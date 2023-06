Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen korostaa, että mitä enemmän tuleva hallitus rajoittaa maahanmuuttoa, sitä enemmän työmarkkinauudistuksia tarvitaan.

Ammattiyhdistysliike nousi takajaloilleen Juha Sipilän (kesk) hallituskauden loppupuolella, kun henkilöperusteisia irtisanomisia oltiin helpottamassa.

Kovaan paineeseen joutunut Sipilän hallitus piti kiinni irtisanomislaista, mutta teki siihen lievennyksiä.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo IS:lle, että Sipilän kaudella tehdyt muutokset irtisanomislakiin olivat ”kosmeettisia”.

Irtisanomisten helpottaminen on yksi keino Suomen Yrittäjien pitkällä listalla, jota se toivoo tulevan hallituksen edistävän.

– Pitäisi päästä Tanskan mukaiseen malliin, että irtisanominen olisi helpompaa, jolloin työllistämisen kynnys madaltuisi. Tuotannollis-taloudellisin perustein irtisanominen on kansainvälisessäkin vertailussa kilpailukykyistä, mutta henkilöperusteinen irtisanominen on liian vaikeata, Pentikäinen näkee.

Suomen Yrittäjät odottaa hallitusneuvotteluista ”kasvuohjelmaa”.

Lähtökohtatilanne on Pentikäisen mukaan vaikea, sillä kasvuhakuisten yritysten osuus on laskenut jo vuosia, muutamassa vuodessa on hävinnyt parikymmentä tuhatta työnantajayrittäjää, konkurssimäärät ovat kasvussa ja pieniin yrityksiin syntyy liian vähän työpaikkoja.

Irtisanomisten helpottamisen lisäksi yrittäjäjärjestö puuttuisi sunnuntai- ja ylityökorvauksiin. Molemmat ovat SY:lle tuttuja teemoja.

– Se (sunnuntai- ja ylityökorvaukset) vaatisi lakimuutoksen, että siitä päästäisiin sopimaan yrityksissä, että riittääkö nykyistä pienempi sunnuntaikorvaus ja niin edelleen. Meillä on varsinkin palvelualoilla ja kaupassa usein se tilanne, että sunnuntai on niin kallis päivä, että ravintoloita pidetään sen takia kiinni tai pienessä kaupassa yrittäjä on ainoa, joka on siellä töissä.

Sipilän hallitus ajautui vastahankaan ay-liikkeen kanssa irtisanomisten helpottamisia koskeneen esityksen vuoksi. Kuvassa Sipilä ja silloinen valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) eduskunnassa syyskuussa 2018.

Sunnuntai- ja ylityölisät tuovat monilla aloilla merkittävän lisän palkkaan, ja vastareaktio olisi hyvin todennäköisesti odotettavissa, jos lisiin puututtaisiin lakimuutoksella.

– Olen melko varma, että jos hallitus tekee hyvän ohjelman, se ei tule aiheuttamaan työpaikoilla myrskyä. On toinen asia, minkä asian ympäriltä ammattiliitot yrittävät rakentaa vastaiskua, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjäjärjestön keinovalikoimassa on myös sairausajan palkanmaksun uudistaminen siten, että omavastuuaika lyhenisi kolmeen päivään.

Pentikäinen tähdentää, ettei työntekijöiden korvauksiin tulisi muutoksia, vaan kyse olisi maksujen jakamisesta työnantajaleirin sisällä.

– Yksi suurimpia epäreiluuden kokemuksia syntyy siitä, että joillakin aloilla täytyy maksaa jopa kymmenen päivää palkkaa kotiin, vaikka ihmisen työpanos ei ole käytettävissä, ilman, että yrittäjä saa mitään kompensaatiota.

Lisäksi SY lisäisi paikallista sopimista työpaikoilla mahdollistamalla sopimisen kaikissa yrityksissä myös luottamusvaltuutetun ja koko henkilöstön kanssa.

Sipilän kaudella SY kaatoi paikallista sopimista koskeneen hallituksen kompromissiesityksen, sillä siinä edellytyksenä oli, että sopijaosapuoleksi hyväksyttäisiin vain ammattiliittoon kuuluva luottamusmies. Esimerkiksi EK:lle kompromissi olisi kelvannut ja Sipilä ihmetteli SY:n ratkaisua.

Säätytalon hallitusneuvotteluissa itsekin kuultavana ollut Pentikäinen ennakoi perussuomalaisten kädenjäljen näkyvän hallitusohjelmassa työperäiseen maahanmuuttoon tehtävinä kiristyksinä.

Perussuomalaisten viestintävastaava Matti Putkonen istuu Säätytalon hallitusneuvotteluissa maahanmuuttoa ja työmarkkinoita käsittelevissä pöydissä.

Tähän liittyen Pentikäinen lähettää selvän viestin.

– Mitä enemmän maahanmuuttoa rajoitetaan, sitä enemmän pitää tehdä työmarkkinauudistuksia muualla. Muuten meidät hukka perii. Työvoimapula on tällä hetkellä monen yrityksen kasvun este ja vielä useamman hidaste.

Perussuomalaisten keskeinen viesti on ollut se, että Suomessa jo oleva iso työvoimareservi pitäisi hyödyntää ensin.

Myös Pentikäinen viittaa yli kolmeen sataan tuhanteen työvoiman ulkopuolella olevaan työikäiseen ja pitää perussuomalaisten ”pointtia relevanttina”.

– Emme ole tehneet ollenkaan riittävästi tämän porukan (Suomessa olevien työttömien) saamiseksi työmarkkinoille. Toivon, että Säätytalolla puretaan kannustinloukkuja.

Pahin kannustinloukku liittyy Pentikäisen mukaan sosiaaliturvaan.

– Nyt on vielä käymässä niin, että indeksisidonnaisuuksien takia sosiaaliturva saattaa nousta enemmän kuin palkat. Etuuksien taso nousee palkkoja nopeammin, mikä vähentää kannustinta tulla töihin.

Pentikäinen lisää, että myös työnantajapuolella on mietittävä, miten osatyökykyisille uskallettaisiin tarjota enemmän töitä.

– Ei tämä ole pelkästään kannustinkysymys, vaan myös asennemuutosta tarvitaan.