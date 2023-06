Essayah abortti­kohusta: ”Yleensä ihmisillä on oman­tunnon vapaus”

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja iloitsi siitä, ettei hallitusneuvotteluissa edistetä eutanasian laillistamista.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ei myöntänyt olevansa pettynyt siihen, että hallitusneuvotteluissa ei keskustella aborttilainsäädännön tiukentamisesta.

Essayah kommentoi torstain aborttikeskustelua tiedotustilaisuudessa torstaina alkuillasta.

Kristillisdemokraatit on ottanut hallitusneuvotteluissa esiin ajatuksen siitä, että terveydenhuollon henkilökunnalle tulisi antaa mahdollisuus kieltäytyä aborttien tekemisestä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Hufvudstadsbladet.

Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) tyrmäsi torstaina ajatuksen siitä, että aborttilainsäädäntöä tiukennettaisiin tai hoitoalalla työskenteleville annettaisiin mahdollisuus kieltäytyä abortin tekemisestä.

– Abortin osalta emme käy neuvotteluja, Orpo tyytyi sanomaan.

Kristillisdemokraattien nykylainsäädäntöä tiukempi aborttikanta on yleisesti tiedossa. Puolue kirjoittaa abortista verkkosivuillaan muun muassa seuraavaa:

– Raskaudenkeskeytysten määrää on vähennettävä. Myös lainsäädäntöä on uudistettava huomioimaan elämän arvokkuus nykyistä paremmin. Terveydenhuollon henkilöstöllä on oltava oikeus kieltäytyä eettisin perustein raskauden keskeytyksestä.

Essayahin mukaan on ongelmallista, että hoitohenkilökuntaan kuuluvat eivät voi kieltäytyä abortin tekemisestä eettisistä syistä.

– Yleensä ihmisillä on omantunnon vapaus tällaisissa eettisissä kysymyksissä.

Essayahin mukaan nyt julkisuuteen vuotanut asia nousi esiin sote-asioita käsittelevässä reformipöydässä osana keskustelua hoitohenkilökunnan työssä jaksamista.

– Tämä keskustelu oli noussut esiin, kun oli puhuttu hoitohenkilökunnan kokemista eettisistä ristiriidoista omassa työssään.

Essayhin mukaan kyseessä on täysin eri asia kuin keskustelu aborttioikeudesta ylipäätään.

Essayahin arvion mukaan omantunnon vapauden puuttuminen vaikuttaa siihen, etteivät kaikki hoitotyöstä kiinnostuneet hakeudu esimerkiksi gynekologeiksi tai kätilöiksi.

Essayah sanoi olevansa tyytyväinen siihen, ettei hallitusneuvotteluissa edistetä eutanasian laillistamista.

– Olen ilokseni havainnut, että tämä hallitus ei ole edistämässä eutanasiaa. Sen sijaan tämä hallitus haluaa edistää hyvää saattohoitoa.