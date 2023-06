Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken vierailee tänään perjantaina Suomessa. Pekka Haavisto sanoo IS:lle, että tänä aamuna käydyissä kahdenvälisissä keskusteluissa olivat ”kaikki teemat esillä”.

Toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken allekirjoittivat perjantaina aamupäivällä julkilausuman Suomen ja Yhdysvaltojen välisestä 6G-yhteistyöstä.

Tilaisuuden jälkeen Haavisto kommentoi lyhyesti ulkoministeriössä IS:lle, että hän ja Blinken kävivät aamulla ”erittäin hyvän kahdenvälisen keskustelun”.

Blinken ei antanut vierailunsa aikana kommentteja.

– Kävimme kaikki teemat läpi, jotka Suomea ja Yhdysvaltoja kiinnostavat. Ukrainan sota oli päällimmäisenä esillä. Vähän tuon Oslon Naton ulkoministeri­kokouksen reflektiota oli myös keskustelussa ja tietysti heitä kiinnosti Suomen analyysi tilanteesta Venäjän naapurina. Suomen Nato-jäsenyys ja sen perspektiivit olivat tietysti keskustelussa esillä. Hyvin monipuolinen aamun keskustelu, Haavisto sanoo.

Haavisto kommentoi medialle eilen torstaina, että Ruotsin Nato-jäsenyys voi toteutua lähiaikoina.

Kommentoiko Blinken kahdenvälisissä keskusteluissa jotenkin Suomen ja Venäjän suhteiden tämänhetkistä tilannetta?

– Ei hän ole erikseen näitä bilateraalisuhteita kommentoinut, Haavisto totesi.

– Kaikilla mailla on samantyyppisiä huolia edustustojen resursseista, henkilöistä, taloudesta ja näin pois päin. Se on yleistä eurooppalaisilla mailla ja ilmeisesti Yhdysvalloilla on omia tämän tyyppisiä huolia, Haavisto täsmensi.

Onko Suomen Venäjän suhteissa vielä nähty aallonpohjaa?

– Riippuu paljon Venäjän hyökkäystoiminnan kehityksestä. Me olemme olleet hyvin systemaattisesti Ukrainan puolella ja Ukrainan tukena. Totta kai siitä on sitten seurannut erilaisia toimenpiteitä Suomea kohtaan. Mutta kuten olen sanonut, pitää vähän kestää merivettä tällaisessa tilanteessa, Haavisto kommentoi.

Työllistetäänkö Suomesta Venäjälle edelleen suomalaisia diplomaatteja?

– Meillä on diplomaattikuntaa Venäjällä. Näitä henkilöitä on siellä normaalisti näissä puitteissa, missä meidän edustustojen vahvuus on. Sieltä poistuvia diplomaatteja korvataan toisilla henkilöillä.