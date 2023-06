Hallitusneuvotteluihin osallistuva kristillisdemokraatit on esittänyt, että terveydenhuollon henkilöstön tulisi saada kieltäytyä aborttien tekemisestä.

Sari Essayahin johtama Kd on nostanut aborttikysymyksen esiin hallitusneuvotteluissa, kertoo HBL.

Kristillisdemokraatit on esittänyt hallitusneuvotteluissa, että terveydenhuollon henkilökunnalle annettaisiin mahdollisuus kieltäytyä aborttien tekemisestä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Hufvudstadsbladet.

Kristillisdemokraattien nykylainsäädäntöä tiukempi aborttikanta on yleisesti tiedossa. Puolue kirjoittaa abortista verkkosivuillaan muun muassa seuraavaa:

– Raskaudenkeskeytysten määrää on vähennettävä. Myös lainsäädäntöä on uudistettava huomioimaan elämän arvokkuus nykyistä paremmin. Terveydenhuollon henkilöstöllä on oltava oikeus kieltäytyä eettisin perustein raskauden keskeytyksestä.

Kd:n halu tiukentaa aborttilainsäädäntöä on saanut rajua kritiikkiä. Erityisesti vihreiden edustajat ovat suhtautuneet Kd:n avaukseen hyvin kriittisesti.

– Näpit irti naisten oikeuksista omaan kehoonsa, twiittasi kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr).

Tiedotteessaan Hyrkkö sanoo, että abortin saatavuuden rajoittaminen ei vähentäisi abortteja.

– Se vain tekee niistä vaarallisempia.

Hyrkön mukaan terveydenhuollon henkilökunnalle ei tule antaa oikeutta kieltäytyä hoitamasta raskaudenkeskeytykseen hakeutuvia henkilöitä.

– Tällainen muutos asettaisi ihmiset eriarvoiseen asemaan keskenään asuinpaikasta riippuen. Tietyllä alueella asuvat, raskaudenkeskeytystä tarvitsevat eivät saisi hoitoa. Vaikka nyt ei puhuta suorista rajoituksista aborttioikeuteen, näen tämän ensiaskeleena sitäkin keskustelua kohti.

Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra tyrmää kristillisdemokraattien vaatimuksen täysin.

– Kaikenlainen aborttioikeuden heikentäminen on ihmisvihamielistä politiikkaa ja luotamme siihen, että muissa hallitusneuvotteluja käyvissä puolueissa löytyy järkeä jättää tällaiset ideat omaan arvoonsa. Aborttipäätös kuuluu raskaana olevalle itselleen, ei kenellekään muulle, Diarra kirjoittaa Twitterissä.

Vihreiden ex-kansanedustaja ja lääkäri Mirka Soinikoski sanoo, ettei abortti ole hoitohenkilökunnan omantunnon kysymys.

– Hoidon tulee perustua tutkittuun tietoon ja lainsäädäntöön, ei uskontoon eikä henkilökunnan tunteisiin.

Sdp:n kansanedustaja Ilmari Nurminen otti niin ikään kantaa aborttikeskusteluun.

– Muistin virkistykseksi: hyväksyessämme #omatahto2020-aloitteen tavoitteen, niin samalla eduskunta edellytti lausumalla hallitusta valmistelemaan lain kokonaisuudistuksen, jonka lähtökohtana on naisten itsemääräämisoikeus. Tämä velvoittaa, Nurminen sanoo viitaten edellisen eduskunnan hyväksymiin aborttilain muutoksiin.

Kokoomuksen vaikuttaja Janne Vikman sanoo, että kristillisdemokraatit tulee heittää ulos hallitusneuvotteluista, mikäli aborttilain tiukentaminen on puolueelle kynnyskysymys.

– Meillä löytyy ihan varmasti aborttia vastustaville hoitajille työtehtäviä, joissa ei asiaan tarvitse ottaa kantaa. Sen sijaan aborttiin liittyviin työtehtäviin hakeutuville tällaista ei tarvitse salli, Vikman kirjoittaa Twitterissä.

Sanna Marinin (sd) hallituskaudella Suomen aborttilainsäädäntöä uudistettiin. Uudistuksen myötä ennen 12. raskausviikon loppua tehtävissä aborteissa ei jatkossa enää tarvita lääkärin lupaa raskaudenkeskeytykselle eikä sille tarvitse esittää perusteita.

Esitys hyväksyttiin eduskunnassa viime syksynä äänin 125–41. Hallitusneuvotteluissa mukana olevista puolueista kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä ja valtaosa perussuomalaisten edustajista äänesti esitystä vastaan. Hallitusneuvotteluissa mukana olevista puoleista kokoomuksen ja Rkp:n edustajat äänestivät uudistuksen puolesta. Laki tulee voimaan 1. syyskuuta.