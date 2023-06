Lähteet kertovat: Vihreiden puheenjohtaja­kisan kulisseissa roihahti kova valtapeli – ”Shokki­hoitoa on luvassa”

Sanna Marinin varjossa ollut Maria Ohisalo joutui kysymään eduskuntavaalien alla itseltään pysäyttävän kysymyksen. Nyt hänen seuraajansa valinnasta on tulossa jännitysnäytelmä, jossa eliitin katsotaan ajavan paikalle Saara Hyrkköä, mutta haastaja Sofia Virrasta on tulossa ilmiö, joka voi korjata potin. Tilanne muistuttaa monia Touko Aallon valinnasta.

Vihreiden kentällä kuhisee toden teolla. Kun vielä vain muutama viikko sitten vaikutti siltä, että espoolainen kansanedustaja Saara Hyrkkö olisi puheenjohtajakisan selvä ennakkosuosikki, on asetelma kääntynyt päälaelleen.

Ilta-Sanomien käymien keskusteluiden perusteella Hyrkön tukijoukoissa on jouduttu tosissaan varautumaan pettymykseen. Ei olisi enää lainkaan yllättävää, jos puheenjohtajaksi nousisi kaarinalainen kansanedustaja Sofia Virta.

Yllä olevalla videolla vihreiden puheenjohtajaehdokkaat Saara Hyrkkö ja Sofia Virta HAAPALA-TV:n kaksintaistelussa.

– Shokkihoitoa on luvassa. Asetelma on hyvin selvä. Eliitti haluaa yhtä, kenttä toista, ennustaa vihreiden pitkän linjan vaikuttaja.

Puheenjohtaja valitaan ensi lauantaina Seinäjoella. Jäsenäänestys puheenjohtajasta jatkuu torstaihin saakka. Suurin osa ääntään käyttävistä lienee jo äänestänyt.

Vihreiden vaikuttaja puhuu tarkoituksellisesti liioitellen ”nomenklatuurasta”, joka on ajanut Hyrkköä puheenjohtajaksi.

– Saara itse on nähdäkseni lähtenyt tähän kisaan oikein motiivein ja järkevästi. Hänen kiihkeimmät tukijansa – tai oikeastaan Sofian kiihkeimmät vastustajat – voivat tämän (Hyrkön kampanjan) pilata, sanoo vihreiden vaikuttaja, joka ei varsinaisesti liputa kummankaan ehdokkaan puolesta.

Vihreistä arvioidaan, että ”helsinkiläispainotteinen eliittijoukko” ex-kansanedustaja Emma Karin, ex-puheenjohtaja Anni Sinnemäen ja väistyvän puheenjohtajan Maria Ohisalon liepeiltä haluaa Hyrkön puolueen puheenjohtajaksi, koska hän olisi Virtaa paremmin ”hallittavissa”.

– Se on hyvin ylimielinen asenne, ja jopa loukkaavaa Saaraa kohtaan.

Hyrkön riveistä huomautetaan, että tämän leimaaminen ”establishmentin” ehdokkaaksi on vähintään tarkoitushakuista.

– Katso kuinka moni entinen puheenjohtaja on Sofian kannalla.

Anni Sinnemäen, Maria Ohisalon ja Emma Karin liepeiltä ajetaan Saara Hyrkköä puolueen puheenjohtajaksi.

Entisistä puheenjohtajista ainakin Osmo Soininvaara ja Pekka Sauri kannattavat Virtaa. Entinen puheenjohtaja Touko Aalto esiintyy kampanjavideolla, jossa Virralle osoitetaan tukea.

Virran on katsottu olevan Hyrkköä selvästi oikeistolaisempi ja toisaalta nykyistä linjaa ”maltillisempi” ympäristö- ja ilmastokysymyksissä. On selvää, että Hyrkkö on poliittisesti huomattavasti lähempänä väistyvää puheenjohtajaa Maria Ohisaloa kuin Virta.

Hyrkön joukoissa nähdään, että kyse on mitä suuremmissa määrin linjavaalista, vaikka kampanjan aikana Virta on tätä ajatusta vältellytkin.

Hyrköllä on politiikasta ja johtamisesta merkittävästi pidempi kokemus kuin Virralla. Hyrkkö on CV:itä vertailemalla kieltämättä Virtaa valmiimman oloinen puheenjohtajan tehtävään – tämän myönnetään auliisti myös Virran taustajoukoista.

– He, jotka ovat nähneet päivittäisen arjen eduskunnassa ja puolueen elimissä, näkevät, että Saaran ja Sofian valmiuksissa johtaa puoluetta on valovuosien ero, Hyrkköä vankkumattomasti tukeva vihreä vaikuttaja sanoo.

Vihreiden ex-puheenjohtajista Osmo Soininvaara ja Pekka Sauri ovat kertoneet kannattavansa Sofia Virtaa puheenjohtajakisassa. Ex-puheenjohtaja Touko Aalto on esiintynyt Virtaa tukevalla kampanjavideolla.

