Mika Aaltola: Blinken lähetti vahvan viestin Kremliin – ”Venäjä on kuin katutappelija”

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola tapasi Blinkenin myös itse. Aaltola kertoo, että molemmat ovat toiveikkaita Ruotsin liittymisestä Natoon, mutta kiire tulee.

– Se oli kokeneen diplomaatin puhe. Ei siinä kengällä paukutettu pöytää, mutta ei Yhdysvalloilla sellaista tapaa olekaan, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kuvailee Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin puhetta.

Puhe oli Aaltolan mukaan vahva ja sisälsi myös vahvoja kielikuvia, joissa Blinken muun muassa kuvasi Venäjän lähettävän kansalaisiaan ”itse luomaansa lihamyllyyn”.

– Puhe oli solidi kartta siitä, mitä on tapahtunut ja miten edetä. Strateginen visio.

Yhdysvallat näkee itsensä pelaamassa shakkia, johon Venäjä ei kuitenkaan osallistu, Aaltola kuvailee. Hänen mukaansa puhe oli kohdistettu myös Venäjälle.

– Se (Venäjä) on kuin katutappelija ja kokee, että aggressiivisempi pääsee aina niskan päälle.

Aaltola arvioi, että Blinken viittasi puheessaan Venäjän aselepoehdotuksiin sanoessaan, ettei sudenkuoppiin kannata mennä. Hänen mukaansa Yhdysvallat oppi historiassaan Neuvostoliiton kanssa diplomaattista dialogia, jota hän vertaa jälleen shakin pelaamiseen.

– Venäjällä ei ole dialogia, se on monologia. On Venäjän kanta, on muiden kanta, ja siitä voidaan joko neuvotella tai sotia, mutta loppujen lopuksi Venäjän kannan täytyy voittaa.

Ulkopoliittinen instituutti järjesti tilaisuuden kaupungintalolla yhdessä Suomen Yhdysvaltain suurlähetystön kanssa. Aaltola avasi tilaisuuden.

Puheen henki oli Aaltolan mukaan kokoava. Hänen mukaansa viittaukset talvisotaan olivat hyvin hallittuja.

– Vertaus Ukrainaan oli siltaa rakentava ja ymmärrettävä. Myös sisu tuli oikein tavoin esille, eli tällaisena kokoavana kansallistunteen sisuna, että emme periksi anna.

Puheen viesti Kremlille oli, että Putinin hallinnon on syytä miettiä, onko se saavuttanut mitään, Aaltola sanoo. Suomelle viesti hänen mukaansa oli, että Suomi on vahva Naton jäsen ja on hienoa, ettei Suomi ole antanut Venäjälle periksi.

Puheen symbolinen merkitys ottaa Aaltolan mukaan kantaa siihen, millaisena Suomi maailmalla tunnetaan.

– Emme ole olleet neutraaleja enää pitkään aikaan, mutta usein se tulee Suomesta mieleen. Se, että hän (Blinken) pitää täällä vahvan puheen, kertoo maailmalle myös sen, että Suomi on muuttunut, Suomi on valinnut puolensa. Eikä se tehnyt edes kipeää, vaan maailmanennätysvauhdissa liityimme Natoon.

Aaltola sanoo, että linjapuheen pitäminen juuri Nato-Suomessa on taitava valinta.

Ulkoministeri Antony Blinken piti vahvan puheen, Aaltola sanoo.

Ilta-Sanomien Helsingin kaupungintalolla tavoittama Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova toivoi, että historia toistaa itseään myös niin, että Ukraina on jonakin päivänä Suomen tapaan Euroopan unionin ja Naton jäsen.

– Se reitti pitää sallia, jokaisella Euroopan maalla on oikeus siihen reittiin, Aaltola sanoo ja muistuttaa, että myös Blinken painotti puheessaan, että ”ovi on auki”.

– Nyt pitää tarmokkaasti aloittaa jo sodan aikana Ukrainan jälleenrakentaminen, johon liittyy myös reformit, demokratian vahvistaminen. Se on vaikeaa, mutta se on mahdollista, Aaltola lisää.

Aaltola sanoo, että Blinkenin puhe oli myös muistutus siitä, mistä kaikki alkoi ja mitä Venäjä on tehnyt. Blinken puhui niin ikään Ukrainan jälleenrakentamisesta ja ammustuotannon aloittamisesta Ukrainassa, mitä Aaltola pitää hyvänä ideana.

Ulkopoliittinen instituutti järjesti tapahtuman Helsingin kaupungintalolla yhteistyössä Suomen Yhdysvaltain suurlähetystön kanssa. Aaltola tapasi Blinkenin lyhyesti.

He keskustelivat Aaltolan mukaan Blinkenin puheesta, mutta myös Ruotsin Nato-jäsenyydestä.

– Olimme kummatkin toiveikkaita sen suhteen, että asiat ratkeavat, mutta kiire tulee ennen Vilnaa, ihan teknisistäkin syistä.

Aaltola sanoo, että Turkin parlamentin kokoaminen ja uudelleen valitun presidentin Recep Tayyip Erdoganin virkaan astuminen voivat hidastaa prosessia.