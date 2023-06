HBO Maxin Viisi valittua -dokumenttisarjan toisessa jaksossa ministerit jakavat muistojaan Ukrainan sodasta.

Artikkeli sisältää juonipaljastuksia.

Ukrainan sota alkoi varhain aamulla 24. helmikuuta 2022. Sodan alkuhetkiä käsitellään HBO Maxin Viisi valittua -dokumenttisarjan toisessa jaksossa.

Toimitusministeristön pääministeri Sanna Marin (sd) vieraili Ukrainassa ensimmäisen kerran toukokuussa 2022. Tuolloin paikallisessa mediassa julkaistut kuvat Marinista levisivät maailmanlaajuisesti. Kuvissa Marin nähtiin luotiliivit päällä, järkyttynyt ilme kasvoillaan.

Esimerkiksi ukrainalaisessa ZN-lehdessä työskentelevä toimittaja Alexander Khrebet jakoi Twitter-tilillään kuvan saatesanoin ”Suomen pääministerin Sanna Marinin katse Irpinissä kertoo kaiken”. Kuvassa Marin vierailee irpiniläisellä leikkipaikalla. Irpin sijaitsee pääkaupungin Kiovan lähellä, ja kaupungin asukkaat joutuivat sodan alussa kokemaan ja todistamaan silmittömiä, siviileihin kohdistuneita julmuuksia.

Marin muistelee HBO:n dokumentissa valokuvaan ikuistettua hetkeä ääni väristen.

– Se oli järkyttävää, totta kai, nähdä fyysisesti joukkohaudat ja kaikki se… Marin aloittaa ja nieleskelee hetken.

– Ja myös se myötätunto presidentti Volodymyr Zelenskyiä ja pääministeriä kohtaan, hän jatkaa.

Marin nyökyttelee hetken, kunnes hänen äänensä särkyy.

– Koska he joutuvat tekemään näitä päätöksiä siellä koko ajan. Ihmishengistä.

Lopulta Marin murtuu kohtauksessa kyyneliin.

Myöhemmin Marin vieraili Ukrainassa myös toisen kerran, maaliskuussa 2023.

Sanna Marin tapasi presidentti Volodymyr Zelenskyin toistamiseen Kiovassa maaliskuussa 2023.

– Se, mitä kysyn paljon itseltäni ja myös muilta eurooppalaisilta päättäjiltä yhteisissä kokouksissa on, että tehdäänkö me tarpeeksi. Ja minusta tuntuu, että me ei tehdä, Marin jatkaa.

Hän kertoo jaksossa myös muistonsa Ukrainan sodan ensimmäisen päivän aamulta.

– Muistan kyllä hyvin sen yön ennen hyökkäystä. Ja sen illan, kun oli jo tiedustelutietoa ja tiedettiin, että mahdollisesti Venäjä hyökkää ja kuinka painostava ilma oli koko yön. Hyvin aikaisin sain tiedon siitä, että Venäjä on hyökännyt.

Pääministeri Marin kuvattuna junan kyydissä.

Myös muut viisikon ministerit muistelevat sodan alkuhetkiä dokumentissa.

Toimitusministeristön valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) jakaa koskettavan muiston lapsistaan. Saarikon mukaan kaikkein vaikeimmat keskustelut sodasta käytiin kotona.

Hänen Aarni-poikansa oli sodan alkaessa ensimmäisellä luokalla. Sodan puhjettua kotona käsiteltiin erityisen paljon erilaisia tunteita, kuten hyvyyttä, pahuutta, oikeaa ja väärää.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko Viisi valittua tv-sarjassa.

– Mielessäni on välähdyksiä viime keväältä. Lapsilla oli vaahtomuovimiekat. Aarni antoi 3-vuotiaalle Kaarlo-veljelleen toisen ja sanoi, että ota tämä. Minä olen Zelenskyi, ole sinä Putin. Mieheni kanssa päätimme ettemme estä sitä, koska se on hänen tapansa käsitellä sitä, Saarikko kertoo.

– Mutta teimme Aarnin kanssa sellaisen sopimuksen, että illalla, kun luettiin satuja ja mentiin nukkumaan, ei sängyssä enää saanut lukea sotajuttuja.

Saarikon mukaan hän nukkui sodan alkamisen vastaisena yönä levottomasti. Aamuyöllä puhelimeen tuli viestejä. Oli lähdettävä nopeasti töihin.

Myös toimitusministeristön ilmasto- ja ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr) pohti sotaa erityisestä pienen lapsensa näkökulmasta.

– Kun herää öisin lasta syöttämään, tulee välillä lueskeltua uutisia. Aika moni asia huolestuttaa. Tuoreena äitinä katsoo eri näkökulmasta, millaiseen maailmaan uusi ihminen on tullut ja millainen maailma jätetään hänelle, Ohisalo kertoo.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson HBO Maxin dokumenttisarjassa.

Toimitusministeristön oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) puolestaan kertoo, että sodan ensimmäisenä päivänä Marin kutsui viisikon koolle. Tunnelma kokouksessa oli Henrikssonin mukaan ”äärimmäisen vakava”.

– Muistaakseni myös alkuvaiheessa kerroin muille viisikon jäsenille minun kokemuksistani omien vanhempieni kautta. Isäni oli rintamalla jatkosodassa ja äiti oli silloin nuori sairaanhoitajaopiskelija. Kyllähän sekin on vaikuttanut minuun, Henriksson kertoo.

– Kun Ukrainan sota alkoi, me kaikki ajattelimme, että tämä nyt vielä. Ensin pandemia on kestetty ja sitten tulee uusi kriisi, joka on vielä pahempi, hän jatkaa.

Li Andersson Viisi valittua -sarjassa.

Myös toimitusministeristön opetusministerille Li Anderssonille (vas) sodan alku oli suuri järkytys.

– Minulla oli suuri huoli, mitä siitä epävarmuudesta seuraa. Oli julkisestikin ollut tietoja, että näin saattaa käydä. Varmasti kaikki toivoivat, että järki olisi voittanut, Andersson sanoo.

Viisi valittua -dokumentin ensi-ilta on HBO Maxilla 9. kesäkuuta. Sarja nähdään myös TV5-kanavalla 14.6. alkaen.