MTV Uutiset teetti vihreiden piiripäättäjille kyselyn, jonka tulos on Hyrkön näkökulmasta huolestuttava. Piirihallitusten jäsenten selvä suosikki puheenjohtajaksi on Virta. Ylen kyselyssä sekä Hyrkön että Virran kannatus oli 45,7 prosenttia. Kysely tehtiin puolueen kansanedustajille, mepeille, puoluehallituksen sekä puoluevaltuuston jäsenille ja varajäsenille.

Vihreiden piirihallituksissa, puolueen ”eliitissä” saati puoluetoimistolla kisaa ei ratkaista. Puheenjohtajasta päättävät kaikki ne vihreiden jäsenet, jotka päättävät äänioikeuttaan jäsenvaalissa käyttää.

Miksi näyttää siltä, että poliittisesti kokematon ja puolueen kenttäväelle etukäteen melko tuntematon Virta voi marssia kisan voittoon? Kyse on mielikuvista, sanotaan sekä Virran että Hyrkön leireistä.

Kun kaarinalainen murheellisiakin käänteitä elämässään nähnyt puolue-eliitin ulkopuolelta tuleva, sähäkästi esiintyvä TikTok-tähti ja yksinhuoltajaäiti panee persoonansa peliin, voi korostetun hyväosaiselta vaikuttavalla espoolaisdiplomi-insinöörillä olla hankalaa.

– Ei riitä, että osaa numerot ulkoa ja lupaa puolueelle uutta strategiaa. Sofia on lupaus muutoksesta, Saara vakaudesta – ja tylsästä puurtamisesta, mitä puolueen johtaminen pääosin tietenkin onkin.

Puolueen kenttäväen keskuudessa Hyrkkö oli ennen puheenjohtajakisaa varmuudella tunnetumpi henkilö kuin Virta. Virran kampanja on kuitenkin ollut lennokas ja ilmeisen pureva.

– Ilmiö on rakentumassa, sanoo pitkän linjan merkittävä vihreä vaikuttaja, joka ei ole erityisen innostunut kummastakaan ehdokkaasta.

Virran on katsottu olevan Hyrkköä selvästi oikeistolaisempi sekä puolueen nykyistä linjaa ”maltillisempi” ympäristö- ja ilmastokysymyksissä.

Puheenjohtajakisan asetelmassa on paljon samaa kuin kesällä 2017. Näin sanotaan sekä Virran että Hyrkön leireistä.

Kesällä 2017 Ville Niinistö joutui väistymään puheenjohtajan tehtävästä puolueen sääntöjen vuoksi. Niinistö oli tuolloin johtanut puoluetta sääntöjen määrittämän maksimin eli kolme kaksivuotiskautta.

Niinistön tilalle valittiin ”eliitin kauhistukseksi” Touko Aalto, kuten Aallon tukijoukoissa asia tuolloin nähtiin. Joidenkin mielestä puolueen valtaeliitti yritti runtata puolueen puheenjohtajaksi tuolloin Emma Karia.

”Maakuntien mies” valittiin ja se oli ”Kallion kuplalle” järkytys, asiaa kuvailee eräs helsinkiläinen vihreä.

Hyrkön valinnan puolella nyt oleva ja Aallon valintaa vastaan vuonna 2017 ollut toimija kuvailee asiaa toisesta vinkkelistä.

– Tässä on monta asiaa, jotka muistuttavat joko neutraalisti tai huolestuttavasti vuoden 2017 puheenjohtajavaalista. Silloinkin tietyt samat vanhat tahot halusivat nostaa ulospäin freesiltä näyttävää ehdokasta (Aaltoa), jonka tukemisen hylkäsivät heti, kun osoittautui, että homma ei sujunut, sekä vuoden 2017 että tämä kesän puheenjohtajakisan asetelmat hyvin tunteva vihreä vaikuttaja sanoo.

Puolueessa melko laajasti jaetun arvion mukaan Aalto jäi puheenjohtajana täysin yksin. Tukea ei tullut puoluetoimistolta, eikä puolueen muukaan ”eliitti” missään vaiheessa oikein hyväksynyt Aallon valintaa, useat vihreät arvioivat.

Vastakkaisiakin näkemyksiä asiasta esitettään.

– Tämä narratiivi ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Ketään puheenjohtajaa ei ole autettu niin paljon kuin Toukoa. Siihen käytettiin aivan valtavasti resursseja, sanoo kesän 2017 puheenjohtajakisassa Emma Karia tukenut vihreä vaikuttaja.

Vielä muutama viikko sitten vaikutti siltä, että espoolainen kansanedustaja Saara Hyrkkö olisi puheenjohtajakisan selvä ennakkosuosikki.

Jälkikäteen on helppo sanoa, että Aallolle vihreiden puheenjohtajuus oli liian iso pala kakkua. Kokemattomuus paistoi läpi ja Aalto uuvutti itsensä tehtävässä totaalisesti.

