Kokoomuslaisia huolettaa, että presidenttikisa on valumassa puolueen käsistä, koska keskustelua ehdokkaasta on lykätty hallitus­neuvottelujen yli.

Kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi on väläytelty Antti Häkkästä, Alexander Stubbia, Elina Valtosta, Mikko Hautalaa, Risto E.J. Penttilää ja Mika Aaltolaa.

Kokoomuksella ei ole presidenttiehdokasta, vaikka seuraavat presidentinvaalit käydään jo ensi vuoden tammi–helmikuussa.

Ehdokas on tarkoitus nimetä ylimääräisessä puolue­kokouksessa syksyllä, mutta puoluesihteeri Kristiina Kokon mukaan tarkempaa aikataulua ei vielä ole. Alun perin kokousta oli kaavailtu syyskuulle, mutta IS:n lähteet arvioivat kokouksen ajoittuvan lokakuulle tai jopa myöhäisemmäksi.

Pirkanmaan piirin puheenjohtajan, kansanedustaja Aleksi Jäntin mielestä presidenttiehdokkaasta voitaisiin äänestää puoluekokouksessa.

– En pitäisi huonona, vaikka ehdokkaista äänestettäisiin puolue­kokouksessa, kansanedustaja ja Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Aleksi Jäntti sanoo.

Syynä aikataulun venymiselle on se, että kokoomuksella ei ole presidentti­ehdokasta eikä edes ennakko­suosikkia presidentti­ehdokkaaksi.

– Tämä menee pahimmilla raiteilla. Minkäänlaista keskustelua ei edelleenkään käydä. Se on muodostunut tabuksi, eräs nimettömänä pysyttelevä kansanedustaja sanoo.

Kovin korkeita tyylipisteitä hän ei anna kokoomuksen tavalle hoitaa asiaa.

– Presidenttikisa on valumassa käsistä. Tai sitten asiaa valmistellaan niin, että se ei näy kenttäväelle, piiritasolle eikä eduskuntaryhmälle, hän jatkaa.

Keskustelua kokoomuksen presidenttiehdokkaasta on lykätty eteenpäin, kunnes puheenjohtaja Petteri Orpo saa muodostettua hallituksen.

Presidenttiehdokkaan valintaa on lykätty hallitus­neuvotteluiden jälkeiseen aikaan. Kokoomuslaiset jännittävät, saako puheenjohtaja Petteri Orpo muodostettua hallituksen Säätytalolla. Hallitus­neuvotteluiden arvioidaan tällä hetkellä venyvän juhannusviikolle asti.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz on ehdottanut, että kokoomus järjestäisi neuvoa-antavan jäsen­äänestyksen presidentti­ehdokkaasta. Zyskowicz kertoo IS:lle, ettei hän ole saanut ehdotuksestaan kovinkaan paljon palautetta.

– En voi sanoa, että sille olisi lämmetty enkä toisaalta voi sanoa, että siitä ei olisi innostuttu. Käsitykseni on, että presidentti­kysymykseen on tarkoitus käydä käsiksi vasta, kun hallitusneuvottelut on saatu vietyä maaliin, Zyskowicz sanoo.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz on yrittänyt virittää keskustelua kokoomuksen presidenttiehdokkaasta ehdottamalla neuvoa-antavaa jäsenäänestystä.

Zyskowiczin mielestä keskustelu presidentti­ehdokkaasta on kokoomuksen piirissä vähäistä ottaen huomioon, kuinka lähellä vaalit ovat.

Kokoomuslaisten keskusteluissa pyörii ”kaikenlaisia nimiä” presidentti­ehdokkaaksi, mutta kaksi nimeä on ylitse muiden. He ovat entinen pääministeri, EU-yliopiston professori Alexander Stubb ja kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen.

– Tehdyissä presidenttigallupeissa kokoomusnimistä Alexander Stubb näyttää olevan vahvimmilla, ja hänhän olisi aivan erinomainen henkilö kokoomuksen ehdokkaaksi ja tasavallan presidentiksi, Zyskowicz sanoo.

