Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Maarit Vierunen sai tietää Matias Pajulan syytteestä jo viime viikolla.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko kertoo saaneensa tiedon kokoomusvaikuttaja Matias Pajulaan kohdistuvasta raiskaussyytteestä päivää ennen kuin asiasta uutisoitiin.

– Itse sain tietää tästä epäilystä eilen, Kokko sanoo.

Pajulaa vastaan on nostettu raiskaussyyte Helsingin käräjäoikeudessa viime viikolla. Epäilty raiskaus on tapahtunut keväällä 2020, jolloin Pajula oli kokoomusnuorten puheenjohtaja. Pajula kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat.

Pajula ilmoitti perjantaina blogitekstissään jättäytyvänsä sivuun kunnallisista luottamustoimista. Hän on Helsingin kaupunginvaltuutettu ja HSL:n hallituksen puheenjohtaja.

– Huolimatta siitä, että syytös ei pidä paikkaansa, koen, että sen luonteesta johtuen minun on syytä jättäytyä kunnallisten luottamustehtävien hoitamisesta asian käsittelyn ajaksi, Pajula kirjoittaa.

Pajula on toiminut myös hallitusneuvotteluissa kokoomuksen neuvottelijana hybridiuhkia ja kyberturvallisuutta käsittelevässä pöydässä.

Voiko Pajula jatkaa kokoomuksen edustajana hallitusneuvotteluissa?

– Pajula on ollut yhdessä jaostossa sihteerinä, mutta tämä jaosto on lopettanut jo työskentelynsä, puoluesihteeri Kokko sanoo.

Ette siis tienneet asiasta ennen hallitusneuvotteluiden alkamista?

– Ei. En ole tiennyt asiasta, Kokko sanoo.

Olisiko Pajulan mielestäsi pitänyt kertoa tästä asiasta aiemmin puoluesihteerille tai muulle puoluejohdolle?

– Jätän tähän kysymykseen tässä vaiheessa kommentoimatta.

Kokko kuvailee syytöstä vakavaksi.

– Totta kai uutinen on ikävä, ja syytös on vakava. Hyvä asia on nyt se, että koko asia on viranomaisten käsissä.

Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Maarit Vierunen sanoo saaneensa tiedon syytteestä Pajulalta itseltään viime viikolla, kun päätös syyttämisestä oli tehty.

Olisiko Pajulan pitänyt kertoa vireillä olevasta asiasta jo aiemmin?

– Se oli nyt hänen henkilökohtainen päätöksensä. Hyvä kuitenkin, että saimme tiedon etukäteen (ennen asian nousemista julkisuuteen).

Vierusen mukaan asia on erittäin vakava. Sen suuremmin hän ei syytettä halua kommentoida.

Vierusen mukaan Pajulaa ei tarvinnut kehottaa jättäytymään sivuun luottamustehtävistään.

– Kyllä hän veti tämän johtopäätöksen ihan itse.

Vierusen mukaan Pajulalle kuuluvia kunnallisia luottamustoimia hoidetaan toistaiseksi varajäsenten voimin.