Puolueen vaikuttajat sanovat, ettei vihreissä ole vieläkään kunnolla päästy takaisin raiteille, josta se suistui kesän 2017 jälkeen. Lääkkeet tilanteen parantamiseksi eroavat kuin yö ja päivä, riippuen keneltä kysyy.

Hyrkön takana olevat toivovat, ettei kesän 2017 ”virhettä” eli kokemattoman uuden tähden valintaa toistettaisi.

Puolueen läpikotaisin tunteva vaikuttaja sanoo, että Virran valinnassa ei olisi niin suuria riskejä kuin Aallon valinnassa aikoinaan oli.

– Sofia on minusta parempi kuin Touko, mutta kokemusta todella vaativista paikoista on niin vähän, että riskejä on. Minä kyllä pidän Sofiaa muuten erittäin hyvänä tekijänä.

Virran joukoista huomautetaan, että nykyisen valtaklikin johdolla on kellotettu heikoin eduskuntavaalisuoritus liki kolmeenkymmeneen vuoteen. Kevään 2023 eduskuntavaalitulosta heikompaa suoritusta pitää hakea aina vuoden 1995 eduskuntavaaleista saakka.

Vihreiden ikihonka Pekka Haavisto uhrautui ottamalla puheenjohtajuuden vastaan Aallon jouduttua väistymään tehtävästä sairastumisensa vuoksi.

Haavisto johdatti puolueensa historiansa parhaaseen eduskuntavaalitulokseen kevään 2019 eduskuntavaaleissa. 11,5 prosenttia ja 20 kansanedustajaa.

Tulos oli kuitenkin lopulta laimea – olihan vihreiden kannatus käynyt puolitoista vuotta aiemmin, lokakuussa 2017 peräti 17,8 prosentissa Ylen puoluekannatusmittauksessa.

Pekka Haavisto toimi Vihreiden puheenjohtajana vuodesta 1993 vuoteen 1995 sekä uudelleen vuosina 2018–2019.

Eduskuntavaalien jälkeen puheenjohtajaksi taputettiin Maria Ohisalo. Hän astui käytännössä samaan aikaan kolmiin saappaisiin: kansanedustajaksi, puolueensa puheenjohtajaksi ja sisäministeriksi.

Tuuliajolla pari vuotta olleen puolueen johtaminen jäi retuperälle.

Taustakeskusteluissa kukaan ei halua kaataa puolueen surkeaa kannatustilannetta Ohisalon niskaan, mutta ei häntä kukaan suuremmin kehukaan. Ohisalon aikana puolue on kitkuttanut eteenpäin ilman valonpilkahduksia. Alamäki on jatkunut koko ajan ja eduskuntavaaleissa 2023 tuli romahdus, Kannatus ylsi kevään vaaleissa tasan seitsemään prosenttiin.

Ohisalon tiedetään kysyneen kevään eduskuntavaalien alla itseltään ääneen ”olenko oikeasti näin paska”. Ohisalon on katsottu jääneen pahasti jyrän alle punavihreässä nurkkauksessa.

– Vastassa on ollut oman sukupolvensa huippulahjakkuus (Li Andersson, vas) ja globaali supertähti (Sanna Marin, sd), kuten eräs vihreä asian muotoilee.

Ohisalo tunnetaan pätevänä ja mukavana ihmisenä, mutta myös liian kädenlämpöisenä ja varovaisena. Kevään vaalikamppailussa hänestä paistoi jonkin sortin epätoivo.

– Kyse ei ole vain Mariasta, vaan puolueen hukassa olleesta strategiasta ja epäonnistuneesta viestinnästä. Olemme liikaa antaneet muiden määritellä sitä, mitä olemme. Olemme olleet liian arkoja ja pelänneet. Linjamme ei ole ollut kirkas. Sellaisessa tilanteessa puheenjohtajan on mahdotonta onnistua, sanoo vihreiden merkittävä vaikuttaja.

Maria Ohisalo väistyy vihreiden puheenjohtajan tehtävästä tulevana lauantaina.

Kaikki tätä juttua varten haastatellut vihreät ovat yhtä mieltä siitä, että puolueen kannatuksen suunta on käännettävä – ja käännettävissä. Hyrkön kannattajien mielestä muutoksella on kiire ja sitä luotsaamaan tarvitaan vakaa puolueen luottoratsu, joka on valmis tarttumaan toimeen ilman sen suurempia sisäänajoja.

Virran kannattajien mielestä sisäänpäin kääntymisen ajasta ja omaan ”oikeamielisyyteen” tyytymisestä on päästävä eroon. Virran porukoissa Hyrkköä pidetään Ohisalon linjan jatkajana, millä voittoja ei ole tullut.

– Olemme menossa oppositioon. Meillä on hyvin aikaa kokeilla jotain ihan uutta. Ei tämä varmistelemalla ja Ohisalon perintöä jatkamalla hyväksi muutu, Virran joukoista sanotaan.