Eri tiedotusvälineiden tilaamissa gallupeissa kärkisijaa pitää ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja toisena on Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk). Kolmantena on Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Stubb ja muut kokoomuksen mahdolliset ehdokkaat jäävät kauas heistä.

Kokoomuslaiset eivät tiedä, onko entinen pääministeri Alexander Stubb kiinnostunut presidenttiehdokkuudesta.

Zyskowicz ei tiedä, miten Stubb ehdokkuuteen suhtautuu tai onko Stubbia edes kysytty ehdokkaaksi. IS:n haastattelemista kokoomusvaikuttajista kukaan muukaan ei tiedä, onko Stubb kiinnostunut ehdokkuudesta.

Stubb itse viestittää IS:lle, että tällä rintamalla ei ole mitään uutta eikä asia ole nyt ajankohtainen.

Stubbin heikkoutena pidetään sitä, että hän jakaa mielipiteitä. Häntä fanitetaan, mutta myös vastustetaan voimakkaasti aivan kuten silloin, kun hän toimi kokoomuksen puheenjohtajana ennen Orpoa.

– Tilanne on ajautumassa siihen, että Alexista tulee ehdokas. Kenestä muusta muka? Vaihtoehtoja ei paljon ole, eräs piirijohtaja sanoo.

Kansanedustaja Janne Heikkinen toivoo Antti Häkkäsestä kokoomuksen presidenttiehdokasta.

Häkkäsen etuna suhteessa Stubbiin pidetään sitä, että hän ei jaa kokoomuksen kenttää. Häkkäsen kannatuksensa arvioidaan olevan laajempaa ja yhtenäisempää. Useat sanovatkin, että "Mäntyharjun Kennedyn” nimi pyörii presidentti­keskusteluissa vahvimmin.

– Häkkästä lähes kaikki kokoomuslaiset arvostavat ja pitävät hänestä.

Häkkästä verrataan myös Niinistöön. Kummatkin ovat koulutukseltaan juristeja. Ainoana miinuksena Häkkäsen kohdalla pidetään hänen nuorta ikäänsä. Hän on 38-vuotias. Häkkäsestä povataan seuraavaa puolustusministeriä.

– Toivon, että Antti Häkkänen harkitsisi ehdokkuutta, kansanedustaja Janne Heikkinen vetoaa.

”Mäntyharjun Kennedy” Antti Häkkänen nauttii laajaa suosiota kokoomusväen keskuudessa.

Häkkänen sanoi IS:lle valtiopäivien avajaisissa huhtikuussa, ettei presidentti­ehdokkuus ollut sillä hetkellä ”mitenkään ajankohtainen” eikä hän ollut pohtinut asiaa sen enempää.

– Kokoomuksen puoluejohdossa on käyty keskustelua, että vasta loppukesästä, hallitus­ratkaisun jälkeen, käydään keskustelua, kuka on kokoomuksen ehdokas, Häkkänen kertoi huhtikuussa.

Kokoomuksen toisen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Elina Valtosen nimi nousee myös keskusteluissa esille, mutta ei yhtä paljon kuin Häkkäsen ja Stubbin. Valtonen on noussut ulko- ja turvallisuus­poliittisissa kysymyksissä kokoomuksen ykkösnimeksi edesmenneen Ilkka Kanervan jälkeen.

Kansanedustaja Elina Valtosen odotetaan nousevan ulkoministeriksi.

Valtosen uskotaan nousevan ulkoministeriksi, vaikka kokoomuksen liepeillä puhutaan myös siitä, että ulkoministerin tehtävä olisi Stubbille sopiva paikka kasvaa presidentin mittoihin. IS:lle arvioidaan, että mikäli Orpo päättäisi nostaa Stubbin ulkoministeriksi, se aiheuttaisi jonkin verran nurinaa, koska Stubb ei ollut edes vaaleissa ehdolla, mutta julkisesti päätöstä ei kyseenalaistettaisi.

Erityisesti viime päivinä myönteistä kannustusta äänestäjiltä on tullut myös valtiotieteiden tohtori Jenni Haukion ehdokkuuden puolesta.

