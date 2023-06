Main ContentPlaceholder

Politiikka

Kommentti: Vihervasemmisto iskee Petteri Orpon hallitus­neuvotteluihin Rkp:n kautta kuin susilauma – ja ensi viikon­loppuna odottaa jo uusi haaste

Tuleva vihervasemmistolainen oppositio on haistanut neuvotteluiden ja hallituksen heikoimman lenkin. Se on Rkp, jolla on vielä puoluekokous viikon kuluttua, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala arvioi.

Anna-Maja Henrikssonin johtaman Rkp:n kimppuun käydään hallitusneuvotteluiden ulkopuolelta susilauman ottein.

Hallitusneuvotteluissa päättyy jo viides viikko. Päättyy taatusti kuudeskin, ennen kuin Petteri Orpo (kok) pääsee ilmoittamaan itsensä pääministerinimenä presidentti Sauli Niinistölle, joka lähettää Orpon pääministeriehdokkuuden kirjelmänä eduskunnan hyväksyttäväksi. Orpon hallitusneuvottelut näyttävät venyvän ennätyksellisen pitkiksi. Voi olla, että eduskunta pääsee käymään Orpon hallituksen tiedonantokeskustelun vasta juhannuksen jälkeen. Kun aikataulua aamulla kysyttiin perussuomalaisten Riikka Purralta, vastaus oli kuvaava: – En todellakaan tiedä. ” Kuten oikeassakin maailmassa, susilauma löytää nopeasti saaliseläinlaumasta sen heikoimman lenkin ja yksilön, jonka kimppuun se käy. Tuleva vihervasemmistolainen oppositio seuraa hallituksen muodostamista kuin susilauma, kieltään lipoen. Kuten oikeassakin maailmassa, susilauma löytää nopeasti saaliseläinlaumasta sen heikoimman lenkin ja yksilön, jonka kimppuun se käy. Orpon hallitusneuvotteluissa se on ollut koko ajan Rkp, kielipuolue, joka on nyt myös hallitusneuvotteluiden vaa’ankielipuolue. Ja Rkp:n sisällä vielä erityisesti kansanedustaja Eva Biaudet, jonka Rkp jostakin käsittämättömästä syystä pani hallitusneuvotteluryhmistä hankalimpaan eli maahanmuuton vaikutuksia pohtivaan kahdeksanteen ryhmään. Tätä on ihmetelty muissa puolueissa, sillä Rkp työnsi Biaudet´n paikkaan, jossa hän on kaikkien ristitulessa koko ajan, sekä omien että ulkopuolisten. Ei ihme, että Biaudet’lla on vaikeaa. Rkp:n sisällä Biaudet on ollut kuitenkin sivuraiteella. Niinköhän Rkp asettaisi entisen yhdenvertaisuusvaltuutetun nyt presidenttiehdokkaaseen kuten 2012? Tuskinpa vain. Paine ei helpota, vaan kovenee. Viikon kuluttua nimittäin koolla on Rkp:n puoluekokous Tampereella. Voi vain odottaa, millaisia puheenvuoroja kuullaan ennen puoluekokousta. Rkp:ta yritetään ahdistaa nurkkaan. Painetta hallitusneuvottelujen keskeyttämiseen nostatetaan ulkopuolelta. Tällä viikolla eräänlaisen ennätyksen teki Sdp:n puheenjohtajaehdokas, toimitusministeristön perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, joka houkutteli Rkp:tä jättämään neuvottelut sikseen ja hyppäämään Sdp:n lämpimään syliin. Lue lisää: Krista Kiuru houkuttelee Rkp:tä jättämään hallitus­neuvottelut Rkp:ssa tosin ainakin jotkut tietävät, mitä se tarkoittaisi. Kokoomukselle Rkp:n hyppääminen pois hallitusneuvotteluista olisi sellainen isku, että kosto seuraisi. Ei ole sanottua, että Orpo saisi vielä taivuteltua Annika Saarikon keskustan Rkp:n tilalle, jos riittävästi vetoaa ”isänmaan etuun”. Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa vetoapua saattaisi tulla myös Mäntyniemen suunnasta. Sen jälkeen Rkp:llä olisi todella orpo olo – oppositiossa. Moni Rkp:n sydäntä lähellä oleva asia jäisi hoitamatta ja kieliasiat valvomatta. Tuleva oppositio seuraa neuvotteluita herkeämättä ja tarttuu propagandisesti kaikkiin tiedonmurusiin jota se voisi käyttää hyväkseen. Torstaina levisi ”tieto”, että hallitusneuvotteluissa puututtaisiin aborttioikeuteen. Myrsky oli valmis, vaikka varmaan kaikki tiesivät, ettei hallitusneuvotteluissa asiaan puututa mitenkään. Kristilliset toivovat aborttiin osallistuvilla hoitohenkilökunnalle asiassa omantunnon vapautta, mutta asia ei edes ollut nousemassa hallitusneuvottelupöydälle. Orpo sanoi lopulta, ettei asiasta neuvotella. Kehitysyhteistyön taso on vielä päättämättä. Leikkauksia tulee, mutta kuinka paljon? Siinä on seuraavan myrskyn paikka. Sinänsä mielenkiintoista, että verrattain pienet asiat saavat veret liikkeelle, kun hallitusneuvotteluissa kuitenkin pöydällä on yhä tähtitieteellisesti suurempia asioita kuten talouden useiden miljardien sopeutukset ja soten rahoitusvajeen täyttäminen. Ay-liikkeen huuto työelämäkysymyksissä on tosin ollut tiedossa. Ay-jäsenmaksujen vähennysoikeuden poistoesityksestä noussut meteli on vasta maistiainen siihen, mitä tulossa on. Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on viime viikonlopun jälkeen parannellut flunssaansa, eikä ole Säätytalolle ilmaantunut ennen perjantaita. Henriksson saa viikon kuluttua vielä jatkaa Rkp:n puheenjohtajana, sillä Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreuz aikoo ryhtyä puolueensa puheenjohtajaksi vasta vuoden kuluttua, Rkp:sta on kuiskittu. Jos tai kun hallitus syntyy, Rkp:n paine ei helpota. Rkp on myös tulevan hallituksen heikoin lenkki – ainakin tulevan opposition silmissä. Sitä se vaa’ankieliasema teettää. Tulevilla eduskunnan kyselytunneilla Rkp:n osa ei ole kadehdittava.