– Olen halunnut, että asiassa tiedetään, mitä päätetään. Ne rahat, jotka kehitysyhteistyöhön ohjataan, tulevat edelleen olemaan merkittäviä, ne käytetään tehokkaasti. Ja jos otetaan pois, otetaan pois sieltä mikä ei ole ihan niin tarpeellista.

– Lähentymistä on tapahtunut, ja päätöskin sieltä tulee. Luodaan pohjaa sille, kun ei ole ollut ihan pakko päättää. Keskustellaan sitten vielä, Orpo luonnehti riitaa kehitysapuleikkauksista.

Myös kristillisdemokraatit suhtautuu nihkeästi kehitysavun leikkauksiin.

Orpo sanoi nyt, että hänen lupailemiaan uutisia hallitusohjelmasta ei ole tulossa ennen kuin ohjelma on kokonaan valmis.

Orpo uskoi, että hallitusohjelma saadaan kasaan ensi viikolla.