– Olisihan hänellä ainakin tuoretta kokemusta Mäntyniemestä, Zyskowicz lohkaisee.

Haukio julkaisi tällä viikolla kirjan vuosistaan presidentin puolisona ja sanoi IS:n haastattelussa pitävänsä mahdollisena paluutaan politiikkaan, kun Niinistön presidenttikausi päättyy. Haukio on työskennellyt kokoomuksen viestintä­päällikkönä ja Satakunnan piirin toiminnanjohtajana.

– Jenni Haukio olisi todellinen jokeri. Hänellä olisi aika hyvä ulkopolitiikan asiantuntija kotona, eräs piirijohtaja pohtii.

Hänen mukaansa ”jotkut heittelevät” Haukion nimeä presidenttipeliin.

Kokoomuksen viestintäpäällikkönä työskennellyt Jenni Haukio pitää mahdollisena paluutaan politiikkaan.

Nordic West Officen toimitusjohtaja, kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä sanoi IS:lle pari viikkoa sitten olevansa kiinnostunut kokoomuksen presidentti­ehdokkuudesta ja valmis harkitsemaan sitä.

Penttilää pidetään ulko- ja turvallisuus­politiikan huippuosaajana, mutta IS:lle arvioidaan, ettei hänen ehdokkuudelle löydy puolueesta laajaa tukea. Penttilän nimi ”ei trendaa” kokoomuslaisten keskusteluissa.

– Ei puolikastakaan mainintaa yhdelläkään kahvi­hetkellä. Jos et pääse edes Helsingin vaali­piiristä eduskuntaan läpi, ei sellainen nimi kuiskuttelua herätä.

Kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E.J. Penttilän nimi ei herätä innostusta kokoomuslaisten keskuudessa.

Penttilä keräsi eduskuntavaaleissa vuonna 2019 vajaat 3 500 ääntä Helsingissä.

Julkisuudessa kiinnostustaan presidentin­vaaliehdokkuutta kohtaan on väläytellyt myös Mika Aaltola. Kokoomuslaiset käyttävät hänestä taustakeskusteluissa nimitystä ”sitoutumaton”, eivätkä lämpene ajatukselle, että Aaltolasta tulisi kokoomuksen ehdokas.

Vaikka Aaltola on ulko- ja turvallisuus­politiikan asiantuntija, hänen poliittinen kokemuksensa on ohutta. Aaltolan tapaa tuoda itseään esille mediassa oudoksutaan kokoomusvaikuttajien keskuudessa.

Kokoomuslaiset päättäjät eivät lämpene Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan presidenttiehdokkuudelle.

Aaltola kertoi huhtikuussa IS:lle "harkitsevansa vakavasti” presidentti­ehdokkuutta. Eräs kokoomuksen kansanedustaja kertoo, että Aaltola puhututtaa ihmisiä paljon toreilla ja hänelle on vahvaa kannatusta kokoomuksen äänestäjien keskuudessa. Hänen käsityksensä mukaan Aaltola haluaisi kuitenkin mieluummin kansanliikkeen kuin kokoomuksen ehdokkaaksi.

Suomen Washingtonin-suurlähettilään Mikko Hautalan presidentti­ehdokkuudesta on puhuttu aiemmin enemmän kuin viime aikoina. IS:lle kerrotaan, että Hautalan nimi nousee yhä esille keskusteluissa ulko- ja turvallisuus­poliittisissa piireissä, mutta IS:n soittokierroksella hänet mainitsee vain yksi lähde.

Hautalaa on pidetty tasavallan presidentti Sauli Niinistön mielimänä ehdokkaana, mutta hän ei ole kerännyt mainittavaa kannatusta presidentti­gallupeissa.

Suurlähettiläs Mikko Hautala ei ole kerännyt mainittavaa suosiota presidenttigallupeissa.

Kansanedustaja Paula Risikon nostaa esille kaksi lähdettä, mutta muutoin Risikko ei kerää mainintoja.

