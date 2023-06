Parantumattomasti sairas ex-kansanedustaja yllätettiin liikuttavalla tavalla Säätytalossa: ”Tämä kosketti syvältä”

ALS-tautia sairastava ex-kansanedustaja Antero Laukkanen (kd) kertoo yllätyksestä Facebookissa.

Kristillisdemokraattien entinen kansanedustaja Antero Laukkanen yllätettiin päättyvällä viikolla liikuttavalla tavalla Säätytalossa.

Parantumatonta ALS-tautia sairastava Laukkanen kertoi keskiviikkoisesta yllätyksestä Facebookissa. Laukkanen täytti tiistaina 65 vuotta.

– Olin Säätytalolla ja minut yllätettiin täysin! Tulin kristillisdemokraattien neukkariin ja siellä odotti hallitusneuvotteluiden johtoryhmä Petteri Orpon johdolla ja lukuisia ystäviä pitkältä ajalta. Oli kakkua, lauluja, puheita ja lahja, Laukkanen kirjoittaa.

– Tämä kosketti syvältä, kiitos!

Facebook-päivitykseen liitetyssä kuvassa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah syöttää kakkua ex-kollegalleen.

Laukkanen toivoi, että hallitusneuvottelijoita muistettaisiin rukouksin.

– Kiitos kaikille, hän päätti kirjoituksensa.

Kristillisdemokraatit on nimennyt Laukkasen hallitusneuvotteluiden järjestelijät-ryhmään, johon kuuluu kolme kokoomuksen, kolme perussuomalaisten ja kaksi kristillisdemokraattien nimeämää henkilöä ja yksi Rkp:n nimeämä henkilö.

Vuodesta 2015 kevääseen kansanedustajana toiminut Laukkanen kertoi saamastaan ALS-diagnoosista julkisesti viime kesänä.

– Jo jonkin aikaa liikkumiseni on ollut vaivalloista. Asiaa on tutkittu ja nyt minulla on diagnosoitu motoneuronitauti, ALS. Tauti on parantumaton. Vain Kaikkivaltias Jumala voi minut parantaa ja hänen käsiinsä nyt rukouksessa tartun, Laukkanen kirjoitti tuolloin Facebookissa.

Ilta-Sanomille Laukkanen kertoi tuolloin sairauteen liittyvien oireiden alkaneen jo talvella. Etenevä sairaus alkoi vähitellen näkyä liikkumisen vaikeutena.

– Jalat ja pää eivät oikein toimineet hyvin yhteen. Askel alkoi hidastua ja liikkuminen olla vaikeaa. Ihmettelin että mistä voi olla kyse.

ALS-diagnoosi vahvistui lopulta kesän 2022 alussa. Täysin odottamatta tullut sairastuminen oli valtava järkytys paitsi Laukkaselle itselleen, myös hänen perheelleen.

– Tämä tauti on siinä mielessä toivoton, että tähän ei ole mitään parannuskeinoa. Eliniänennuste vaihtelee hyvin paljon riippuen tapauksesta, ihan henkilöstä ja siitä, mikä muoto sairaudesta on kyseessä, Laukkanen kertoi tuolloin Ilta-Sanomille.

Laukkanen sai esittää päättyneen vaalikauden viimeisellä kyselytunnilla kysymyksen. Puheenvuoro jäi hänen viimeisekseen eduskunnassa.

– Oma urani nyt eduskunnassa on päättymässä ja kannan vähän huolta ruoka-apua antavista yhdistyksistä. Aiotteko pitää huolen siitä, että pysyvä määräraha näitä köyhiä auttaville yhdistyksille lopulta tulisi, Laukkanen kysyi.

Laukkanen höysti kysymystään lämminhenkisellä tarinalla ja huumorilla.

– Minun nelivuotias lapsenlapseni seuraa papan nykyistä hidasta liikkumista ja huutelee perään, että ”pappa, pärjäätkö sinä varmasti”. No, hymyilen takaisin ja sanon, että pärjään.

– Mutta viime yönä menetin yöuneni, kun mietin, miten ihmeessä tämä eduskunta pärjää ilman minua, Laukkanen kyseli leikkisästi.

Laukkanen halusi hallitukselta lupauksen siitä, että se hoitaa ruoka-avulle pysyvän rahoituksen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kiitteli Laukkasen työtä ruoka-avun puolesta ja sanoi, että on ministerinä esittänyt noin kahden miljoonan euron ruoka-avun lisäämistä kolmeen miljoonaan euroon.