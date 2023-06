Puoluesihteeri Antton Rönnholm kertoo STT:lle, että Lindberg erosi Sdp-tehtävistään tänään.

Demarivaikuttaja Tage Lindbergin, 52, kerrotaan käyttäytyneen epäasiallisesti nuorempia naisia kohtaan, ilmenee MTV:n uutisten selvityksestä. Kyse on naisten mukaan ahdistavista koulutus- ja mentorointitarjouksista. Lindberg kiistää syytökset, mutta kertoo MTV:lle olevansa pahoillaan. Hänen ei väitetä syyllistyneen rikoksiin.

Häirintätapaukset sijoittuvat noin kymmenen vuoden aikajanalle. Tuoreimmat ovat tältä keväältä. MTV:n uutiset on haastatellut juttua varten yli kahtakymmentä Sdp-toimijaa. Joukossa on entisiä ja nykyisiä nuoriso- tai opiskelijajärjestön aktiiveja. Haastatelluista suurin osa on naisia. Kaikki haastatellut eivät tunnistaneet epäasiallista käytöstä.

MTV:n haastattelemien naisten kertomuksissa toistuvat tietyt asiat. Auttaminen on ollut ahdistavaa, käskyttävää ja epäasiallista. Naisten mukaan Lindberg on esimerkiksi laatinut nuorille naisille salaisia sopimuksia ja kirjoittanut niihin kohtuuttomia ehtoja. Mikäli ehtoja ei noudatettaisi, niistä koituisi rangaistuksia. Esimerkiksi esiintymiskoulutuksen sisältö on ollut naisista arveluttavaa, eikä koulutuksiin ole tästä syystä haluttu osallistua.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kertoo STT:lle, että puolue on selvittänyt ilmoituskanavan kautta tullutta häirintäilmoitusta jo muutaman viikon ilmoituksen saapumisesta lähtien.

Rönnholm ei kommentoi sitä, kehen häirintä on kohdistunut ja millaista häirintä on ollut, mutta sanoo, että osa julkisuudessa olleista asioista on käynyt ilmi myös puolueen selvityksessä.

– Asia otetaan vakavasti. Puoluetoiminnan pitää olla turvallista, Rönnholm sanoo.

Rönnholmin mukaan Lindberg on eronnut tehtävistään omalla ilmoituksellaan tänään eikä ole enää puolueen toiminnassa mukana. Lindberg toimi puolueessa Helsingin piirin puoluekokousedustajana ja Tölö Unga Socialister -osaston puheenjohtajana.

Lindberg kertoo MTV:lle jättäytyneensä sivuun tehtävistä, jotta voi antaa rauhaa selvitykselle. Hän sanoo, ettei ole mielestään tehnyt kenenkään tahdonvastaisesti mitään. Hänen esittämistään sopimustarjouksista on ollut mahdollista kieltäytyä.

– Mutta sen tietenkin sanon, että jos jollakin on tullut ahdistusta, paha mieli tai jotain vastaavaa, se ei tietenkään ole hyvä asia ja siitä olen äärimmäisen pahoillani. Näin ei ole missään nimessä ollut tarkoitus, Lindberg sanoo MTV:n uutisille.

STT ei tavoittanut Lindbergiä alkuillasta.

Tage Lindberg on ollut politiikassa ja sosiaalidemokraattien toiminnassa mukana reilut parikymmentä vuotta. Poliittisella urallaan hän on muun muassa toiminut valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd) pääavustajana ja Sdp:n ministeriryhmän sihteerinä.

Lindberg on työskennellyt pitkään Suomen Ekonomeissa työmarkkinatehtävissä.