Asiantuntija näkee Blinkenin vierailussa paljon symboliikkaa – yksi Venäjään liittyvä seikka tullaan toteamaan

IS:n tietojen mukaan Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin vierailua Suomeen valmistellaan heinäkuulle, mutta vierailua ei ole vielä vahvistettu.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony J. Blinken saapuu vierailulle Suomeen tänään torstaina. Blinken tapaa perjantaina toimitusministeristön pääministerin Sanna Marinin (sd) ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr). Blinken saapuu Suomeen Haaviston kutsusta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on samaan aikaan virallisella vierailulla Brasiliassa, joten hänellä ei ole tapaamista Blinkenin kanssa.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedotteen mukaan Blinken korostaa vierailullaan Yhdysvaltojen vahvaa kahdenvälistä suhdetta maan uusimman Nato-liittolaisen kanssa.

Haavisto kertoo IS:lle, että Blinkenin vierailun ohjelmassa ovat Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenväliset kysymykset, mukaan lukien teknologiayhteistyö, sekä toimet Ruotsin Nato-jäsenyyden edistämiseksi.

IS:n ulko- ja turvallisuuspoliittiset lähteet arvioivat Blinkenin vierailun kertovat maiden hyvistä suhteista ja että Yhdysvallat haluaa näyttää maan olevan sitoutunut Suomen turvallisuuteen.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen pitää merkittävänä sitä, että kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain ulkoministerin vierailu Nato-Suomessa. Vierailu on herättänyt spekulaatiota myös siitä, pohjustetaanko matkalla Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin vierailua Suomeen.

– On puhuttu siitä, että Biden olisi mahdollisesti tulossa käymään Helsingissä Vilnan Nato-huippukokouksen tienoolla – mahdollisesti sen jälkeen – niin totta kai sitäkin voidaan pohjustaa, Vanhanen sanoo.

IS:n tietojen mukaan Bidenin vierailu on tasavallan presidentin kanslian vastuulla, mutta sen toteutuminen on vielä epävarmaa. Vierailua on kaavailtu heinäkuun alkupuolelle. Helsinkiin saattavat saapua myös muiden Pohjoismaiden pääministerit, kuten toukokuun alussa, jolloin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili Suomessa.

Yhdysvaltalainen NBC News kertoi jo huhtikuun lopussa, että Biden harkitsee vierailua Suomeen Vilnan huippukokouksen yhteydessä. Kyseessä olisi Pohjoismaiden yhteinen huippukokous. Virkamiesten mukaan Suomen-vierailu olisi Bidenille tilaisuus korostaa yhtä hänen suurimmista saavutuksistaan, Nato-liittouman säilyttämistä ja laajentamista Venäjän hyökkäyksen edessä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto tapasi Yhdysvaltain ja Ruotsin kollegansa Antony Blinkenin ja Tobias Billströmin Washingtonissa joulukuussa 2022.

Vilnan huippukokous järjestetään 11.–12. heinäkuuta. Vanhasen mukaan Bidenin vierailua suunnitellaan tällä hetkellä.

– Saa nähdä, jos Ruotsikin liittyy Natoon, olisiko siinä tilaisuus tehdä yhteispohjoismainen formaatti, kuten Zelenskyin kanssa.

Vanhanen huomauttaa, että Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet eivät ole koskaan olleet niin läheiset kuin ne tällä hetkellä ovat.

– Nyt kun ajat ovat muuttuneet, odotan mielenkiinnolla, miten todetaan, että Suomi ja Yhdysvallat ovat liittolaisia. Bidenhan antoi varapresidenttinä toimiessaan lausunnon, että Ruotsi on koskematonta maata, vaikka Ruotsi ei ollut edes Naton jäsen. Saa nähdä, muuttuuko puheenparsi Suomen ja Yhdysvaltojen välisessä suhteessa tämänkin osalta.

Aiemmin Suomen Yhdysvaltain-suhteesta puhuminen oli herkkä asia. Vanhanen arvioi, että nyt Yhdysvallat saattaa osoittaa selkeän tuen Suomen turvallisuudelle.

– Eihän sitä tiedä, jos sanotaan ihan suoraan, että Yhdysvallat on sitoutunut Suomen turvallisuuteen ja puolustamaan Suomea kaikissa tilanteissa Naton kautta. Näinhän se on, mutta aiemmin tällaisia ei voitu sanoa, koska Suomi ei ollut Natossa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin Magdalena Andersson tapasivat Joe Bidenin Valkoisessa talossa toukokuussa 2022.

Blinken pitää perjantaina puheen Ulkopoliittisen instituutin kutsuvierastilaisuudessa Helsingin kaupungintalolla. Ennakkotietojen mukaan Blinken korostaa puheessaan kaikkia tapoja, joilla Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan on ollut strateginen epäonnistuminen, ja jatkuvia ponnisteluja Ukrainan puolustuksen tukemiseksi.

Vanhanen näkee paljon symboliikkaa siinä, että Yhdysvaltain ulkoministeri tulee pitämään puheen Venäjän naapurimaahan, jolla on pitkä historiallinen kokemus Venäjästä ja joka on käynyt sotaa Venäjää vastaan.

– Totta kai tänne tullaan toteamaan se, että Venäjä pyrki varmasti ihan muuhun kuin mitä se sai tällä sodalla. Suomikin liittyi Natoon. Varmasti halutaan osoittaa, että teoilla on seurauksia.

Ennen Helsinkiin saapumista Blinken on vieraillut Ruotsissa ja Naton epävirallisessa ulkoministerien kokouksessa Norjassa. Suomen-vierailu on osa Blinkenin Pohjoismaiden-kiertuetta.