HBO Maxin Viisi valittua -dokumenttisarjan ensimmäisessä jaksossa ministerit avaavat muun muassa sitä, millaisia paineita he joutuvat poliitikkona kestämään.

Artikkeli sisältää juonipaljastuksia.

HBO Maxin uudessa Viisi valittua -dokumenttisarjan ensimmäisessä jaksossa Sanna Marin (sd), Annika Saarikko (kesk), Anna-Maja Henriksson (rkp), Li Andersson (vas) ja Maria Ohisalo (vihr) raottavat yksityiselämäänsä. Jaksossa he muun muassa kertovat paineista, joita he joutuvat poliitikkoina kestämään.

– Kun katsoo somekeskustelua, missä on kyllä kaikki negatiivisten tunteiden kirjo, kyllähän siellä tiedetään kertoa, että kaikki mitä teen on väärin, sanoo sarjassa Sanna Marin.

Pääministeri Sanna Marin kuvattuna lenkkeilemässä.

– Jos käyn juoksemassa se on väärin, koska pitäisi olla töissä. Jos olen töissä, minun pitäisi olla perheen kanssa. Ja jos siivoan, se on väärin, koska pitäisi palkata siivooja. Jos en käy ruokakaupassa, niin sekin on väärin. Kyllä siellä tiedetään kertoa, että jokainen elämänvalinta ja valinta minkä nainen tekee, on väärin, hän jatkaa.

Jaksossa näytetään, kuinka joitakin viisikon jäseniä meikataan, tai he meikkaavat itse.

Kohtauksissa esimerkiksi Marin ja Saarikko pyytävät, ettei kuvausta aloiteta meikkauksen aikana.

– Mä laitan nyt vähän puuteria, niin älä ota nyt vielä (videokuvaa), jooko, Saarikko pyytää. Hän istuu kohtauksessa ministeriautossaan.

– En käyttänyt nuorena huulipunaa. Vanhempana huomaa, että sitä tarvii... älkää nyt vielä äänittäkö mun meikkausta ja huulipunajuttuja, Marin sanoo. Hän istuu kohtauksessa eduskunnan kuppilassa ja lisää huulipunaa.

Pääministeri Marin eduskunnan kahvilassa.

Dokumenttisarjan ohjaaja Mia Halme sanoi IS:lle aiemmin pitäneensä tärkeänä kohtausten julkaisua sarjassa, jotta ihmiset näkevät, että jokaisella ihmisellä on omat suojamuurinsa ja epävarmuutensa.

Marin kertoo jaksossa myös pitävänsä epämiellyttävänä sitä, että poliitikkoja kuvataan jatkuvasti.

– Minua rasittaa, koska tuntuu, että joka päivä otetaan sata ja yksi kuvaa. Siitä en pidä, Marin sanoo.

Hän nostaa myös esiin kritiikin poliitikkojen ulkonäköä, käyttäytymistä tai äänensävyä kohtaan.

– Ei se kritiikki valitettavasti kohdistu edes poliitikkoihin, vaan se on kritiikkiä, jonka jokainen nainen kohtaa päivittäin. Ylipäätänsä niin pitkään on ajateltu, että naisten elämä, olemus, valinnat ja toiminta, sitä voivat kaikki muut arvioida.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko tv-sarjan kuvauksissa.

Saarikko puolestaan kertoo jaksossa avoimesti kohtaamistaan ulkonäköpaineista.

– Rutiinit auttavat pitämään hallinnan tunteesta kiinni. Eduskunnan kyselytunnilla lisäsin pääsääntöisesti aina huulipunaa, koska siitä tuli jotenkin itsevarmempi olo, Saarikko paljastaa.

Hän kertoo kärsineensä ulkonäköönsä liittyvästä huonosta itsetunnosta jo lapsesta asti.

– Kai ne on jotain mieleen syöpyneitä huutoja ala-asteen välitunnilta. Paras tapa on olla vain oma itsensä, silloin myös huonon itsetunnon voi laittaa sivuun. Minä olen se, mikä olen, ja toimin oman persoonani ja toimintatapani kautta. Se on vahvin tapa, jolla tätä voi jaksaa, Saarikko sanoo.

– Joku panssari ihmisessä pitää olla, että tämä laji ei haavoita pysyvästi. Olen nähnyt ihmisiä, joihin tämä on jättänyt pysyvän lommon ja en halua tulla sellaiseksi, hän kiteyttää toisessa kohtauksessa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo Viisi valittua -dokumenttisarjassa.

Ohisalo muistuttaa, että politiikassa on oltava jatkuvasti valmis kritiikkiin. Hänen mukaansa on kuitenkin myös kritiikkiä, jota ei tarvitse sietää.

– Kun ei enää puhuta asioista, vaan etsitään virheitä ihmisistä: esimerkiksi nuorehko, nainen tai kaupunkilainen ei voi ymmärtää joitain asioita. Pahimmillaan pidän demokratian uhkana sitä, että tiettyjä ihmisiä yritetään hiljentää. Olen itse joutunut käräjille siksi, että on tullut uhkaus henkeäni kohtaan, Ohisalo avautuu.

Andersson puolestaan kertoo kameroille, että hän kokee onnistuneensa raivaamaan itselleen tilaa julkisuudessa ja politiikassa.

– Tunnen voivani olla rennosti sellainen kuin olen. Aika vähän kukaan kiinnittää huomiota, että onpa Anderssonilla ryppyinen paita tai homssuinen olemus. Kun taas esimerkiksi Sannaan kohdistuu ihan eri tavalla tämäntyyppinen kritiikki ja kontrolli koko ajan, Andersson pohtii.

Dokumenttisarja julkaistaan HBO Maxilla 9. kesäkuuta. Sarja nähdään myös TV5-kanavalla 14.6. alkaen.